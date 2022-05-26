Что вас ожидает:

Ливадия — место отдыха трёх поколений российских царей

Вы увидите старинные гаражи, конюшни, церковь, оранжереи, электростанцию, дом министра Императорского двора, Свитский и Гофмаршальский корпуса. Осмотрим мы и белоснежный дворец Николая II — одно из красивейших зданий Крыма, над которым не властно время.

Я расскажу о быте Романовых, о Ялтинской конференции и о временах, когда Ливадийский дворец превратился в крестьянский санаторий, проведу вас по живописному парку.

Важная информация: