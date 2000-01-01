Вы в компании профессионального фотографа вы совершите прогулку 👣 по двору и парку Массандровского дворца. Окунётесь в атмосферы красоты и сделаем шикарные фотографии 📸 в память о вашем путешествии.

Разноплановые локации парка позволяю сделать фотографии с видом, а дворец, в лавандовом поле рядом, на лестницах оплетённых виноградом.

С холма, на котором расположен дворец, открываются виды на море 🌊 и горы ⛰️. Эти виды также украсят ваши профессиональные фотографии.

Во время фотопрогулки фотограф выберет для вас самые эффектные точки съемки и подскажет разнообразные позы.

Результатом ваше прогулки станет набор профессиональных фото в количестве 150-180 штук, которые вы получите уже через день после проведения фотосессии.

Лучшие 15 фото на ваш выбор ретушёр детально обработает в течение 5-ти дней.

Для фотосессии фотограф использует только профессиональную технику: камеру модели canon mark 3 и объективы профессиональной серии L

Дополнительные опции: макияж и причёска, фотокниг из ваших фотографий, прокат платья на фотосессию 📷