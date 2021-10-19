Тобольский кремль: история и легенды

Раскрыть богатое прошлое города и увидеть его знаковые места с профессиональным гидом

4.8
9 отзывов
Тобольск по праву считается одним из главных духовных центров страны.

Вместе мы исследуем территорию кремля — удивительного по красоте историко-архитектурного комплекса XVII-XVIII веков.

Вы узнаете, кто руководил строительством, как менялся облик кремля на протяжении столетий и в чем самобытность его архитектуры.
Тобольский кремль: история и легенды
Тобольский кремль: история и легенды
Тобольский кремль: история и легенды
Тобольский кремль: история и легенды
Тобольский кремль: история и легенды
Тобольский кремль: история и легенды
Тобольский кремль: история и легенды
Тобольский кремль: история и легенды
Тобольский кремль: история и легенды
Тобольский кремль: история и легенды

Что вас ожидает

Кафедральный собор, Прямский взвоз и живописные панорамы

Тобольский кремль — единственный каменный кремль в Сибири. Живописно расположенный на Троицком мысе Алафеевской горы, он запомнится вам древними храмами, воротами, оборонительными стенами и башнями. Вы расшифруете особенности сибирского зодчества, посетите Софийско-Успенский Кафедральный собор, увидите соборную колокольню и преодолеете 206 ступеней Прямского взвоза.

Гостиный двор, Тюремный замок и не только

Вы рассмотрите Гостиный двор, где несколько столетий назад шла активная купеческая торговля. Раскроете тайны Тюремного замка и его известных узников, услышите легенду о золотом ангеле Сибири и узнаете, кого называют местным да Винчи. А еще мы расскажем, как в Тобольске оказался угличский колокол и как наш город связан с пианистом Алябьевым, архитектором Никитиным и химиком Менделеевым.

Организационные детали

  • Понедельник в музеях кремля — выходной день
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Тобольского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — профессиональная команда гидов в Тобольске, проводим экскурсии уже 11 лет. Нас объединяют любовь к родному городу, творческий подход и желание делиться накопленными знаниями. Надеемся на скорую встречу с вами.
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9 реальных отзывов от туристов

Мария
19 окт 2021
Во-первых, огромное спасибо Ольге, что оперативно откликнулись на наш запрос, и буквально на следующий день нашла возможность провести экскурсию для нас.
Очень подготовленный профессиональный гид, кажется, она знает про историю Тобольска все! И даже слухи и легенды) Интересный рассказ, хорошо построенный маршрут. Мы очень рады, что нам повезло с гидом Ольгой. В Тобольск влюблены!
Е
18 окт 2021
Очень комфортная экскурсия: и по времени, и по маршруту, и по содержанию. Подойдет даже не подготовленным (как физически, так и исторически))) гостям. Ольга увлекательно рассказывает, прекрасно ориентируется в материале, легко переключается, если вопросы уходят в сторону от повествования. Время прошло с пользой и удовольствием, рекомендую!
Виталий
29 сен 2021
Ольга просто огонь.
Знания города на высоте!
Это была совсем не классическая экскурсия, а живой диалог. Никаких шаблонов и штампов, моментальные и очень полные ответы на все вопросы. Ольга - профи!
О
5 сен 2021
В августе посетили Тобольск. Выбрали экскурсию:Тобольский кремль: история и легенды с экскурсоводом Ольгой и не пожалели. Экскурсия познавательная, много интересных фактов и исторических данных. И надо заметить, что это был не сухой урок, а чудесная прогулка в компании с эрудированным и приятным собеседником. Спасибо Вам, Ольга.
Т
15 авг 2021
Все отлично и подробно рассказано
Д
2 авг 2021
Экскурсия понравилась, экскурсовод Ольга рассказала интересно, не только про Кремль но и про Тобольск и про различные достопримечательности, дала рекомендации где ещё можно интересно и с пользой провести время в Тобольске.
А
29 июля 2021
Базовая экскурсия, если просто хотите погулять. Если у вас глубокие знания истории, то лучше выбрать что-то более upscale.
Е
28 июля 2021
Побывали в Тобольске всей семьей. Переживали, как сделать наше пребывание интересным и запоминающимся. Благодаря гиду Ольге всё прошло просто замечательно! Ольга очень интересный рассказчик, можно сказать живая "энциклопедия" тобольской истории. Она старается ориентироваться как на взрослых, так и на детей, чтобы всем было интересно. Большое ей спасибо за время, которое мы провели познавательно и интересно!
Е
22 июня 2021
Экскурсия понравилась. Хотелось, чтобы было ещё больше информации для детей. В целом все хорошо, очень повезло с погодой

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