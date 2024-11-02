Главная площадь Саратова глазами исследователя (в мини-группе)

Театральная площадь Саратова объединяет две дореволюционные площади. Узнайте о причинах их слияния, истории реконструкций и насладитесь архитектурой
Хотите узнать, как одна площадь может рассказать о городе? Театральная площадь Саратова объединяет две дореволюционные площади.

На экскурсии вы узнаете, почему их соединили, рассмотрите архитектурные особенности зданий и узнаете об их
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реконструкциях. Прогулка по уютным дворам и знакомство с уникальными лестницами добавят колорита.

Вы увидите монументальную мозаику, узнаете о сложной судьбе театра оперы и балета и оцените проекты его перестройки. Эта экскурсия подарит вам уникальные знания о Саратове

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю слияния двух площадей
  • 🏛️ Полюбоваться архитектурой разных эпох
  • 🏘️ Прогуляться по колоритным дворам
  • 🛤️ Увидеть уникальные дореволюционные лестницы
  • 🎭 Узнать о реконструкциях театра оперы и балета
    • Главная площадь Саратова глазами исследователя (в мини-группе)
    Главная площадь Саратова глазами исследователя (в мини-группе)
    Главная площадь Саратова глазами исследователя (в мини-группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Театральная площадь
  • Дореволюционные площади
  • Монументальная мозаика
  • Театр оперы и балета

    • Описание экскурсии

    Две площади в одной

    Мы пройдёмся по главной площади современного Саратова — Театральной, объединившей две дореволюционные. Я обращу ваше внимание на яркие образцы архитектуры разных эпох и объясню их особенности. Расскажу, почему площадей было две и по какой причине их соединили.

    Колоритные дворы

    Мы отправимся в уютные саратовские дворики, где обнаружим интересные постройки, и поговорим о людях, связанных с ними. Полюбуемся одним из самых красивых дворов Саратова. Вы рассмотрите модерновые детали его флигеля и узнаете об особенностях освещения подвалов в дореволюционной России на примере здешних призм Люксфера.

    Необычные лестницы

    В здании бывшего пассажа вы обнаружите две роскошные чугунные лестницы. В балюстрадах одной можно отыскать инициалы владельцев здания — я поясню, кем они были. Во дворовом флигеле дома Хватова покажу вам дореволюционную лестницу, сооруженную с применением железнодорожных рельсов.

    История реконструкций

    Гуляя по Театральной площади, мы рассмотрим монументальную мозаику на здании администрации и поговорим о её создании. Обсудим бурную историю реконструкции банков, доходных домов, гостиниц, храмов. Особое внимание уделим сложной судьбе театра оперы и балета, в честь которого названа площадь. Я продемонстрирую целый ряд проектов перестройки театра — и вы сопоставите их с тем, что воплотилось в итоге.

    в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У музея Радищева
    Когда и сколько длится?
    Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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