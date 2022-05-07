Встреча группы в а/п Симферополь или на ж/д вокзале.
Переезд в Старый Крым.
Посещаем Парк Антилоп "Сафари Ранч".
Парк семейного отдыха.
Идея парка в общении человека с природой и животными.
Уникальность проекта в том, что животные с разных континентов живут на пастбище одной общей коммуной без разделительных барьеров и клеток.
Получилась отдельно замкнутая экосистема, где животные построили свои семьи и прекрасно размножаются.
На сегодняшний день, это единственный в мире парк с таким межвидовым общением.
Экскурсия "Долина Скифов" на кабриолете познакомит гостей с красотами Старого Крыма.
С горы Карлуба откроется потрясающий вид на Феодосийскую бухту и Коктебельский залив.
Автопутешествие "Фото Сафари" с персональным гидом по пастбищу с животными вызывает восторг у детей и не оставляет равнодушными их родителей.
Ведь в открытом пространстве прогуливаются индийские буйволы и африканские страусы, европейские лани и благородные олени, латиноамериканские ламы, монгольские яки и индийские зебу.
Кроме тематических площадок, тандырная кухня и ароматный кофе на песке (за доп. плату).
Трансфер в Ялту.
Размещение в отеле.
Завтрак.
Экскурсия по Ялте.
Едем в горы экскурсионным автобусом.
Любуемся водопадом Учан-Су (летящая вода).
Самый высокий водопад Крыма, 98,5 м.
Находится на высоте 390 м над ур. м.
Но водопад полноводен во время ливней и снеготаяния на яйле.
В летнее время пересыхает.
Посещаем Ялтинский зоопарк «Сказка».
Более 100 видов животных и птиц, более 1500 экземпляров.
Рядом с тиграми, львами, медведями, леопардами живут козочки, кролики, карликовые свинки и прочая «мелочь».
Много пернатые: орлы, грифы, сипы, африканские и австралийские страусы, яркие декоративные курочки, цесарки и красавцы павлины, а в бассейнах плавают белые и черные лебеди.
Наибольшим успехом у посетителей пользуются обезьяны.
Гордость зоопарка – появление детенышей!
А самым маленьким предлагаем посетить «Поляну Сказок», музей под открытым небом для детей и взрослых.
В нем живут герои русских народных сказок и былин, герои сказок Андерсена, братьев Грим и многих других.
У входа вас встречает настоящая Баба Яга.
Переезд в центр Ялты.
Прогулка-экскурсия по набережной Ялты.
Гостиница Ореанда, памятник Юл. Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура "А.П.Чехов и Дама с собачкой", Аллея Звезд, президент-отель «Таврида», Виллы «Елена» и «София».
Свободное время на набережной, где есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом, уютные кафе, ресторанчики на любой вкус и кошелек.
Можно прогуляться по пышному Приморскому парку, подняться по малой канатной дороге «Ялта-Горка» на холм Дарсан (доп плата).
Возвращение в отель.
Завтрак.
Свободные день.
Предлагаем провести его в Аквапарке «Атлантида».
В аквапарке 6 больших горок для взрослых и подростков.
«Вираж» – самая скоростная горка.
«Форсаж» – наиболее протяженная горка с поворотами, основной участок закрытого типа («труба»).
Широкая горка «Бумеранг» для парного катания.
Скоростная горка «Экстрим».
Горка «Водопад» – для любителей скоростного спуска.
«Центрифуга» – самый популярный.
Эта горка комбинированного типа: туннель, огромная воронка и спуск в бассейн.
Еще в комплексе: волновой бассейн, детский городок с мини-аттракционами Аквадром «7 морей», бассейн с подогревом для малышей, зона с шезлонгами.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Экскурсия по Южному берегу Крыма.
Едем по очень красивой дороге.
Любуемся панорамой южного берега Крыма.
Посещаем Маленькую ферму.
