Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто

Динамичное и увлекательное путешествие по самым захватывающим местам Южного берега

5
2 отзыва
Вы проедете по незаслуженно забытой дороге, где встретите знакомые пейзажи из советских фильмов и откроете фантастические панорамы.

Узнаете, какое наследие горе Кошка оставила Античность и Средневековье.

Услышите истории уютного Симеиза со старинными виллами.

Подниметесь на скалу, где снимали к/ф «Человек-амфибия».

И отведаете лучшие чебуреки в Крыму.
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто
Кинематографичные окрестности Ялты — фототур на авто

Что вас ожидает

Самая живописная дорога Крыма

Вы отправитесь по старой трассе на Севастополь, которая сейчас почти не используется, а зря! Уверены, что вам покажутся знакомыми эти умопомрачительные виды, ведь здесь снимали не один советский фильм. Остановимся в самых красивых местах, чтобы сделать яркие снимки. Вы узнаете, кем и с какой целью была построена эта дорога и почему ее строительство заняло целых 20 лет, став в своё время настоящим прорывом.

Гора Кошка

Перед вами предстанет главная достопримечательность поселка Симеиз. Здесь часто можно увидеть свадебные фотосессии — виды со склонов горы завораживают даже опытных путешественников. Кроме того, это место хранит историю: вы узнаете об обнаруженном здесь таврском могильнике VI-II веков до н. э. и руинах крепостных укреплений эпохи Средневековья. В посёлке Симеиз осмотрите его главные архитектурные сооружения — виллы «Ксения» и «Мечта», и узнаете, какие секреты хранят стены величественных особняков.

Новые вдохновляющие виды и киноместа

Вы увидите храм в облаках и Байдарские ворота. Подниметесь на смотровую площадку с красивым видом на церковь. Также в программе подъем на скалу Дива, рядом с которой снимались такие киношедевры, как «Десять негритят» и «Человек-амфибия». А еще мы покажем, где снимали «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Первый удар» с Чжеки Чаном, «Севастопольские рассказы», «Мы с вами где-то встречались» и другие российские фильмы.

Нескучное путешествие в компании местных

На протяжении всей поездки мы будем рассказывать о природе и интересных особенностях нашего родного полуострова, дадим полезные рекомендации, куда сходить и что обязательно стоит увидеть, чтобы влюбиться в Крым раз и навсегда. А если захотите, отвезем вас в заведение с невероятным видом на окрестности, где готовят самые вкусные чебуреки в Крыму.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Привет! Мы — ваша команда гидов в Крыму. Хотите увидеть его глазами местных и влюбиться в полуостров всего за один день? Поехали с нами! Мы покажем самые живописные места родного края и отвезём в локации, о которых мало кто знает из обычных путешественников. Никаких заученных банальных экскурсий — с нами вы отправляетесь в полноценное путешествие и узнаёте только самое интересное. Спойлер: будет круто! :)
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
8 июня 2021
Мы провели хороший день с девочками: нас забрали от места проживания, между локациями перемещались на авто, пообедали в приятном месте, увидели очень красивые места между Ялтой и горой Кошка. Света (наш экскурсовод) много знает о Крыме, Ялте и их истории, рассказывает много интересного, а главное - с увлечением. Фото нас и для нас сделаны в красивых локациях.
Экскурсия хорошо подходит неподготовленным физически людям или тем, кто хочет провести спокойный день в окрестностях Ялты.
Отдельно отмечу, что это не фотосессия, а фотопрогулка (если вы ждете фото в обработке и с ретушью - то нужно искать фотосессию). Нас же фото-результат для полностью устроил! Отдельная благодарность за скорость предоставления фото.
В общем - рекомендуем.
А
29 апр 2021
Очень интересная экскурсия, получили потрясающие фотографии, девочки замечательно рассказали о природе края, останавливались в красивых местах, Форосская крепость настолько интересно расположенна и виды завораживают, ну а Симеиз так прекрасен, забирались на гору Кошка, мы хорошо немолодые, нам за 60 и не устали, получили удовольствие. Спасибо девочкам, провели экскурсию на отлично.

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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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