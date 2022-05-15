Старая Ялта: история и судьбы

Погулять по тихим улицам и рассмотреть изысканные особняки русской аристократии 19-20 веков

Индивидуальная
Приглашаю вместе исследовать старинные улицы Дворянская, Загородная, Виноградная, Приютинская и Пушкинская.

Живописно расположенные возле набережной, они олицетворяют историю Российской империи последних полутора столетий.

Гуляя по ним, мы поговорим о том, как менялись времена и люди, как развивалась Ялта и какие тайны скрывают ее дворянские гнезда.
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
Старая Ялта: история и судьбы
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Что вас ожидает

Кирха, армянская церковь и дачи писателей

Вы увидите доходные дома и дачи, где останавливались знаменитые писатели: Булгаков, Горький, Чехов, Некрасов, Маяковский, Беляев и Леся Украинка. Вспомните имена выдающихся архитекторов и художников, министров и султанов, врачей и нефтепромышленников, офицеров и политиков. Посетите строгую лютеранскую кирху Святой Марии и великолепную армянскую церковь Святой Рипсиме. Раскроете, как зарождались традиции милосердия и благотворительности в дореволюционной Ялте.

Нескучные истории

Я расскажу, кто был первым девелопером Российской империи и как бедный ялтинский латочник с легкой руки Александра II стал миллионером. К кому любила ходить в гости первая в мире женщина-министр Александра Коллонтай и как сложилась судьба майоликового дома «фарфорового короля» Матвея Кузнецова. А также вы узнаете о связанных с Ялтой голливудских звездах: экстравагантной актрисе Алле Назимовой и режиссере фильмов ужасов Вэле Льютоне.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Армянской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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