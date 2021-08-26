Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Мой отзыв об экскурсии Виа-Феррата с Александром.



Решил с супругой впервые в жизни попробовать восхождение в горы, случайно нашел экскурсию с Александром, решили – идем! И не пожалели! Александр – прекрасный гид и отличный собеседник. Приехал точно ко времени, чтобы забрать нас на своем автомобиле. Пока добирались до подножия горы, рассказал много интересного о Крыме, местном населении и горах. Сам гид -коренной житель Крыма в третьем поколении, кроме того, он занимался горным туризмом несколько лет. Так что будьте уверены – любой ваш вопрос получит грамотный ответ.



Вся экипировка входит в стоимость экскурсии, мы забыли взять средство от загара, Александр поделился своим. Вообще экскурсия построена так, что первую ее половину подъем в гору идет в тени. И это несомненный плюс прогулки. Нагрузка умеренная – если у вас нет боязни высоты, то вам будет по силам этот маршрут. Время пролетело как один миг. Перекус мы брали, но он не понадобился, а вот вода очень пригодилась. Советую обувать обувь на жесткой подошве, из одежды футболка и шорты -идеально подойдут.



Из потрясающих бонусов именно этой экскурсии – Александр взял с собой зеркальный фотоаппарат и уже в тот же день мы получили около 50 потрясающих снимков! Качество, безусловно, лучше, чем при съемке на телефон да и телефон доставать не приходилось. Мы в восторге. Он без устали фотографировал в чудесных местах: то выглядывал из-за камня, то обгонял нас и снимал сверху. В конце маршрута мы посетили Храм Солнца -мистическое место и Александр рассказал нам легенду и историю об этом.



Во время экскурсии Александр не подгонял нас, мы шли в своем темпе, что очень важно, экскурсия лично у нас заняла больше 6 часов. В отличие от другой группы, где гид постоянно держал темп группы и подгонял отстающих.



Впечатлений нам хватит на год вперед! Очень важно для новичков в первом подъеме - грамотный и чуткий гид, и Александр отлично справился со своей задачей. В следующий раз – снова к нему и на более сложный маршрут! Огромное спасибо сайту и гиду за экскурсию и впечатления.