Бахчисарай Ханский дворец

Огромный дворцовый комплекс с мечетями, банями и богато украшенными мавзолеями. Когда-то он был достоянием ханской династии Гераев и каждый следующий хан вносил в дворец свои изменения. Здесь в ы погрузитесь в атмосферу сказочного Востока, с его уникальной архитектурой, потрясающими зелеными садами и удивительными фонтанами.

Пещерный город Чуфут-Кале

В окружении ущелий на плато Бурунчак расположился средневековый пещерный город Чуфут-Кале. Здесь вы увидите сохранившиеся до наших дней боевые пещеры, соединенные внутренними ходами, водопровод, остатки городских кварталов, оборонительных стен, храмов и много других интересных построек.

Свято-Успенский монастырь

Рядом с пещерным городом, также в горах, находится главный оплот православных христиан крымского полуострова — Свято-Успенский монастырь. Этой обители уже более тысячи лет. Здесь храниться икона Пресвятой Богородицы, благодаря которой по легенде и был основан монастырь. Сегодня весь комплекс является объектом культурного наследия федерального значения.

Важно знать:

За дополнительную плату вы сможете отведать блюда восточной кухни в местной чайхане