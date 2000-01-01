Вы в компании профессионального фотографа совершите прогулку 👣 по одной из самых красивых 🤩 набережных Крыма. Сделаете фото на фоне яхты, южной растительности и конечно же моря 🌊. Так же сможете сделать фото в южном кафе на берегу моря. Во время фото прогулки вы посетите самый модный в Крыму Массандровский пляж 🏖️ и сделаете пляжные фото.

Фотограф вам подскажет все выигрышные позы и ракурсы, и сделает кадры с самыми удачными видами на заднем плане. Сделает для вас как постановочные портреты, так и живые эмоциональные кадры.

Для фотосессии фотограф использует только профессиональную технику: камеру модели canon mark 3 и объективы профессиональной серии L

Уже на следующий день после проведения фотосессии вы получите ссылку на яндекс диск, где будут размещены все ваши отснятые фотографии 📸 (150-180 штук). После чего вы отберёт лучшие 15 штук, сообщите нам их номера и уже через 3-5 дней получите их в художественной обработке.

Дополнительные опции: макияж и причёска, фотокниг из ваших фотографий, прокат платья на фотосессию 📷