Из Севастополя - на Ай-Петри

Полюбоваться зубчатой горой, прокатиться по Байдарскому перевалу и увидеть церковь на скале

Индивидуальная
Приглашаю вместе насладиться горными пейзажами Крыма! Вы проедете по извилистому и невероятно живописному серпантину, услышите историю старинной церкви на обрыве и легенды Черепашьего озера.

Я расскажу, что происходило в Тавриде с древних времен до наших дней, кто в ней жил и как менялся ее облик.
Из Севастополя - на Ай-Петри
Из Севастополя - на Ай-Петри
Из Севастополя - на Ай-Петри
Из Севастополя - на Ай-Петри
Из Севастополя - на Ай-Петри
Из Севастополя - на Ай-Петри
Из Севастополя - на Ай-Петри
Из Севастополя - на Ай-Петри
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Байдарский перевал и Форосская церковь

Через горы и долины мы отправимся к Байдарскому перевалу. Рассмотрим со смотровой площадки приморские поселки Форос и Меллас, затем спустимся к «парящей в облаках» Воскресенской церкви. Живописно расположенная на обрыве Красной скалы, она впечатлит вас интересной историей и тем, как органично она вписана в окружающий ландшафт.

Ай-Петри, гора Кошка и Черепашье озеро

Мы прокатимся по старинному Севастопольскому шоссе, полюбуемся с горы Кошка видами на поселки Симеиз и Голубой Залив. Сделаем остановку на Черепашьем озере и оценим с высоты «город счастья» Ялту. Преодолеем высокогорный серпантин на Ай-Петри и насладимся панорамой Южного берега Крыма. В пути я не дам вам заскучать и поделюсь интересными фактами о полуострове.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. В автомобиле есть питьевая вода, антисептик и медицинские маски.
  • На экскурсии я буду вас фотографировать и затем отправлю в подарок электронный альбом со снимками
  • По желанию на Ай-Петри вы сможете: погулять по навесному мосту — 700 руб., пройти небесной тропе — 1500 руб., прокатиться на зиплайне — 1500 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные☀️На весь деньПо КрымуБайдарская долина🗽ДостопримечательностиАй-ПетриСмотровые площадкиЦерковь Воскресения Христова⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Борис
Нет отзывов
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
Полюбоваться знаменитыми зубцами, а по пути к ним увидеть Мангуп-Кале и Бельбекскую долину
14 500 за 1-4 чел.
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Денис
Нет отзывов
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Байдарская долина, Форосская церковь, ландшафтный парк и могучие горы на авто-пешеходной экскурсии
8 500 за 1-8 чел.
Храм Солнца и Байдарская долина за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Храм Солнца и Байдарская долина за 1 день
Погулять по горам, увидеть знаменитую Форосскую церковь на скале и посетить Скельскую пещеру
7 200 за 1-4 чел.
Идеальное путешествие по Крыму
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Виктория
Нет отзывов
Идеальное путешествие по Крыму
Байдарская долина, Ай-Петри, Чертова лестница, Скельская пещера и Форосская церковь за 1 день
1500013 500 за 1-6 чел.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Марина
4.3
12 отзывов
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам
2 000 за 1 человека
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анатолий
5
4 отзыва
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Прокатиться по Южному берегу Крыма и увидеть его самые живописные панорамы
8 900 за 1-4 чел.
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Заворожиться панорамами, открыть истории Воронцовского дворца и сфотографировать Ласточкино гнездо
15 500 за 1-3 чел.
Морская рыбалка в Севастополе
5 часов
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Морская рыбалка в Севастополе
Прокатиться на катере, порыбачить и полюбоваться чудесными морскими пейзажами
7 500 за 1-10 чел.
Из Севастополя - в гости к монахам-отшельникам
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина и Наталья
Нет отзывов
Из Севастополя - в гости к монахам-отшельникам
Проникнуться гармонией Крыма, открыть загадки пещерного монастыря и полюбоваться озером Мангуп
6 100 за 1-3 чел.
Северная сторона Севастополя
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Нина
Нет отзывов
Северная сторона Севастополя
Прокатиться на катере, увидеть храм-пирамиду, узнать о боевой славе города и заглянуть на винодельню
5 500 за 1-4 чел.
Из Севастополя - к сердцу Крыма
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Яна
Нет отзывов
Из Севастополя - к сердцу Крыма
Побывать в Байдарской долине, увидеть Форосский храм и сделать фото на фоне необычного озера
8 000 за 1-4 чел.
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4
9 отзывов
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
Для многих Крым - горы, море и дворцы
1 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