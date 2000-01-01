Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

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Идиллический Южный берег Крыма

Ливадийский дворец, Ай-Петри, Черепашье озеро и другие чудесные места на авто-пешеходной экскурсии

Алена
Алена – Гид из Ялты
Крым — это не только шикарные пляжи и магнолии.

За один день вы увидите горы ⛰️, озеро, скалы и водопады.

Прокатитесь по извилистой дороге, подниметесь на лучшие смотровые площадки и погуляете по резиденции царской семьи.

А я расскажу, чем еще знаменит Крым, как складывалась его история 📖 и чем он живет сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Идиллический Южный берег Крыма
Идиллический Южный берег Крыма

Что вас ожидает

Роскошный Ливадийский дворец
Вы погостите в императорском доме Романовых, рассматривая изящное убранство комнат и старинные предметы интерьера. Представите себя участником Ялтинской конференции, восседающим за одним столом со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Я расскажу, когда и кем было возведено белоснежное здание Ливадийского дворца, кто его посещал и какие важные исторические события в нем происходили.

Погружение в мир природы
Крым — фантастически живописный полуостров 🏝️. Вы проедете по его самой красивой дороге, оцените 98-метровый водопад Учан-Су, посетите Черепашье озеро и подниметесь на знаменитую горную вершину Ай-Петри. А еще побываете в Серебряной беседке, построенной русским архитектором Монигетти, и насладитесь захватывающим дух видом на Ялту.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Билеты 🎫 в Ливадийский дворец оплачиваются дополнительно — 400 рублей с человека
Идиллический Южный берег Крыма
Идиллический Южный берег Крыма
Идиллический Южный берег Крыма
Идиллический Южный берег Крыма
Идиллический Южный берег Крыма
Идиллический Южный берег Крыма
Идиллический Южный берег Крыма
Идиллический Южный берег Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алена
Алена
Меня зовут Алена, я люблю путешествия до дрожи в коленях. Приезжать в новые места и созерцать первозданную красоту нашей огромной планеты — для меня бесценно. А еще я обожаю делиться этой красотой и показывать гостям неизведанные уголки любимого Крыма. С нетерпением жду нашей встречи!
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