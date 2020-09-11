3 отзыва оставили туристы

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К таинственным пещерам Чатыр-Дага

Открыть подземный мир Крыма и совершить восхождение на «Шатер-гору»

5
3 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Ялты
Если вы уже познакомились с достопримечательностями 🏛️ Крыма, лежащими на поверхности — пора спуститься в его таинственные недра! Вы посетите одну из 5 самых красивых 🤩 пещер Европы — Мраморную.

Исследуете огромные залы с причудливыми формами образований и редчайшими видами кристаллов.

А также совершите подъем на Чатыр-Даг, доступный взгляду с любой точки полуострова.

Поездка подарит вам интересные сведения из мира спелеологии, знакомство с типичным крымским рельефом «яйлой» и, конечно, потрясающие фотографии 📸.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага

Что вас ожидает

Подземный мир Крыма
Ослепительное солнце ☀️, теплое море 🌊, живописные горы ⛰️ и невиданная растительность — чем еще может удивить Крым? Его огромный подземный мир таит в себе множество загадок. Открыть их вы сможете, спустившись в бесподобную Мраморную пещеру, обнаруженную в 1987 году в недрах величественной горы ⛰️ Чатыр-Даг. Вы встретите множество сталактитов, сталагмитов и натёчных драпировок, узнаете некоторые слова из сленга спелеологов и услышите историю 📖 о хозяине пещеры и значении ее названия.

Подъем на Чатыр-Даг
В центре внимания, конечно, будет сказочная пещера, однако и сам подъем на гору Чатыр-Даг — must-have в вашем путешествии по полуострову. В конце 19 — начале 20 века восхождение совершали в течение двух дней и в те времена это был один из самых популярных туристических маршрутов региона. Я расскажу, почему невысокий Чатыр-Даг видит весь Крым, кто жил в его предгорье, как влияет так называемая яйла на климат Алуштинской долины и каким образом гора участвует в известном всем со школьной скамьи круговороте воды в природе.

Организационные детали

  • Стоимость билетов (оплачивается дополнительно, не входит в стоимость экскурсии) — 700 руб. Дети до 5 лет — бесплатно, от 5 до 12 лет — 50%.
  • Фото и видеосъемка в пещере — бесплатно.
  • Путь на Чатыр-Даг непрост, но ваше путешествие пройдет в комфорте, на современном автомобиле 🚘. Автомобиль оплачивается дополнительно — 1000 руб. в час.
  • Постоянная температура в пещере 8, 5 градусов.
  • Рекомендую взять теплую одежду (однако при входе в пещеру есть и бесплатный прокат курток), а также удобную закрытую обувь (кроссовки).
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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3 отзыва оставили туристы

11 сен 2020
Это приятный бонус как для Юлии так и для нас к другим экскурсиям Юлии. Машинку для экскурсии лучше иметь не ниже паркетника. Совет - для подъёма сразу включайте полный привод и пониженную передачу - перегревом трансмиссии и движка не будет.
19 авг 2020
Экскурсия замечательная! Очень понравилась и взрослым и детям. Увидели Крым совершенно с другой стороны! Юля- замечательный экскурсовод, очень эрудированный, сразу же нашла контакт с нашей разношерстной компанией!!! Спасибо огромное за время, проведённое с нами!!!
30 мар 2020
Не экскурсия, а мечта!!! Спасибо нашему замечательному гиду Юлии! Увидеть панораму Крыма с вершины горы, а потом пройтись по подземным залам пещер - это захватывающее и волнующее приключение! Отдельная благодарность Юле за фото из пещер - у Вас талант фотографа)))

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