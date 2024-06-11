Организатор встретит вас утром во Владивостоке в месте по договорённости.

Первая точка путешествия — национальный парк «Земля леопарда». Прогуляемся до пяти Кравцовских водопадов. Далее заедем в кафе на обед, после чего держим курс на полуостров Гамова, который часто называют Мальдивами Приморья. Здесь в бухте Витязь разместимся в уютном домике рядом с морем.

Отдохнув, прогуляемся до пляжа с белоснежным песком. Желающие смогут искупаться. Завершим день вкусно, отведав свежевыловленных морепродуктов.