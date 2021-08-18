Что вас ожидает

Всё о резиденции

На территории Ливадийского дворца вы ознакомитесь как с главным его зданием, так и с другими постройками и памятниками. Например, увидите монументы, посвящённые мировым личностям, и поймёте, какое отношение они имели к этому месту. На прогулке мы углубимся в прошлое Ливадийского курорта, в историю семьи Романовых и шаг за шагом разберёмся, что за сменой эпохи происходило с резиденцией. Кроме того, вы узнаете, какие последствия имела Ялтинская конференция, проходившая в стенах дворца.

Дорогой императоров

После насыщенной лекционной части отправимся на 40-минутную прогулку по Царской тропе — из Ливадии в Нижнюю Ореанду. Этот маршрут любим не только прошлыми обитателями дворца, но и современниками. Дорожка обрамлена соснами, самшитом, кедрами и другими ценными деревьями и кустарниками. Здесь хорошо дышится и открываются весьма приятные для глаза пейзажи. Тропа за свою историю видела несколько любопытных встреч, о них мы обязательно расскажем на экскурсии.

Организационные детали