Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом

Прогуляться по эко-тропе, надышаться хвойными ароматами и изучить пещеру

Вы пройдете по одному из самых ярких маршрутов южнобережья.

Узнаете о знаменитом русском враче и ученом, откроете чудесные панорамы Ялты и окрестностей.

Полюбуетесь реликтовыми лесами и водопадом Учан-Су.

Спуститесь со снаряжением в пещеру и узнаете, в чем ее уникальность.

А после получите красивые снимки на память о походе.
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом

Что вас ожидает

Тропа, увековечившая память о классике русской медицины

Вы узнаете, как началась история тропы здоровья в 1901 года. Услышите о выдающемся профессоре С. П. Боткине, его заслугах и роли в развитии оздоровительной культуры Крыма. А также узнаете, как появился маршрут для пешеходных прогулок, названный в его честь.

Треккинг по живописным местам

Вы пройдете по оборудованной тропе с местами для отдыха и смотровыми площадками, откуда открываются прекрасные виды на Ялту и окружающие её горы. Маршрут начнется от водопада Учан-Су — не в сухой сезон его потоки устремляются вниз с высоты более 100 метров. По пути вы насладитесь целебным воздухом, наполненным фитонцидами реликтового леса, и сможете сделать яркие пейзажные снимки.

В пещеру со спелеологом

Ставрикайская пещера — необорудованная, горизонтального типа, расположена в вертикальном 40-метровом склоне скалы Ставри-Кая над Ялтой. Вооружившись специальным оборудованием и отвагой, вы спуститесь по скальной вертикали на два десятка метров. Исследуете памятник природы, узнаете о гипсовых кристаллах с причудливыми натечными «грибами» и поймете отличие пещеры от других на полуострове.

📷 На маршруте и в пещере будет фотосопровождение.

Организационные детали

  • До места старта можно доехать на городском транспорте или на такси
  • Треккинг несложный, специальной физической подготовки не требует. Требование: отсутствие панического страха высоты.
  • Снаряжение входит в стоимость
  • В нашей команде сертифицированный инструктор, спелеолог, действующий спасатель РФ, с опытом работы более 10 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на автовокзале Ялты
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Эмма
Эмма
Всем привет! Мы команда гидов в Крыму. Эмма — фотограф. Виктор — спелеолог, сертифицированный инструктор, действующий горный спасатель. Мы хорошо знаем и любим Крым, с радостью покажем вам его самые красивые места.
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