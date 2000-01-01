Алёна проводит ещё 4 экскурсии

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Фотопрогулка по следам Айвазовского

Пройти по любимым местам великого мариниста и сохранить на память профессиональные снимки

Алёна
Алёна – Гид из Ялты
Наш фото-маршрут пройдет от самого красивого парка Крыма до живописной скалы, вдохновлявшей мариниста Айвазовского на создание шедевров.

Фасад Воронцовского дворца и английские аллеи, лесные водопады и скалы, врезающиеся в неспокойное море: в каждой локации на нашем пути я сделаю для вас атмосферные фотографии 📸, а по пути поделюсь историями этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского

Что вас ожидает

Фотопрогулка 👣 в декорациях Воронцовского парка
Мы начнем у входа в Воронцовский парк 🌳, чтобы исследовать всё разнообразие его ландшафтов: вы пройдете по ухоженным аллеям в английском стиле, а после внезапно окажетесь в буйном диком лесу 🌲. Вы встретите на пути каменный хаос и журчащие водопады, преодолеем извилистые дорожки и укромные лестницы. Увидим живописные озера: в одном из них обитает романтичная пара лебедей, а второе поражает застывшей зеркальной гладью. В пути я открою вам историю 📖 этих мест и, конечно, выберу самые впечатляющие локации дворца и парка, чтобы сфотографировать вас на их фоне.

Места, вдохновлявшие Айвазовского
Дальше мы отправимся к морю тропами великого мариниста И. Айвазовского. Вы узнаете о жизни художника в этих местах и вскоре доберетесь до его любимого уголка Крыма — скалы, которая, словно нос корабля, выступает в море 🌊. Подобно Айвазовскому, мы поддадимся магии этого места и полюбуемся морским пейзажем. Но не забудем и сделать десятки замечательных фотографий у подножья скалы, на её камнях и местном диком пляже.

Организационные детали

  • Посещение Воронцовского дворца не предусмотрено
  • В течение 2 недель после экскурсии 🧭 вы получите не менее 120 профессиональных фотографий ссылкой на папку на Google Диске
Начало и место завершения
🚩 у Воронцовского дворца
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского
Фотопрогулка по следам Айвазовского

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Алёна
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!
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