Что вас ожидает

Тропа, увековечившая память о классике русской медицины

Вы узнаете, как началась история тропы здоровья в 1901 года. Услышите о выдающемся профессоре С. П. Боткине, его заслугах и роли в развитии оздоровительной культуры Крыма. А также узнаете, как появился маршрут для пешеходных прогулок, названный в его честь.

Треккинг по живописным местам

Вы пройдете по оборудованной тропе с местами для отдыха и смотровыми площадками, откуда открываются прекрасные виды на Ялту и окружающие её горы. Маршрут начнется от водопада Учан-Су — не в сухой сезон его потоки устремляются вниз с высоты более 100 метров. По пути вы насладитесь целебным воздухом, наполненным фитонцидами реликтового леса, и сможете сделать яркие пейзажные снимки.

В пещеру со спелеологом

Ставрикайская пещера — необорудованная, горизонтального типа, расположена в вертикальном 40-метровом склоне скалы Ставри-Кая над Ялтой. Вооружившись специальным оборудованием и отвагой, вы спуститесь по скальной вертикали на два десятка метров. Исследуете памятник природы, узнаете о гипсовых кристаллах с причудливыми натечными «грибами» и поймете отличие пещеры от других на полуострове.

📷 На маршруте и в пещере будет фотосопровождение.

Организационные детали