Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города

На этой экскурсии вы побываете там, где время замедлило свой ход

4
1 отзыв
На этой экскурсии вы побываете там, где время замедлило свой ход.

В Бахчисарае вы окунетесь в историю и традиции крымских татар и насладитесь свежестью «Фонтана слез», воспетого Пушкиным.

Затем мы отправимся изучать переулки древнего пещерного города Чуфут-Кале и откроем тайны православной святыни горного Крыма.
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города

Что вы увидите 🤩

  • Бахчисарай Ханский дворец, Бахчисарай
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Свято-Успенский монастырь
  • Фонтан Слез
Бахчисарай Ханский дворец
Огромный дворцовый комплекс с мечетями, банями и богато украшенными мавзолеями. Когда-то он был достоянием ханской династии Гераев и каждый следующий хан вносил в дворец свои изменения. Здесь в ы погрузитесь в атмосферу сказочного Востока, с его уникальной архитектурой, потрясающими зелеными садами и удивительными фонтанами.
Пещерный город Чуфут-Кале
В окружении ущелий на плато Бурунчак расположился средневековый пещерный город Чуфут-Кале. Здесь вы увидите сохранившиеся до наших дней боевые пещеры, соединенные внутренними ходами, водопровод, остатки городских кварталов, оборонительных стен, храмов и много других интересных построек.
Свято-Успенский монастырь
Рядом с пещерным городом, также в горах, находится главный оплот православных христиан крымского полуострова — Свято-Успенский монастырь. Этой обители уже более тысячи лет. Здесь храниться икона Пресвятой Богородицы, благодаря которой по легенде и был основан монастырь. Сегодня весь комплекс является объектом культурного наследия федерального значения.

Важно знать:

    За дополнительную плату вы сможете отведать блюда восточной кухни в местной чайхане

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-20 человек
    Взрослый
    1 600 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер по маршруту Ялта-Бахчисарай-Ялта
    • Экскурсионное обслуживание
    • Посещение монастыря
    Что не входит
    • Входные билеты в пещерный город «Чуфут-Кале»: 300 руб. /взрослый и 200 руб. /дет.
    • Входные билеты в музей Ханский дворец: 300 руб. /взрослый и 150 руб. /дет.
    • Сувенирная продукция
    • Питание
    Место начала и завершения
    Садовая улица, 12/2К3
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 10:00

    Юрий Н.
    Юрий Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

    👥Групповые🚌На автобусеГоры🏡Выездные#Экскурсии по дворцам Крыма🏰Дворцы, замки и особняки

    Еще несколько похожих предложений в Ялте

    Бахчисарай - экзотика крымского Востока
    Индивидуальная экскурсия
    5
    9
    12ч
    7 300
    за 1-7 чел.
    Бахчисарай - экзотика крымского Востока
    Добро пожаловать в столицу Крымского ханства! На протяжении двух веков Бахчисарай сохранял статус столицы...
    Любой свободный день
    Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    8
    7 000
    за 1-3 чел.
    Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
    Отправиться из Ялты в бывшую столицу Крымского ханства и погулять по пещерному городу Чуфут-Кале
    Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
    4.5
    16
    10ч
    1 500
    за 1 чел.
    Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
    Из Ялты на комфортабельном автобусе вы отправитесь исследовать Севастополь
    ежедневно (кроме понедельника) в 09:00
    Дегустация вин в Массандре - всё включено
    4.8
    10
    2 200
    за 1 чел.
    Дегустация вин в Массандре - всё включено
    В ходе нашей экскурсии вы побываете на старейшем крымском винзаводе, многочисленная коллекция вин...
    ежедневно в 14:30
    Ливадийский дворец
    4.4
    5
    1 300
    за 1 чел.
    Ливадийский дворец
    Наша экскурсия перенесет вас в прошлое - туда, где российские императоры отдыхали до последних лет...
    Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    4.3
    59
    650
    за 1 чел.
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    Приглашаем вас на обзорную прогулку по солнечной Ялте
    понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
    Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
    Индивидуальная экскурсия
    5
    34
    10 400
    за 1-4 чел.
    Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
    Подъём по горным тропам, исследование руин многовекового города и погружение в историю
    Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
    4.8
    39
    2 600
    за 1 чел.
    Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
    Вас ждёт посещение уютного французского дворца Александра III в посёлке Массандра и экскурсия на...
    ежедневно в 14:30
    Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
    Индивидуальная экскурсия
    390
    за 1 чел.
    Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
    Узнаете, для кого изначально строился Массандровский дворец и жила ли во дворце царская семья
    Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
    Таврический вояж Екатерины II
    Индивидуальная экскурсия
    5
    5
    10ч
    7 500
    за 1-6 чел.
    Таврический вояж Екатерины II
    Проехать по следам императрицы и увидеть Крым с разных ракурсов
    Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    13 400
    за 1-4 чел.
    Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
    Мы отправимся на автомобиле и покажем вам такой разный Крым: восточную прелесть Бахчисарая и...
    Ежедневно
    Большая обзорная экскурсия по Крыму
    Индивидуальная экскурсия
    12 000
    за 1-4 чел.
    Большая обзорная экскурсия по Крыму
    Культурно-историческое наследие и природные красоты, памятники архитектуры и экстрим-аттракционы - в...
    В любой день

    Юрий Н. проводит ещё 2 экскурсии

    Cевастополь + Балаклава + Древний Херсонес. Пол - Крыма за один день
    3.3
    4
    10ч
    1 800
    за 1 чел.
    Cевастополь + Балаклава + Древний Херсонес. Пол - Крыма за один день
    Крым - удивительное место
    Ежедневно в 9:00
    Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
    4.6
    7
    1 200
    за 1 чел.
    Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
    Гора Ай-Петри - один из главных символов острова
    Ежедневно в 9:30, 14:30, 16:00
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Ялте
    🇷🇺