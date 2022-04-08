Что вас ожидает

Байдарский перевал и Форосская церковь

Через горы и долины мы отправимся к Байдарскому перевалу. Рассмотрим со смотровой площадки приморские поселки Форос и Меллас, затем спустимся к «парящей в облаках» Воскресенской церкви. Живописно расположенная на обрыве Красной скалы, она впечатлит вас интересной историей и тем, как органично она вписана в окружающий ландшафт.

Ай-Петри, гора Кошка и Черепашье озеро

Мы прокатимся по старинному Севастопольскому шоссе, полюбуемся с горы Кошка видами на поселки Симеиз и Голубой Залив. Сделаем остановку на Черепашьем озере и оценим с высоты «город счастья» Ялту. Преодолеем высокогорный серпантин на Ай-Петри и насладимся панорамой Южного берега Крыма. В пути я не дам вам заскучать и поделюсь интересными фактами о полуострове.

Организационные детали