Здесь проживают домашние животные: куры, кролики, козы, поросята, пони.
Звери ручные, их можно гладить и кормить.
Обзорная экскурсия по ферме, знакомство с обитателями.
Детей занимают аниматоры.
Взрослые в это время могут отдохнуть на сеновале и наблюдать за малышами.
Есть детская площадка, веревочный городок.
Творческие мастерские: рисование, лепка из пластилина.
Гончарный центр.
Шерстяная мастерская.
Продолжаем путь по маршруту.
В пути остановка на обед в одном из кафе на побережье.
В пути посещаем Форосскую церковь.
Жемчужина южного берега Крыма построена на утесе на высоте 400 м над ур. м.
У храма видовая площадка.
Едем по Байдарской долине и очень живописному каньону реки Узунджа с остановками для фото.
Посещаем Скельскую пещеру.
Удивительное царство сталактитов и сталагмитов.
Пещера оборудована дорожками, лестницами с поручнями, смотровыми площадками.
Удачная подсветка «каменного замка» создает потрясающие оптические иллюзии.
В пещере открыты для посещения 5 залов: Каминный Зал, Дельфиний, Рыцарский, Органный и Зал Привидений, украшенных сталактитами, среди них есть и только рождающиеся каменные «сосульки», и метровые столпы, и сталагнаты.
Маршрут проходит вблизи природных изваяний: сталагмиты «Птица феникс», «Рыцарь», др. Гордость пещеры: гигант 7-метровый сталагмит «Рыцарь с копьём».
Продолжительность экскурсии: 50 мин.
Длина маршрута 270 метров.
Трансфер в Севастополь.
Размещение в отеле.
Завтрак.
Экскурсия по Севастополю.
Переезд в пос. Первомайка.
Посещаем Парк живой истории «Федюхины высоты».
В Парке созданы 3 музея об истории Крыма и Севастополя.
Посещаем Loco Cimbali, локацию XV века.
В центре поселения откроется таверна и постоялый двор.
Гости знакомятся с бытом и воинским искусством генуэзцев, вооружением, одеждой, обмундированием эпохи, побывают в лагере наемников Средневековья.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению вафель в усадьбе Локо Чимбали.
В мастер-классе используются только предметы и ингредиенты, которые были у генуэзцев в средневековье.
В XV веке приготовить вафли было не просто…
Сначала нужно было принести воду из колодца, намолоть муки на жерновах, замесить тесто, разжечь огонь при помощи кремня и кресала и только затем выпечь вафли и съесть их, запивая домашним лимонадом.
Вы пройдете весь этот увлекательный процесс шаг за шагом.
И, как результат, насладитесь вкусом вафель по средневековым рецептам собственного приготовления!
Переезд в исторический центр.
Прогулка-экскурсия с фото-паузами по центру города.
Площадь адмирала П.С. Нахимова, Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг в тени огромных платанов.
Почетный караул у Вечного огня. Графская пристань.
Приморский бульвар.
Мостик поцелуев.
Памятник Затопленным кораблям.
Памятник Казарскому – первый памятник в Севастополе.
Прогулка по обновленному Матросскому бульвару.
По желанию морская прогулка на катере 30-40 мин по бухтам Севастополя (доп. плата).
Обзор города с моря, береговых укреплений XIX века, близкий подход к боевым кораблям Черноморского флота России.
Свободное время в центе города.
Можно посетить:
Возвращение в отель.
Завтрак.
Переезд на Фиолент.
Прогулка по дикому, девственно чистому скалистому берегу мыса Фиолент.
С берега видим крест на скале святого Явления.
Спускаемся на Яшмовый пляж 890 ступенек.
Отправляемся на морскую прогулку на катере 2 часа.
С борта катера вы увидите отвесные скалы, Свято-Георгиевский монастырь, скалу Святого Явления с крестом на ней, утесы Орест и Пилад, загадочный грот Дианы, Адмиральский пляж и пляж Баунти.
