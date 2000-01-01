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Фотопрогулка в Массандровском дворце.

5
10 отзывов
Наталия Р.
Наталия Р. – Гид из Ялты
Фотопрогулка в Массандровском дворце.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 990 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка в Массандровском дворце.
Фотопрогулка в Массандровском дворце.

Что вы увидите

  • Парк Массандровского дворца
Вы в компании профессионального фотографа вы совершите прогулку 👣 по двору и парку Массандровского дворца. Окунётесь в атмосферы красоты и сделаем шикарные фотографии 📸 в память о вашем путешествии.
Разноплановые локации парка позволяю сделать фотографии с видом, а дворец, в лавандовом поле рядом, на лестницах оплетённых виноградом.
С холма, на котором расположен дворец, открываются виды на море 🌊 и горы ⛰️. Эти виды также украсят ваши профессиональные фотографии.
Во время фотопрогулки фотограф выберет для вас самые эффектные точки съемки и подскажет разнообразные позы.
Результатом ваше прогулки станет набор профессиональных фото в количестве 150-180 штук, которые вы получите уже через день после проведения фотосессии.
Лучшие 15 фото на ваш выбор ретушёр детально обработает в течение 5-ти дней.
Для фотосессии фотограф использует только профессиональную технику: камеру модели canon mark 3 и объективы профессиональной серии L
Дополнительные опции: макияж и причёска, фотокниг из ваших фотографий, прокат платья на фотосессию 📷
Что входит
  • проведение фотосессии профессиональным фотографом
  • обработка ретушером выбранных фото
  • вход на территорию парка свободный
Что не входит
  • личные расходы (еда и напитки)
Начало и место завершения
🚩 Крым, Массандра, Симферопольское шоссе, 13
Фотопрогулка в Массандровском дворце.
Фотопрогулка в Массандровском дворце.
Фотопрогулка в Массандровском дворце.
Фотопрогулка в Массандровском дворце.
Фотопрогулка в Массандровском дворце.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия Р.
Наталия Р.
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10 отзывов оставили туристы

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