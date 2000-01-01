Алёна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Фотопрогулка 👣 в декорациях Воронцовского парка

Мы начнем у входа в Воронцовский парк 🌳, чтобы исследовать всё разнообразие его ландшафтов: вы пройдете по ухоженным аллеям в английском стиле, а после внезапно окажетесь в буйном диком лесу 🌲. Вы встретите на пути каменный хаос и журчащие водопады, преодолеем извилистые дорожки и укромные лестницы. Увидим живописные озера: в одном из них обитает романтичная пара лебедей, а второе поражает застывшей зеркальной гладью. В пути я открою вам историю 📖 этих мест и, конечно, выберу самые впечатляющие локации дворца и парка, чтобы сфотографировать вас на их фоне.

Места, вдохновлявшие Айвазовского

Дальше мы отправимся к морю тропами великого мариниста И. Айвазовского. Вы узнаете о жизни художника в этих местах и вскоре доберетесь до его любимого уголка Крыма — скалы, которая, словно нос корабля, выступает в море 🌊. Подобно Айвазовскому, мы поддадимся магии этого места и полюбуемся морским пейзажем. Но не забудем и сделать десятки замечательных фотографий у подножья скалы, на её камнях и местном диком пляже.

Организационные детали