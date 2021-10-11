Что вас ожидает

Шагать, дышать, созерцать

Мисхорская тропа (ближайшая к зубцам Ай-Петри) — наш главный друг в этой прогулке, именно по ней мы поднимемся к вершине. Путь лежит через вековой лес, здесь не только живописно, но и крайне полезно находиться, ведь крымская сосна — рекордсмен по выработке активных веществ (фитонцидов), беспощадных к микробам. Я с радостью поделюсь своими знаниями о дыхании, а также научу практикам для здоровых и сильных лёгких. Во время треккинга мы будем «правильно» дышать, любоваться панорамами окрестных гор, скал, а по мере подъёма и всего побережья. На вершине высотой 1234 м. вас ждёт интересный опыт, мы вместе создадим намерение — это больше, чем просто желание, его легче воплотить:)

Узнавать и впитывать

Наша экскурсия не будет бессловесной, по дороге вы узнаете обо всех примечательных местах, которые мы увидим. Ещё на маршруте нужно внимательно смотреть под ноги, ведь там растут удивительные растения — познакомлю вас и с флорой Крыма, а также с геологическими особенностями местных гор.

Я с большой теплом и уважением отношусь к окрестностям, куда мы отправляемся, поэтому в каждую прогулку вкладываю частичку души — чтобы и вам полюбились эти места.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет