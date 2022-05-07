Увлекательное и необычное семейное путешествие по Крымскому полуострову, в котором будет интересно как самым маленьким, так и более старшему поколению. Проведите незабываемый отдых в компании самых близких. Тур проводится с мая по конец сентября только для готовых групп в любой день под запрос.

Нас ждет двухчасовая морская прогулка из Севастополя в Балаклаву

Прокатимся на осликах в долину Сфинксов лесной тропой на Ферме "Чудо-ослик"

Мы научимся готовить вафли из ингредиентов, которые были у генуэзцев в средневековье, а также национальное татарское блюдо – чебуреки

Побываем в "Сафари Ранч", где животные с разных континентов живут на пастбище одной общей коммуной, без разделительных барьеров и клеток

Посетим парк "Тайган" – первый парк львов в Европе

Программа тура по дням

1 день Встреча, Парк Антилоп "Сафари Ранч", экскурсия "Долина Скифов"

Встреча группы в а/п Симферополь или на ж/д вокзале. Переезд в Старый Крым. Посещаем Парк Антилоп "Сафари Ранч". Парк семейного отдыха. Идея парка в общении человека с природой и животными. Уникальность проекта в том, что животные с разных континентов живут на пастбище одной общей коммуной без разделительных барьеров и клеток. Получилась отдельно замкнутая экосистема, где животные построили свои семьи и прекрасно размножаются. На сегодняшний день, это единственный в мире парк с таким межвидовым общением. Экскурсия "Долина Скифов" на кабриолете познакомит гостей с красотами Старого Крыма. С горы Карлуба откроется потрясающий вид на Феодосийскую бухту и Коктебельский залив. Автопутешествие "Фото Сафари" с персональным гидом по пастбищу с животными вызывает восторг у детей и не оставляет равнодушными их родителей. Ведь в открытом пространстве прогуливаются индийские буйволы и африканские страусы, европейские лани и благородные олени, латиноамериканские ламы, монгольские яки и индийские зебу. Кроме тематических площадок, тандырная кухня и ароматный кофе на песке (за доп. плату). Трансфер в Ялту. Размещение в отеле.

2 день Ялтинский зоопарк «Сказка», экскурсия по Ялте

Завтрак. Экскурсия по Ялте. Едем в горы экскурсионным автобусом. Любуемся водопадом Учан-Су (летящая вода). Самый высокий водопад Крыма, 98,5 м. Находится на высоте 390 м над ур. м. Но водопад полноводен во время ливней и снеготаяния на яйле. В летнее время пересыхает. Посещаем Ялтинский зоопарк «Сказка». Более 100 видов животных и птиц, более 1500 экземпляров. Рядом с тиграми, львами, медведями, леопардами живут козочки, кролики, карликовые свинки и прочая «мелочь». Много пернатые: орлы, грифы, сипы, африканские и австралийские страусы, яркие декоративные курочки, цесарки и красавцы павлины, а в бассейнах плавают белые и черные лебеди. Наибольшим успехом у посетителей пользуются обезьяны. Гордость зоопарка – появление детенышей! А самым маленьким предлагаем посетить «Поляну Сказок», музей под открытым небом для детей и взрослых. В нем живут герои русских народных сказок и былин, герои сказок Андерсена, братьев Грим и многих других. У входа вас встречает настоящая Баба Яга. Переезд в центр Ялты. Прогулка-экскурсия по набережной Ялты. Гостиница Ореанда, памятник Юл. Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура "А.П.Чехов и Дама с собачкой", Аллея Звезд, президент-отель «Таврида», Виллы «Елена» и «София». Свободное время на набережной, где есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом, уютные кафе, ресторанчики на любой вкус и кошелек. Можно прогуляться по пышному Приморскому парку, подняться по малой канатной дороге «Ялта-Горка» на холм Дарсан (доп плата). Возвращение в отель.

3 день Свободные день

Завтрак. Свободные день. Предлагаем провести его в Аквапарке «Атлантида». В аквапарке 6 больших горок для взрослых и подростков. «Вираж» – самая скоростная горка. «Форсаж» – наиболее протяженная горка с поворотами, основной участок закрытого типа («труба»). Широкая горка «Бумеранг» для парного катания. Скоростная горка «Экстрим». Горка «Водопад» – для любителей скоростного спуска. «Центрифуга» – самый популярный. Эта горка комбинированного типа: туннель, огромная воронка и спуск в бассейн. Еще в комплексе: волновой бассейн, детский городок с мини-аттракционами Аквадром «7 морей», бассейн с подогревом для малышей, зона с шезлонгами. Самостоятельное возвращение в отель.

4 день Экскурсия по Южному берегу Крыма, Маленькая ферма

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия по Южному берегу Крыма. Едем по очень красивой дороге. Любуемся панорамой южного берега Крыма. Посещаем Маленькую ферму. Здесь проживают домашние животные: куры, кролики, козы, поросята, пони. Звери ручные, их можно гладить и кормить. Обзорная экскурсия по ферме, знакомство с обитателями. Детей занимают аниматоры. Взрослые в это время могут отдохнуть на сеновале и наблюдать за малышами. Есть детская площадка, веревочный городок. Творческие мастерские: рисование, лепка из пластилина. Гончарный центр. Шерстяная мастерская. Продолжаем путь по маршруту. В пути остановка на обед в одном из кафе на побережье. В пути посещаем Форосскую церковь. Жемчужина южного берега Крыма построена на утесе на высоте 400 м над ур. м. У храма видовая площадка. Едем по Байдарской долине и очень живописному каньону реки Узунджа с остановками для фото. Посещаем Скельскую пещеру. Удивительное царство сталактитов и сталагмитов. Пещера оборудована дорожками, лестницами с поручнями, смотровыми площадками. Удачная подсветка «каменного замка» создает потрясающие оптические иллюзии. В пещере открыты для посещения 5 залов: Каминный Зал, Дельфиний, Рыцарский, Органный и Зал Привидений, украшенных сталактитами, среди них есть и только рождающиеся каменные «сосульки», и метровые столпы, и сталагнаты. Маршрут проходит вблизи природных изваяний: сталагмиты «Птица феникс», «Рыцарь», др. Гордость пещеры: гигант 7-метровый сталагмит «Рыцарь с копьём». Продолжительность экскурсии: 50 мин. Длина маршрута 270 метров. Трансфер в Севастополь. Размещение в отеле.

