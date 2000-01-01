Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Что вас ожидает

Роскошный Ливадийский дворец

Вы погостите в императорском доме Романовых, рассматривая изящное убранство комнат и старинные предметы интерьера. Представите себя участником Ялтинской конференции, восседающим за одним столом со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Я расскажу, когда и кем было возведено белоснежное здание Ливадийского дворца, кто его посещал и какие важные исторические события в нем происходили.

Погружение в мир природы

Крым — фантастически живописный полуостров 🏝️. Вы проедете по его самой красивой дороге, оцените 98-метровый водопад Учан-Су, посетите Черепашье озеро и подниметесь на знаменитую горную вершину Ай-Петри. А еще побываете в Серебряной беседке, построенной русским архитектором Монигетти, и насладитесь захватывающим дух видом на Ялту.

Организационные детали