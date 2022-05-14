во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30

Что вас ожидает

Прогулка живописная и познавательная

По пути из Ялты вы услышите об истории местности и причинах закладки парка. Полчаса, и вы в райском саду на берегу Черного моря. Вместе мы прогуляемся по ухоженным дорожкам с мраморными скульптурами и беседками, найдем растения, которые представлены в единственном экземпляре в Крыму. Проходя тропинками 300-летней оливковой рощи, вы вспомните мифы Древней Греции и раскроете их связь с парком «Парадиз». Перенесетесь в американские прерии и узнаете, что индейцы делали из растений. А еще загадаете заветное желание и услышите свой голос так, как он звучит для окружающих.

Организационные детали