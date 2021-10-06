Что вас ожидает

«Милая сердцу Ливадия»

Я расскажу, кто владел имением Ливадия на протяжении столетий: от грека Ламброса Кацониса до Иосифа Сталина. Покажу царский гараж и электростанцию, конюшни и дом садовника, оранжерею Льва Потоцкого и прачечную. А также: Крестовоздвиженскую церковь, дом министра Императорского двора, Свитский и Гофмаршальский корпуса. Не обойдем вниманием мы и белоснежный дворец Николая II — одно из самых известных и красивых зданий Крыма, над которым не властно время.

От царской усадьбы до крестьянского санатория

Вы узнаете о быте Романовых и познакомитесь с традициями отдыха трех поколений царской семьи на Южном берегу Крыма. Услышите, почему Александр II подарил Ливадию своей супруге и по какой причине Александру III так нравился Малый дворец. Кроме того, я расскажу о Ялтинской конференции и о временах, когда Ливадийский дворец превратился в крестьянский санаторий. Проведу вас по живописному ландшафтному парку и раскрою, кто трудился над его созданием.

Организационные детали

Программа не предполагает посещение экспозиции дворца. Вы сможете осмотреть ее самостоятельно после экскурсии.