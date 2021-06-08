Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Самая живописная дорога Крыма

Вы отправитесь по старой трассе на Севастополь, которая сейчас почти не используется, а зря! Уверены, что вам покажутся знакомыми эти умопомрачительные виды, ведь здесь снимали не один советский фильм. Остановимся в самых красивых местах, чтобы сделать яркие снимки. Вы узнаете, кем и с какой целью была построена эта дорога и почему ее строительство заняло целых 20 лет, став в своё время настоящим прорывом.

Гора Кошка

Перед вами предстанет главная достопримечательность поселка Симеиз. Здесь часто можно увидеть свадебные фотосессии — виды со склонов горы завораживают даже опытных путешественников. Кроме того, это место хранит историю: вы узнаете об обнаруженном здесь таврском могильнике VI-II веков до н. э. и руинах крепостных укреплений эпохи Средневековья. В посёлке Симеиз осмотрите его главные архитектурные сооружения — виллы «Ксения» и «Мечта», и узнаете, какие секреты хранят стены величественных особняков.

Новые вдохновляющие виды и киноместа

Вы увидите храм в облаках и Байдарские ворота. Подниметесь на смотровую площадку с красивым видом на церковь. Также в программе подъем на скалу Дива, рядом с которой снимались такие киношедевры, как «Десять негритят» и «Человек-амфибия». А еще мы покажем, где снимали «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Первый удар» с Чжеки Чаном, «Севастопольские рассказы», «Мы с вами где-то встречались» и другие российские фильмы.

Нескучное путешествие в компании местных

На протяжении всей поездки мы будем рассказывать о природе и интересных особенностях нашего родного полуострова, дадим полезные рекомендации, куда сходить и что обязательно стоит увидеть, чтобы влюбиться в Крым раз и навсегда. А если захотите, отвезем вас в заведение с невероятным видом на окрестности, где готовят самые вкусные чебуреки в Крыму.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.