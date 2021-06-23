Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Прикоснуться к наследию Генуи, прогуляться по местному Монте-Карло и ощутить дух холодной войны

5
1 отзыв
Старинная, секретная и очень живописная Балаклава — город с особой историей и атмосферой.

В путешествии я помогу лучше ее понять и по достоинству оценить богатство прошлых эпох.

Так, из средневековых преданий, древних руин, военных объектов и чарующих природных красот вы сложите объемное впечатление об одном из самых интересных мест Крыма.
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек
Балаклава вдоль и поперек

Что вас ожидает

Назад в Средневековье

Вы осмотрите одну из визитных карточек Балаклавы — генуэзскую крепость Чембало. Узнаете, какие истории и легенды связаны с фортификацией, защищавшей в Средние века залив, и какие торговые пути проходили через эти места. А поднявшись к сооружению, оцените открыточные панорамы. Кроме того, я познакомлю вас с храмом 12 апостолов, что расположился на террасе восточного склона бухты. Вы узнаете, насколько глубоко в века уходит его история, и осмотрите старинный памятник.

Закрытый и секретный город

Я расскажу вам о Музее подводных лодок, расположенном в подземельях горы Таврос, на территории бывшего подземного завода. Вы узнаете, как комплекс способен выдержать прямое попадание атомной бомбы и почему Балаклавскую бухту не видно ни с моря, ни с суши. Услышите о создании атомного флота и подводных сил. А после осмотрите Мраморный пляж и осмотрите заброшенную 19 батарею с дивными видами на бухту.

Красивые места Балаклавы и окрестностей

Гуляя по набережной Назукина, вы окажетесь на главном променаде города, где увидите развлекательные заведения, причалы для частных яхт и рыбацких лодок, великолепные панорамы и ощутите себя ненадолго на берегу Лазурного берега. Прогулка по участку Большой севастопольской тропы позволит оценить в полной мере красоту местных лесов, горных перевалов, ущелий и пляжей. А карьер с бирюзовым озером «Сердце» подарит множество ярких ракурсов для фотосессий.

Формат на выбор

Экскурсия возможна в двух вариантах. «Максимальный» подойдёт для тех, кто любит пешие прогулки и не боится подъёмов и спусков. «Легкий» предполагает посещение всех мест с осмотром самых труднодоступных издалека. Подойдет для родителей с детьми, а также для тех, кто предпочитает подольше любоваться красотами в каждой локации.
Если потребуется, я сделаю маршрут совсем без пеших подъёмов.

Организационные детали

Я встречу вас в Севастополе, провезу по всем местам и доставлю обратно на автомобиле. Трансфер включен в стоимость.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Всем привет! Меня зовут Александр, я объездил Крым вдоль и поперек. Сейчас с радостью делюсь самыми живописными местами с путешественниками. Очень люблю общение с хорошими людьми, экскурсии провожу в легкой дружеской атмосфере.
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1 реальный отзыв

Г
23 июня 2021
Все очень хорошо. Важно чтоб повезло с погодой. Обязательно посетите музей в скале.

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