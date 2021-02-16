27 отзывов оставили туристы

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Легендарная Боткинская тропа над Ялтой

Пройти по оздоравливающему маршруту и получить фото на фоне гор и высочайшего водопада в Крыму

4.9
27 отзывов
Алёна
Алёна – Гид из Ялты
Свежий воздух, наполненный целебными ароматами соснового леса, завораживающие панорамы Ялты, Чертов мостик над пропастью — это все ждет вас на Боткинской и Штангеевской тропах здоровья.

Вы дойдете до утеса Ставри-Кая и зрелищного водопада Учан-Су, а я сохраню это путешествие на профессиональных снимках и раскрою легенды нашего края.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 2 100 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой

Что вас ожидает

Лечебные тропы
Мы прогуляемся по оборудованной Боткинской тропе через сосновый лес 🌳 до скалы Ставри-Кая — с вершины открывается великолепный вид на море 🌊 и ялтинский амфитеатр, но даже сама дорога порадует прекрасными картинами леса.
От скалы выйдем на Штангеевскую тропу: здесь вас ждет небольшое испытание — переход над пропастью по Черному мостику, прилегающему к отвесной скале (не бойтесь — на мосту установлены надежные ограждения). Наградой станет водопад Учан-Су — самый высокий в Крыму. А бонусом вы получите удачные снимки среди лесных и горных декораций, сделанные вашим проводником и по совместительству профессиональным фотографом!

Крымские истории 📖
По дороге вы узнаете много любопытных сюжетов и легенд этого края. Я объясню, почему тропы на нашем маршруте получили такое название и для кого они особенно полезны. Вы узнаете о происхождении названий скалы Крестовая (так переводится «Ставри-Кая») и водопада Учан-Су. А еще услышите о других достопримечательностях 🏛️ и приобретете идеи: какие еще места стоит посетить в разных уголках Крыма.

Организационные детали

  • После прогулки в течение двух недель вы получите около 100 снимков, сделанных на камеру Nikon D5300
  • В стоимость входит оформление пропуска на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника

Как проходит экскурсия ⛳

  • Маршрут несложный, его протяженность составит 8 км.
  • Маршрут начинается от ялтинского зоопарка, а заканчивается у водопада Учан-Су
  • Дополнительно оплачивается дорога от водопада до Ялты
Начало и место завершения
🚩 возле Ялтинского зоопарка.
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!
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27 отзывов оставили туристы

