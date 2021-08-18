Ливадия: от царя до генералиссимуса

Познакомиться с первым по роскоши дворцом на полуострове и прогуляться по знаменитой тропе

5
1 отзыв
Белоснежный красавец впечатляет не только экстерьером, но и своим прошлым.

Он был уютной резиденцией для царской семьи, музеем, санаторием для крестьян, местом, где собиралась политическая элита в годы войны — и многим другим.

Вы прогуляетесь среди кедров, олеандров, сосен и подробно узнаете, чем в разные исторические эпохи служил этот прекрасный архитектурный ансамбль.
Ливадия: от царя до генералиссимуса
Ливадия: от царя до генералиссимуса
Ливадия: от царя до генералиссимуса
Ливадия: от царя до генералиссимуса
Ливадия: от царя до генералиссимуса
Ливадия: от царя до генералиссимуса

Что вас ожидает

Всё о резиденции

На территории Ливадийского дворца вы ознакомитесь как с главным его зданием, так и с другими постройками и памятниками. Например, увидите монументы, посвящённые мировым личностям, и поймёте, какое отношение они имели к этому месту. На прогулке мы углубимся в прошлое Ливадийского курорта, в историю семьи Романовых и шаг за шагом разберёмся, что за сменой эпохи происходило с резиденцией. Кроме того, вы узнаете, какие последствия имела Ялтинская конференция, проходившая в стенах дворца.

Дорогой императоров

После насыщенной лекционной части отправимся на 40-минутную прогулку по Царской тропе — из Ливадии в Нижнюю Ореанду. Этот маршрут любим не только прошлыми обитателями дворца, но и современниками. Дорожка обрамлена соснами, самшитом, кедрами и другими ценными деревьями и кустарниками. Здесь хорошо дышится и открываются весьма приятные для глаза пейзажи. Тропа за свою историю видела несколько любопытных встреч, о них мы обязательно расскажем на экскурсии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Ливадийский дворец (если захотите внутрь) 400 руб. /взрослые, 250 руб. /студенты и пенсионеры, 100 руб. /дети до 16 лет
  • Поездка пройдёт на комфортном автомобиле или минивэне из центра Ялты (либо Мисхора). Продолжительность пути вместе с экскурсией — 3 часа.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе остановки Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Николай
Николай
Наше агентство тщательно прорабатывает программы и отслеживает качество на каждом этапе. Будем рады познакомить вас с уголками Крыма и влюбить в него!
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1 реальный отзыв

Ю
18 авг 2021
Экскурсию проводил Николай. Он прекрасно знает материал, причем не только по теме экскурсии, но и, вообще, он большой знаток Ялты и ее истории. Мы узнали много нового о Ливадийском дворце и его окрестностях, о том, как здесь в феврале 1945 года решались судьбы послевоенного мира. Нам очень понравилась эта экскурсия и то, как вдохновенно ее провел Николай.

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