Хотите узнать, как одна площадь может рассказать о городе? Театральная площадь Саратова объединяет две дореволюционные площади.На экскурсии вы узнаете, почему их соединили, рассмотрите архитектурные особенности зданий и узнаете об их

реконструкциях. Прогулка по уютным дворам и знакомство с уникальными лестницами добавят колорита. Вы увидите монументальную мозаику, узнаете о сложной судьбе театра оперы и балета и оцените проекты его перестройки. Эта экскурсия подарит вам уникальные знания о Саратове

Описание экскурсии

Две площади в одной

Мы пройдёмся по главной площади современного Саратова — Театральной, объединившей две дореволюционные. Я обращу ваше внимание на яркие образцы архитектуры разных эпох и объясню их особенности. Расскажу, почему площадей было две и по какой причине их соединили.

Колоритные дворы

Мы отправимся в уютные саратовские дворики, где обнаружим интересные постройки, и поговорим о людях, связанных с ними. Полюбуемся одним из самых красивых дворов Саратова. Вы рассмотрите модерновые детали его флигеля и узнаете об особенностях освещения подвалов в дореволюционной России на примере здешних призм Люксфера.

Необычные лестницы

В здании бывшего пассажа вы обнаружите две роскошные чугунные лестницы. В балюстрадах одной можно отыскать инициалы владельцев здания — я поясню, кем они были. Во дворовом флигеле дома Хватова покажу вам дореволюционную лестницу, сооруженную с применением железнодорожных рельсов.

История реконструкций

Гуляя по Театральной площади, мы рассмотрим монументальную мозаику на здании администрации и поговорим о её создании. Обсудим бурную историю реконструкции банков, доходных домов, гостиниц, храмов. Особое внимание уделим сложной судьбе театра оперы и балета, в честь которого названа площадь. Я продемонстрирую целый ряд проектов перестройки театра — и вы сопоставите их с тем, что воплотилось в итоге.