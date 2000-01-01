Анна – Гид из Ялты

Если вы устали от размеренного пляжного отдыха.



Если вы хотите встряски и развлечений — отправляйтесь в «Дримвуд».



Это тематический парк 🌳 развлечений для детей и взрослых.



Аттракционы, мини-гольф, веревочный лагерь, робототехника, квесты… Каждый сможет найти развлечение по своему вкусу.