Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка

Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Приглашаем в тур-перезагрузку по-приморски на полуостров Гамова, где есть и белоснежные песчаные пляжи, и бирюзовые бухты с чистейшей водой, и свежайшие морепродукты.

Добавим активности: дойдём на сапах до острова, покрытого соснами,
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прокатимся на катере и увидим закрытый для посещения маяк с воды и лежбище нерп, прогуляемся к пяти водопадам в национальном парке «Земля леопарда». Полюбуемся красно-оранжевым закатным небом над Тихим океаном и отведаем местных деликатесов. Все переезды на внедорожнике.

Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. В 3-местном доме у моря в бухте Витязь. Все удобства в доме.

Питание. Включено в стоимость с обеда первого дня по обед последнего дня. Вы попробуете местные деликатесы. Алкоголь не входит.

Дети. С любого возраста. Тур проводится индивидуально только для вашей компании, возможно адаптировать программу.

Программа тура по дням

1 день

Кравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове Гамова

Организатор встретит вас утром во Владивостоке в месте по договорённости.

Первая точка путешествия — национальный парк «Земля леопарда». Прогуляемся до пяти Кравцовских водопадов. Далее заедем в кафе на обед, после чего держим курс на полуостров Гамова, который часто называют Мальдивами Приморья. Здесь в бухте Витязь разместимся в уютном домике рядом с морем.

Отдохнув, прогуляемся до пляжа с белоснежным песком. Желающие смогут искупаться. Завершим день вкусно, отведав свежевыловленных морепродуктов.

Кравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове ГамоваКравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове Гамова
2 день

Бухты полуострова и прогулка на сапах

После завтрака отправимся любоваться бухтами — заглянем во все на территории морского биосферного заповедника. Будем останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться пейзажами вокруг.

Из бухты Теляковского выйдем на сапах в море до острова, полностью покрытого соснами. Почувствуем себя открывателями, прогуляемся по суше и узнаем легенды.

Вечером посетим военный дельфинарий в бухте Витязь, где послушаем истории про сгоревшую лабораторию. Увидим и дом-замок графа Яна Янковского. На ужин вновь отведаем даров моря.

Бухты полуострова и прогулка на сапахБухты полуострова и прогулка на сапахБухты полуострова и прогулка на сапахБухты полуострова и прогулка на сапахБухты полуострова и прогулка на сапахБухты полуострова и прогулка на сапах
3 день

На катере по Японскому морю

Сегодня опять выйдем в море, но уже на катере. Приготовьтесь наслаждаться водными просторами! Увидим закрытый к посещению маяк Гамова, лежбище нерп, отвесные скалы и каменное образование, похожее на пьющего воду дракона. На катере зайдём внутрь гротов и искупаемся в чистейшей воде. Будем верить, что нам повезёт, и мы встретим морских обитателей.

После прогулки отдохнём за обедом. Далее отправимся обратно во Владивосток.

На катере по Японскому морюНа катере по Японскому морюНа катере по Японскому морюНа катере по Японскому морюНа катере по Японскому морю

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе
  • Прогулка на катере
  • Прогулка на сапах
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Бронирование возможно на любую дату
Что не входит в цену
  • Билеты до Владивостока и обратно в ваш город
  • Дополнительное питание и алкоголь
  • Дополнительные развлечения (конная прогулка, катание на квадроциклах)
  • Баня
Место начала и завершения?
Г. Владивосток, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыМаяки3-дневные турыКравцовские водопадыПопулярные местаПрирода и пейзажиБухта АстафьеваПолуостров ГамоваПерезагрузкаВодные развлеченияНа катереSUP-прогулки

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