5 день Парк живой истории «Федюхины высоты», мастер-класс

Завтрак. Экскурсия по Севастополю. Переезд в пос. Первомайка. Посещаем Парк живой истории «Федюхины высоты». В Парке созданы 3 музея об истории Крыма и Севастополя. Посещаем Loco Cimbali, локацию XV века. В центре поселения откроется таверна и постоялый двор. Гости знакомятся с бытом и воинским искусством генуэзцев, вооружением, одеждой, обмундированием эпохи, побывают в лагере наемников Средневековья. Кулинарный мастер-класс по приготовлению вафель в усадьбе Локо Чимбали. В мастер-классе используются только предметы и ингредиенты, которые были у генуэзцев в средневековье. В XV веке приготовить вафли было не просто… Сначала нужно было принести воду из колодца, намолоть муки на жерновах, замесить тесто, разжечь огонь при помощи кремня и кресала и только затем выпечь вафли и съесть их, запивая домашним лимонадом. Вы пройдете весь этот увлекательный процесс шаг за шагом. И, как результат, насладитесь вкусом вафель по средневековым рецептам собственного приготовления! Переезд в исторический центр. Прогулка-экскурсия с фото-паузами по центру города. Площадь адмирала П.С. Нахимова, Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг в тени огромных платанов. Почетный караул у Вечного огня. Графская пристань. Приморский бульвар. Мостик поцелуев. Памятник Затопленным кораблям. Памятник Казарскому – первый памятник в Севастополе. Прогулка по обновленному Матросскому бульвару. По желанию морская прогулка на катере 30-40 мин по бухтам Севастополя (доп. плата). Обзор города с моря, береговых укреплений XIX века, близкий подход к боевым кораблям Черноморского флота России. Свободное время в центе города. Можно посетить: аквариум, в нем 5 залов;

дельфинарии, шоу морских животных: дельфинов, белых китов и морских котиков. Возвращение в отель.

6 день Мыс Фиолент, морская прогулка, Балаклава

Завтрак. Переезд на Фиолент. Прогулка по дикому, девственно чистому скалистому берегу мыса Фиолент. С берега видим крест на скале святого Явления. Спускаемся на Яшмовый пляж 890 ступенек. Отправляемся на морскую прогулку на катере 2 часа. С борта катера вы увидите отвесные скалы, Свято-Георгиевский монастырь, скалу Святого Явления с крестом на ней, утесы Орест и Пилад, загадочный грот Дианы, Адмиральский пляж и пляж Баунти. Летом по желанию: купание у скал Орест и Пилад или Св. Явления. Причаливаем в Балаклаве. Балаклавская бухта – одна из самых удобных на Чёрном море: скалы полностью прикрывают вход в бухту, со стороны моря гавань вообще не видна. Прогулка-экскурсия по набережной. Вы познакомитесь с 2500 летней историей этого городка. На утесе высятся башни средневековой Генуэзской крепости Чембало, XIV в. Сегодня у причалов стоят современные яхты и катера. Свободное время на обед. Предлагаем продегустировать черноморскую рыбку в рыбном кафе, уютно расположившихся на набережной (заказ блюд по меню за доп. плату). Что сегодня попало в сети? Ставридка, луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала. Любителям экзотики предложат мидий, рапаны, катран (черноморскую акулу). Переезжаем на мыс Курона. С мыса открывается потрясающий вид на Балаклавскую бухту и побережье до мыса Айя. В 1941-1942 гг береговая батарея №19 (Батарея Драпушко). Посещаем Балаклавский подземный музей. Экспозиционные залы музея находятся в подземном пространстве. Судоходный канал длиной 60 метров был пробит в горе Таврос в СССР в период «холодной войны» и построен сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок. Возвращение в отель.

7 день Ферма "Чудо-ослик", мастер-класс, Парк миниатюр “Крым в миниатюре на ладони”

Завтрак. Экскурсия в Бахчисарай. Переезд по горному Крыму. В пути остановки для фото на красивых видовых площадках. В селе Залесное посещаем Ферму "Чудо-ослик". Обзорная экскурсия по ферме. Кормление животных (камерунские козы, въетнамские свиньи, куры разных парод). Прогулка на осликах 1 ч в долину Сфинксов лесной тропой. Получение документа "Водитель Ословод". Отдых в черешневом саду в беседках. Обед в чайхане (доп. плата). Переезд в Бахчисарай. Мастер-класс по приготовлению чебуреков в восточном ресторане «Гузель». Чебурек – самое популярное крымско-татарское блюдо. На мастер-классе участники узнают об истории и традициях блюда, понаблюдают за всеми этапами его приготовления. Дегустация чебуреков – самая приятная часть мастер-класса. Посещаем Парк миниатюр “Крым в миниатюре на ладони”, где собраны историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе 1:25. Особенно интересно здесь детям: в парке есть Зоопарк, парк развлечений с каруселями и батутами, деревянный игровой комплекс, веревочный парк и скалодром, МультиПарк с героями любимых мультфильмов. Возвращение в отель.

8 день Сафари-парк “Тайган”, отъезд