Что вас ожидает

Кафедральный собор, Прямский взвоз и живописные панорамы

Тобольский кремль — единственный каменный кремль в Сибири. Живописно расположенный на Троицком мысе Алафеевской горы, он запомнится вам древними храмами, воротами, оборонительными стенами и башнями. Вы расшифруете особенности сибирского зодчества, посетите Софийско-Успенский Кафедральный собор, увидите соборную колокольню и преодолеете 206 ступеней Прямского взвоза.

Гостиный двор, Тюремный замок и не только

Вы рассмотрите Гостиный двор, где несколько столетий назад шла активная купеческая торговля. Раскроете тайны Тюремного замка и его известных узников, услышите легенду о золотом ангеле Сибири и узнаете, кого называют местным да Винчи. А еще мы расскажем, как в Тобольске оказался угличский колокол и как наш город связан с пианистом Алябьевым, архитектором Никитиным и химиком Менделеевым.

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