Тысяча вдохов и выдохов до высоты 1234 метра – концентрированный целебный воздух и удобная тропа

4.9
6 отзывов
Каждый раз перед маршрутом я в ожидании снова ощутить сосновый аромат, такой душистый от смол, цветов и трав; увидеть перспективу на многие километры вокруг до самого горизонта моря и почувствовать приятную нагрузку в теле на подъёме.

Приглашаю и вас в поход, чтобы испытать ту же палитру впечатлений и научиться быть в ладу с собой и моментом!
На вершину Ай-Петри!
На вершину Ай-Петри!
На вершину Ай-Петри!
На вершину Ай-Петри!
На вершину Ай-Петри!
На вершину Ай-Петри!

Что вас ожидает

Шагать, дышать, созерцать

Мисхорская тропа (ближайшая к зубцам Ай-Петри) — наш главный друг в этой прогулке, именно по ней мы поднимемся к вершине. Путь лежит через вековой лес, здесь не только живописно, но и крайне полезно находиться, ведь крымская сосна — рекордсмен по выработке активных веществ (фитонцидов), беспощадных к микробам. Я с радостью поделюсь своими знаниями о дыхании, а также научу практикам для здоровых и сильных лёгких. Во время треккинга мы будем «правильно» дышать, любоваться панорамами окрестных гор, скал, а по мере подъёма и всего побережья. На вершине высотой 1234 м. вас ждёт интересный опыт, мы вместе создадим намерение — это больше, чем просто желание, его легче воплотить:)

Узнавать и впитывать

Наша экскурсия не будет бессловесной, по дороге вы узнаете обо всех примечательных местах, которые мы увидим. Ещё на маршруте нужно внимательно смотреть под ноги, ведь там растут удивительные растения — познакомлю вас и с флорой Крыма, а также с геологическими особенностями местных гор.

Я с большой теплом и уважением отношусь к окрестностям, куда мы отправляемся, поэтому в каждую прогулку вкладываю частичку души — чтобы и вам полюбились эти места.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость прогулки включены все дыхательные и созерцательные практики
  • Дополнительные расходы: сбор за пропуск на территорию заповедника (150 руб. /чел., оплата наличными), проезд до начала пешеходной части (цена зависит от транспорта, уточняйте в переписке), спуск с горы по канатной дороге или на автобусе (около 400 руб. /чел.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Катерина
Катерина
Здравствуй, путешественник! Я – Катерина. Проводник в места силы Крыма. Активно хожу в горы больше 11 лет, обошла практически все тропы южных склонов Главной гряды Крымских гор. Закончила курсы экскурсоведения и трудилась три года экскурсоводом в Мисхоре, на Ай-Петри. С прошлого сезона занимаюсь организацией и проведением индивидуальных и групповых однодневных походов из Ялты. Я всем сердцем люблю горные тропы, скалы, стихии – в этом моя жизнь, вдохновение и радость!
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6 реальных отзывов от туристов

Н
11 окт 2021
Подняться пешком на Ай-Петри - это очень круто! Поднимались в первых числах октября. Очень повезло с погодой. Было не жарко и без дождя. Вкусный воздух, отличные виды, красивая природа. Осень добавила богатых красот в лес! К сожалению, чего то нового и познавательного мы не узнали в результате восхождения, просто прогулялись наверх на высоту 1234.
А
7 окт 2021
Катерина очень позитивный и интересный человек. Поднимались на Ай-Петри с женой и ребенком 5, 5 лет. Думали, что ребенку будет тяжело, но, на наше удивление, ребенок прошёл весь маршрут сам. Катерина рассказала много интересного о природе Крыма и горах. В общем я однозначно рекомендую экскурсии с Катериной.
Алена
23 сен 2021
Всё очень понравилось! Подъем оказался даже легче, чем предполагалось. Почти не устали. Получили большое удовольствие от великолепных видов.
Д
12 сен 2021
Катерина - очень интересный и лёгкий на общение проводник, мы очень тепло и весело провели время, исследовали местность и открывающиеся виды и сделали много прекрасных фотографий.
Наверху прошлись по мосту, скатились на зиплайне, выполнили программу максимум)
Э
2 сен 2021
Катерина приятная милая девушка, хороший собеседник. Сам подъем по тропе занял у нас 3 часа (двое взрослых и ребенок 12 лет), шли догоняя облака, очень красиво, встретили оленя. Уровень сложности видимо простой, устали конечно, но опасных, сыпучих мест на тропе не было).
На плато посетили пещеру Ялтинская (300 руб с человека, экскурсия минут 20) были в пещерах впервые, очень понравилось всем.
С плато поднялись до зубцов, впечатлились экстремальными атракционами, ребенок вниз спустился по тросу (протяженность 1 км, 1500 руб, спуск занимает минуты 2), впечатлений хватило надолго. Вниз спустились канаткой, в очереди простояли минут 50, спускаться совсем не страшно, очень красивые виды.
Крым и горы прекрасен, экскурсию рекомендую, думаю что люди, которые просто приехали на Ай Петри на машине, так не насладились этим моментом. На Ай-Петри только пешком!
Н
23 авг 2021
Стоит отметить душевный подход гида. Катя действительно заинтересована в том, чтобы ваше небольшое путешествие прошло в обстановке, способствующей развитию вашего кругозора и восприятия.
Понравилось очень, всем советую.

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