Ливадия — место отдыха трёх поколений российских царей
Вы увидите старинные гаражи, конюшни, церковь, оранжереи, электростанцию, дом министра Императорского двора, Свитский и Гофмаршальский корпуса. Осмотрим мы и белоснежный дворец Николая II — одно из красивейших зданий Крыма, над которым не властно время.
Я расскажу о быте Романовых, о Ялтинской конференции и о временах, когда Ливадийский дворец превратился в крестьянский санаторий, проведу вас по живописному парку.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Посещение Ливадийского дворца экскурсией не предусмотрено. Вы можете посетить его самостоятельно после экскурсии.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Входные билеты в Ливадийский дворец (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастопольское шоссе, д. 1, Ливадия
Завершение: Севастопольское шоссе, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Посещение Ливадийского дворца экскурсией не предусмотрено. Вы можете посетить его самостоятельно после экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Ялте
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