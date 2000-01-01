Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Живописная тропа

Нам предстоит подняться на Ялтинское плато по зрелищной Узенбашской тропе, которая лежит через горный хребет. Я поведу рассказ о происхождении необычного названия дороги и ее истории 📖, а вашему взору предстанут шикарные виды на Ялту, черноморское побережье от Никиты до Гаспры и красивейший изумрудный лес 🌳. Также мы отыщем карстовую пещеру-храм с удивительной формы сталактитами и сталагмитами, а после поднимемся на плато Дерекой-Яйла и пойдем в сторону Ай-Петри.

Ай-Петринское плато

Мы посетим множество видовых площадок, одна из которых — на вершине скалы Ай-Валентин (святая Валентина). Оттуда путь серпантином спускается по склонам нагорья, открывая сказочные виды на обвалы и большие осыпи, море 🌊 и побережье. Тропа выведет нас к канатной дороге, по которой спуститесь с легендарной горы ⛰️ Ай-Петри. Осматривая окрестности с высоты 1234 метров, вы не только насладитесь головокружительной панорамой, но также ощутите величие природы и свое с ней единение.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов моей команды

На экскурсию ⛳ допускаются дети от 10 лет

Сложность маршрута: средняя, подъем составляет 9 км.

Дополнительные расходы