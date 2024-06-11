Добавим активности: дойдём на сапах до острова, покрытого соснами,
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. В 3-местном доме у моря в бухте Витязь. Все удобства в доме.
Питание. Включено в стоимость с обеда первого дня по обед последнего дня. Вы попробуете местные деликатесы. Алкоголь не входит.
Дети. С любого возраста. Тур проводится индивидуально только для вашей компании, возможно адаптировать программу.
Программа тура по дням
Кравцовские водопады и бухта Витязь на полуострове Гамова
Организатор встретит вас утром во Владивостоке в месте по договорённости.
Первая точка путешествия — национальный парк «Земля леопарда». Прогуляемся до пяти Кравцовских водопадов. Далее заедем в кафе на обед, после чего держим курс на полуостров Гамова, который часто называют Мальдивами Приморья. Здесь в бухте Витязь разместимся в уютном домике рядом с морем.
Отдохнув, прогуляемся до пляжа с белоснежным песком. Желающие смогут искупаться. Завершим день вкусно, отведав свежевыловленных морепродуктов.
Бухты полуострова и прогулка на сапах
После завтрака отправимся любоваться бухтами — заглянем во все на территории морского биосферного заповедника. Будем останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться пейзажами вокруг.
Из бухты Теляковского выйдем на сапах в море до острова, полностью покрытого соснами. Почувствуем себя открывателями, прогуляемся по суше и узнаем легенды.
Вечером посетим военный дельфинарий в бухте Витязь, где послушаем истории про сгоревшую лабораторию. Увидим и дом-замок графа Яна Янковского. На ужин вновь отведаем даров моря.
На катере по Японскому морю
Сегодня опять выйдем в море, но уже на катере. Приготовьтесь наслаждаться водными просторами! Увидим закрытый к посещению маяк Гамова, лежбище нерп, отвесные скалы и каменное образование, похожее на пьющего воду дракона. На катере зайдём внутрь гротов и искупаемся в чистейшей воде. Будем верить, что нам повезёт, и мы встретим морских обитателей.
После прогулки отдохнём за обедом. Далее отправимся обратно во Владивосток.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе
- Прогулка на катере
- Прогулка на сапах
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Бронирование возможно на любую дату
Что не входит в цену
- Билеты до Владивостока и обратно в ваш город
- Дополнительное питание и алкоголь
- Дополнительные развлечения (конная прогулка, катание на квадроциклах)
- Баня