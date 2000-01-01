Построен в партнерстве с крупнейшим развлекательным парком Европы «Europa Park» (Германия).
Площадь более 40 000 кв. метров открытой и 25 000 кв. метров крытой территории.
Находится в неповторимом живописном месте на территории крымского курортного комплекса Mriya Resort & Spa в с. Оплзневое, недалеко от Ялты, окружён горами и морем.
Более 20 активностей и аттракционов:
башня свободного падения,
летающее бревно,
веревочный лагерь,
мини-гольф,
тропа открытий с элементами познания,
водная зона,
занятия робототехникой,
квесты,
слайдеры,
пространство для малышей
Лес Чудес
и много другое.
Дополнительно:
По желанию за доплату Вы можете поучаствовать в квестах, собрать механического друга на уроках Робототехники, прокатится на аттракционах в очках виртуальной реальности, поучаствовать в аркадных играх, а также научится ремеслу старателей и «намыть» драгоценности на интерактиве «Золотоискатели». Стоимость от 150 до 500 рублей.
Что входит
Трансфер из Ялты и обратно
Все активности на свежем воздухе и Куполе.
Мини-гольф
Веревочный лагерь
Шоу-программа парка
Что не входит
Дополнительные развлечения (150-500 руб)
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. покупки)
Начало и место завершения
🚩 Ялта, остановка ул. Садовая
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.