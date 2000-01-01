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Путешествие в парк чудес и приключений Дримвуд с трансфером - всё включено

Анна
Анна – Гид из Ялты
Если вы устали от размеренного пляжного отдыха.

Если вы хотите встряски и развлечений — отправляйтесь в «Дримвуд».

Это тематический парк 🌳 развлечений для детей и взрослых.

Аттракционы, мини-гольф, веревочный лагерь, робототехника, квесты… Каждый сможет найти развлечение по своему вкусу.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Путешествие в парк чудес и приключений Дримвуд с трансфером - всё включено
Путешествие в парк чудес и приключений Дримвуд с трансфером - всё включено

Что вы увидите

  • Парк развлечений Дримвуд
Парк чудес и приключений «Дримвуд»
  • Построен в партнерстве с крупнейшим развлекательным парком Европы «Europa Park» (Германия).
  • Площадь более 40 000 кв. метров открытой и 25 000 кв. метров крытой территории.
  • Находится в неповторимом живописном месте на территории крымского курортного комплекса Mriya Resort & Spa в с. Оплзневое, недалеко от Ялты, окружён горами и морем.

Более 20 активностей и аттракционов:

  • башня свободного падения,
  • летающее бревно,
  • веревочный лагерь,
  • мини-гольф,
  • тропа открытий с элементами познания,
  • водная зона,
  • занятия робототехникой,
  • квесты,
  • слайдеры,
  • пространство для малышей
  • Лес Чудес
  • и много другое.

Дополнительно:

  • По желанию за доплату Вы можете поучаствовать в квестах, собрать механического друга на уроках Робототехники, прокатится на аттракционах в очках виртуальной реальности, поучаствовать в аркадных играх, а также научится ремеслу старателей и «намыть» драгоценности на интерактиве «Золотоискатели». Стоимость от 150 до 500 рублей.
Что входит
  • Трансфер из Ялты и обратно
  • Все активности на свежем воздухе и Куполе.
  • Мини-гольф
  • Веревочный лагерь
  • Шоу-программа парка
Что не входит
  • Дополнительные развлечения (150-500 руб)
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. покупки)
Начало и место завершения
🚩 Ялта, остановка ул. Садовая
Путешествие в парк чудес и приключений Дримвуд с трансфером - всё включено
Путешествие в парк чудес и приключений Дримвуд с трансфером - всё включено
Путешествие в парк чудес и приключений Дримвуд с трансфером - всё включено
Путешествие в парк чудес и приключений Дримвуд с трансфером - всё включено
Путешествие в парк чудес и приключений Дримвуд с трансфером - всё включено

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна
Анна
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