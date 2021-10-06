Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов

Погулять по летнему имению Романовых и узнать о жизни его владельцев

5
7 отзывов
Ливадия — живописный уголок Южного берега Крыма, где отдыхало три поколения российских царей.

Вы увидите старинные гаражи, конюшни, церкви и дворцы.

Погрузитесь в атмосферу процветающей аристократической усадьбы середины XIX-начала XX веков и узнаете, как изменилось ее назначение в советские годы.
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов
Ливадия — резиденция царей, крестьян и президентов

Что вас ожидает

«Милая сердцу Ливадия»

Я расскажу, кто владел имением Ливадия на протяжении столетий: от грека Ламброса Кацониса до Иосифа Сталина. Покажу царский гараж и электростанцию, конюшни и дом садовника, оранжерею Льва Потоцкого и прачечную. А также: Крестовоздвиженскую церковь, дом министра Императорского двора, Свитский и Гофмаршальский корпуса. Не обойдем вниманием мы и белоснежный дворец Николая II — одно из самых известных и красивых зданий Крыма, над которым не властно время.

От царской усадьбы до крестьянского санатория

Вы узнаете о быте Романовых и познакомитесь с традициями отдыха трех поколений царской семьи на Южном берегу Крыма. Услышите, почему Александр II подарил Ливадию своей супруге и по какой причине Александру III так нравился Малый дворец. Кроме того, я расскажу о Ялтинской конференции и о временах, когда Ливадийский дворец превратился в крестьянский санаторий. Проведу вас по живописному ландшафтному парку и раскрою, кто трудился над его созданием.

Организационные детали

Программа не предполагает посещение экспозиции дворца. Вы сможете осмотреть ее самостоятельно после экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на автобусной остановке «Таксопарк»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Приветствую, друзья! Меня зовут Оксана, я маркетолог и гид. Вот уже 24 года живу в Ялте, считаю это привилегией и готова разделить ее с вами. Я обожаю планету Крым! С радостью расскажу о любимом городе: его достопримечательностях, истории, природе, парках, культурной жизни, пляжах и ресторанах. Сделаю все возможное, чтобы прогулка получилась интересной и полезной для вас, помогу увидеть Ялту глазами местного жителя и понять, каково это — «жить с видом на море».
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7 реальных отзывов от туристов

Н
6 окт 2021
Экскурсия очень понравилась, много новой информации, экскурсовод очень приятная женщина, рассказывает очень интересно.
Алена
29 сен 2021
Прогулка получилась душевной и очень познавательной. Оксана - интересный собеседник, чувствуется что любит свой край и знает много исторических фактов про Ялту и Ливадийский дворец. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Также очень понравилось, что Оксана показывала нам старинные фотографии тех достопримечательностей, которые мы осматривали. Было очень любопытно посмотреть как со временем изменились постройки, некоторые из которых не пощадило время. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и школьникам. Безусловно будем рекомендовать друзьям данный маршрут и экскурсовода.
Таисия
28 сен 2021
Очень содержательная экскурсия, глубокое понимание материала. Вы оказываетесь внутри той эпохи, дворца с его обитателями и не только… Глазами экскурсовода, влюбленного в свой город и свой «остров Крым», мы видим все, что окружает дворец и его окрестности и лучше понимаем события происходящие в те времена. Возможно, после этой экскурсии легче понять и происходящее сегодня. .
Наталья
20 авг 2021
Побывав на Экскурсии в Ливадии - впечатлений масса! Крым поражает не только красотой природы, но и своей историей! По моим ощущениям Ливадия это место силы, где вершилась история России)) все постройки вокруг дворца возвращают в прошлое, а сам дворец впечатляет своим величием! Причем наша Экскурсия проходила в «экстремальных условиях» - похолодание за 10 мин на 10 градусов и сильнейший ветер, но ни что это не помешало получить массу положительных эмоций. Спасибо Оксане🙏🏻
М
9 авг 2021
Прекрасный маршрут и рассказчик с приятной энергетикой. Время потрачено с пользой, спасибо за полученные знания семье Романовых и их роль в истории России времен Александра 2-Николая 2.
С
6 авг 2021
Отличная экскурсия. Спасибо Оксане, узнали много нового. Интересный материал, приятная подача. Время пролетело незаметно.
Л
2 авг 2021
Очень понравилась экскурсия! Узнали много нового не только о самом дворце, но и о многих постройках усадьбы. Гид Оксана очень интересно рассказывала о жизни императорской семьи.

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