Летом по желанию: купание у скал Орест и Пилад или Св. Явления.
Причаливаем в Балаклаве.
Балаклавская бухта – одна из самых удобных на Чёрном море: скалы полностью прикрывают вход в бухту, со стороны моря гавань вообще не видна.
Прогулка-экскурсия по набережной.
Вы познакомитесь с 2500 летней историей этого городка.
На утесе высятся башни средневековой Генуэзской крепости Чембало, XIV в.
Сегодня у причалов стоят современные яхты и катера.
Свободное время на обед.
Предлагаем продегустировать черноморскую рыбку в рыбном кафе, уютно расположившихся на набережной (заказ блюд по меню за доп. плату).
Что сегодня попало в сети?
Ставридка, луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала.
Любителям экзотики предложат мидий, рапаны, катран (черноморскую акулу).
Переезжаем на мыс Курона.
С мыса открывается потрясающий вид на Балаклавскую бухту и побережье до мыса Айя.
В 1941-1942 гг береговая батарея №19 (Батарея Драпушко).
Посещаем Балаклавский подземный музей.
Экспозиционные залы музея находятся в подземном пространстве.
Судоходный канал длиной 60 метров был пробит в горе Таврос в СССР в период «холодной войны» и построен сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок.
Возвращение в отель.
Завтрак.
Экскурсия в Бахчисарай.
Переезд по горному Крыму.
В пути остановки для фото на красивых видовых площадках.
В селе Залесное посещаем Ферму "Чудо-ослик".
Обзорная экскурсия по ферме.
Кормление животных (камерунские козы, въетнамские свиньи, куры разных парод).
Прогулка на осликах 1 ч в долину Сфинксов лесной тропой.
Получение документа "Водитель Ословод".
Отдых в черешневом саду в беседках.
Обед в чайхане (доп. плата).
Переезд в Бахчисарай.
Мастер-класс по приготовлению чебуреков в восточном ресторане «Гузель».
Чебурек – самое популярное крымско-татарское блюдо. На мастер-классе участники узнают об
истории и традициях блюда, понаблюдают за всеми этапами его приготовления.
Дегустация чебуреков – самая приятная часть мастер-класса.
Посещаем Парк миниатюр “Крым в миниатюре на ладони”, где собраны историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе 1:25.
Особенно интересно здесь детям: в парке есть Зоопарк, парк развлечений с каруселями и батутами, деревянный игровой комплекс, веревочный парк и скалодром, МультиПарк с героями любимых мультфильмов.
Возвращение в отель.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Белогорск.
Посещаем Сафари-парк “Тайган”.
Первый парк львов в Европе.
Около 60 африканских львов свободно живут на 30 га.
Животные завезены из зоопарков России, Украины, Европы, а белые львы из Африки.
Посетители парка наблюдают львов со специально оборудованных мостов.
Длина обзорных мостов над парком – 1 км.
Интересно приехать в парк к 10 часам, когда проходит кормление львов.
В парке также есть детский мини-зоопарк, стационарный зоопарк, где представлены копытные, млекопитающие, птицы.
Отдыхаем в парке, наслаждаемся общением с животными.
По парку можно гулять пешком, ехать с экскурсией на велорикше, на паровозике, на электромобиле.
Предлагаем пообедать в крымскотатарском ресторане «Ак-кая».
Здание ресторана – белоснежный дворец.
У входа скульптура «Чебурек».
Внутри вас ожидает роскошный интерьер, отличная кухня и восточное гостеприимство.
Трансфер в Симферополь: в аэропорт, на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание 3 ночи в отеле Ялты и 4 ночи в отеле Севастополя.
Стоимость тура на одного человека при группе 10 человек в зависимости от возраста:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Обеды и ужины в туре не включены в стоимость, однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе и столовые. Гиды знают, где вкусная и недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Во время обеда вы самостоятельно решаете, где будете обедать.