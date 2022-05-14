во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30

Дивный парк «Парадиз»

Пройти курс ландшафтотерапии и познакомиться с растениями на экскурсии из Ялты в мини-группе

Мини-группа
Более 300 видов растений со всего мира, разные архитектурные формы, старинные хроники — вас ждет парк «Айвазовское» в бухте Партенита.

В компании до 10 человек вы насладитесь прогулкой: полюбуетесь английскими газонами, отыщете японский бонсай, услышите ароматы хвойных, роз и лаванды.

Откроете легенды края, вспомните историю библейского Эдема и сделаете отличные фото.
Дивный парк «Парадиз»
Дивный парк «Парадиз»
Дивный парк «Парадиз»
Дивный парк «Парадиз»
Дивный парк «Парадиз»
Дивный парк «Парадиз»
Дивный парк «Парадиз»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка живописная и познавательная

По пути из Ялты вы услышите об истории местности и причинах закладки парка. Полчаса, и вы в райском саду на берегу Черного моря. Вместе мы прогуляемся по ухоженным дорожкам с мраморными скульптурами и беседками, найдем растения, которые представлены в единственном экземпляре в Крыму. Проходя тропинками 300-летней оливковой рощи, вы вспомните мифы Древней Греции и раскроете их связь с парком «Парадиз». Перенесетесь в американские прерии и узнаете, что индейцы делали из растений. А еще загадаете заветное желание и услышите свой голос так, как он звучит для окружающих.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (цена зависит от сезона):
    — с января по март 600 руб. /чел.
    — с апреля по май и с октября по декабрь — 800 руб. /чел.
    — с июня по сентябрь 1200 руб. /чел.
    — Японский сад (дополнительно по желанию) 500 руб. /чел.
    — пенсионерам и детям скидка на билеты 50%

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановке Садовая или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30

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