16 фев 2021
Огромное спасибо Алене за терпение и умение поддержать! Мы совершенно не подготовленные туристы, но благодаря Алене, ее умению завлечь рассказом, когда кажется что сил подниматься уже нет, мы прошли этот маршрут! Мы были поражены видами и красотами открывающимися перед нашим взором! Этот волшебно- Крым в феврале, где заснеженные вершины переплетаются с вечно зелеными долинами, а из под снега пробиваются подснежники и кроксы! Большое спасибо за впечатления!
9 фев 2021
Великолепная экскурсия и отличные виды! Узнал много фактов о том, как тропа появилась и кто такой Боткин) Алёна интересный собеседник и хороший гид, легко подстраивается под ваш темп, если вы офисный работник в не самой лучшей физической форме) Небольшой совет для офисных сидельцев: Если это ваш первый подъем в горы, то возьмите с собой побольше воды (хотя бы 2 литра на человека), что-то из теплой одежды, т. к. на вершине могут быть серьезные порывы ветра. Трекинговая обувь тоже сделает подъем немного проще. Прогулка все таки по горной тропе, а не по асфальту)
8 фев 2021
Мне очень понравилась экскурсия с Аленой! Повезло с погодой, не было дождя и достаточно тепло. Маршрут не сложный, для начинающих покорителей вершин (вроде меня) очень подходит! Зарядилась позитивом и энергией. Потрясающие виды с вершины скалы и прилив энергии от преодоления всего маршрута. Дополнительный бонус отличные фотографии с экскурсии! Спасибо!
7 фев 2021
Интересная экскурсия!!!Хороший маршрут с прекпасными видами. Внимательный и приятный гид.
3 фев 2021
Ходили вчера с Аленой по тропе Боткина. Остались в восторге. И знаете почему? Не скучно. Хорошие беседы. Много знаний. Замечательные виды. Ну и конечно так хорошо, когда человек любит своё дело. И да, не переживайте, если не можете идти быстро, Алёна подстроится и будет комфортно. Всем хорошего похода
18 янв 2021
Отличная экскурсия. Очень хотелось посмотреть Крымские горы в снегу! Повезло с погодой - был и снег и солнце. Очень приятный экскурсовод Алена - позитивная, лёгкая в общении, с хорошо поставленной речью! Благодарим Алену за великолепные впечатления и рекомендуем всем!
15 янв 2021
Огромное спасибо Алене за чудесную прогулку по Боткинской тропе! Не очень повезло с погодой, был дождь, но нам удалось пройти весь маршрут и получить много ярких впечатлений. Тропа красивая и не очень сложная, с хорошей физической нагрузкой. Алена всю дорогу рассказывала интересные истории и факты. Всем рекомендую.
13 янв 2021
Чудесная прогулка по Боткинской тропе ! Ходили с сыном 16 лет, нам очень понравилось, маршрут составлен грамотно, останавливались в красивых местах, на смотровых площадках. Алена интересно рассказала историю маршрута, много интересных фактов о Боткине Поход по тропе требует настроя и физической подготовки, но отличное настроение и головокружительные виды обеспечены !
6 янв 2021
Нам очень понравилась экскурсия с Аленой, маршрут тяжеловат для офисных лежебок, но идти было очень интересно под легкие, нескучные рассказы о тропе, легенды Крыма и просто интересные разговоры. Сделали много снимков, подышали чистым воздухом, закалили организм и очистили мысли:) Всем очень советую подняться по Боткинской тропе с гидом Аленой! Заряд эмоций на весь день гарантирован:)
14 дек 2020
13. 12. 20 побывала на замечательной экскурсии, на Боткинской тропе, под руководством замечательного гида -Аленой!!!Алена-профессионал своего дела!!!Чудесное путешествие которое не оставило меня равнодушной и пробудило жажду к узнаванию природы Крыма ещё больше. Алена, спасибо Вам большое!
13 дек 2020
Спасибо большое нашему экскурсоводу Алене за эту прекрасную прогулку! Мы узнали много нового и получили массу положительных эмоций! Дмитрий и Ирина
10 дек 2020
Были сегодня на экскурсии, сказать красиво.... ничего не сказать!!!!! Жаль нельзя добавить фото, а ещё запах, он вскружил нам голову!!!!Потрясающие виды, грязновато, но такая ерунда по сравнению с видами и Алена была на 100 баллов, узнали много легенд и историй, огромное спасибо, мы обязательно вернёмся!!!!😊
23 ноя 2020
Прогулка по Боткинской тропе подойдет даже людям со слабой физической подготовкой. Если хотите укрепить и оздоровить пыльную офисную тушку, то вам точно сюда)). Поднимаетесь лесной тропой по склонам горы, вокруг чудесные виды, можно сделать отличные кадры на память, а главное - надышаться и вдохновиться окружающей тишиной и красотой. Алёна очень внимательный гид, прекрасный рассказчик и интересный человек. Рекомендую несомненно!
17 ноя 2020
Экскурсия осень понравилась, было немного тяжеловато, но мы справились! Несмотря на туман на вершине горы, мы остались довольны. Потрясающие виды, шикарный осенний лес, чистый воздух! Это было очень круто! Спасибо большое Алёне, она подбадривала нас и не давала раскиснуть, когда казалось, что сил совсем нет. Экскурсию рекомендуем всем, но полным людям будет нелегко, тропинки узкие и надо быть достаточно ловким, чтобы не упасть. Осенью скользко местами. Одевайте обувь с хорошим протектором.
31 окт 2020
Завораживающая и активная экскурсия!!! Непредсказуемая извилистая дорога с подъёмами и спусками! Дети 5 и 10 лет прошли без проблем)
Ещё 12 отзывов

Алёна проводит ещё 4 экскурсии

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