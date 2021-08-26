Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе

Увлекательный треккинг к подножью Ильяс Кая и Храму Солнца по «железной тропе»

5
5 отзывов
Раньше покорить вершины гор могли лишь заядлые альпинисты — но тропа Виа-Феррата посвятит в мир скалолазания каждого! Приглашаю вас открыть этот новый вид активности: по надежной стальной тропе мы заберемся на гребень горы Лягушка и дойдем до легендарного Храма Солнца.

А в пути полюбуемся горными панорамами и поговорим об истории и легендах Крыма.
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе

Что вас ожидает

🧗 Несложное восхождение по Виа-Феррата
Покорять самый красивый гребень Южного Крыма мы будем по Виа-Феррате: «железной тропе» со стальными скобами для опоры и страхующим тросом. С маршрутом смело справятся и взрослые, и дети от 10 лет: этот участок тропы не имеет технических сложностей, а небольшие вертикальные подъемы встречаются лишь пару раз. На старте я расскажу о снаряжении, страховке и самостраховке. Затем отправимся в путь — пройдем по кромке горы Лягушка до подножия Ильяс Кая. А по пути с высоты полюбуемся искрящимся морем и соседними скалами.

Что скрывают Крымские горы
Кроме роскошных панорам вас ждут и нескучные истории об этих местах. Я расскажу о топонимике гор — как каждая из них получила своё имя и что оно означает. А еще, если вам будет интересно, раскрою секреты крымских мест силы: кстати, одно из них, Храм Солнца, мы посетим в конце маршрута.

Кому подойдет восхождение

  • всем, кто не имеет патологической боязни высоты
  • людям, которые сомневаются в своих способностях к скалолазанию, хотят увидеть всю красоту Ласпинских гор, но при этом не лезть на вертикальные стены
  • тем, кто никуда не спешит

Организационные детали

  • В указанную стоимость входит все: комплект современного виа-ферратовского снаряжения, сопровождение гида-проводника, трансфер из любой точки Большой Ялты (от Гурзуфа до Фороса) с последующим возращением туда, куда вам нужно.
  • Для восхождения важно правильно одеться и обуться, взять с собой рюкзак (руки должны быть свободны), легкий перекус и 1-1, 5 литра воды. Накануне восхождения гид проинструктирует вас, что надеть и обуть и где взять то, чего у вас нет.
🚩 Начало и место завершения: — ваш адрес в Большой Ялте
Время проведения: ежедневно в 08:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Александр
Александр
Я местный абориген – родился и вырос в Крыму. С детства я часто хожу в горы. В какой-то момент горы стали для меня настолько близкими, что мы перешли на «ты». Мне интересен каждый уголок моего родного края. Я увлекаюсь изучением его истории и топонимики. С прошлого года любовь к своему краю захлестнула меня настолько, что я стал ею делиться – водить людей в горы. А с этого года я даже решил сделать перерыв в своей профессиональной деятельности и полностью посветить себя горам.
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5 реальных отзывов от туристов

О
26 авг 2021
Я в полном восторге от экскурсии! Сначала испугалась, я трусиха, но Александр подбадривал и поддерживал и в итоге мы сделали это) Сын аж захлебывался эмоциями в процессе подъёма, даже жалел, что он скоро закончится. Спасибо Александру, он все объяснял хорошо, всю дорогу нас фотографировал, там, где я бы и руки побоялась оторвать. Я жду нашей новой встречи и нового подъема)
О
25 авг 2021
Александр прекрасный гид, восходила с дочерью 10 лет, переживала сначала немного, но все прошло отлично! Александр помогал в трудных местах, все обстоятельно рассказывал, подбадривал и фотографировал. Море эмоций и счастья!
А
15 авг 2021
Отличное восхождение.
Александр - профессионал своего дела. Очень интересно рассказывал как на самом маршруте, так и по дороге к горе.
Помогал на маршруте, благодаря чему чувствовала себя безопасно, даже на сложных участках!
Т
5 авг 2021
Собиралась на групповую экскурсию, экскурсия получилась индивидуальной)))но я нисколько не пожалела и получила кучу положительных эмоций. Видно, что Александр любит свое дело, поэтому подходит к организации экскурсии с душой. Приятно, что гид готов работать с клиентами независимо от количества участников))) Александр ещё умудрялся постоянно фотографировать наше Восхождение на свой фотоаппарат, поэтому можно было насладиться процессом, а не тратить время на фотографии с помощью телефона. Восхождение по Виа-Феррата действительно можно реализовать без подготовки, нужно только желание. Если буду ещё в Крыму попробую более сложные маршруты.
Д
29 июля 2021
Мой отзыв об экскурсии Виа-Феррата с Александром.

Решил с супругой впервые в жизни попробовать восхождение в горы, случайно нашел экскурсию с Александром, решили – идем! И не пожалели! Александр – прекрасный гид и отличный собеседник. Приехал точно ко времени, чтобы забрать нас на своем автомобиле. Пока добирались до подножия горы, рассказал много интересного о Крыме, местном населении и горах. Сам гид -коренной житель Крыма в третьем поколении, кроме того, он занимался горным туризмом несколько лет. Так что будьте уверены – любой ваш вопрос получит грамотный ответ.

Вся экипировка входит в стоимость экскурсии, мы забыли взять средство от загара, Александр поделился своим. Вообще экскурсия построена так, что первую ее половину подъем в гору идет в тени. И это несомненный плюс прогулки. Нагрузка умеренная – если у вас нет боязни высоты, то вам будет по силам этот маршрут. Время пролетело как один миг. Перекус мы брали, но он не понадобился, а вот вода очень пригодилась. Советую обувать обувь на жесткой подошве, из одежды футболка и шорты -идеально подойдут.

Из потрясающих бонусов именно этой экскурсии – Александр взял с собой зеркальный фотоаппарат и уже в тот же день мы получили около 50 потрясающих снимков! Качество, безусловно, лучше, чем при съемке на телефон да и телефон доставать не приходилось. Мы в восторге. Он без устали фотографировал в чудесных местах: то выглядывал из-за камня, то обгонял нас и снимал сверху. В конце маршрута мы посетили Храм Солнца -мистическое место и Александр рассказал нам легенду и историю об этом.

Во время экскурсии Александр не подгонял нас, мы шли в своем темпе, что очень важно, экскурсия лично у нас заняла больше 6 часов. В отличие от другой группы, где гид постоянно держал темп группы и подгонял отстающих.

Впечатлений нам хватит на год вперед! Очень важно для новичков в первом подъеме - грамотный и чуткий гид, и Александр отлично справился со своей задачей. В следующий раз – снова к нему и на более сложный маршрут! Огромное спасибо сайту и гиду за экскурсию и впечатления.

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