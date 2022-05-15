Что вас ожидает

Кирха, армянская церковь и дачи писателей

Вы увидите доходные дома и дачи, где останавливались знаменитые писатели: Булгаков, Горький, Чехов, Некрасов, Маяковский, Беляев и Леся Украинка. Вспомните имена выдающихся архитекторов и художников, министров и султанов, врачей и нефтепромышленников, офицеров и политиков. Посетите строгую лютеранскую кирху Святой Марии и великолепную армянскую церковь Святой Рипсиме. Раскроете, как зарождались традиции милосердия и благотворительности в дореволюционной Ялте.

Нескучные истории

Я расскажу, кто был первым девелопером Российской империи и как бедный ялтинский латочник с легкой руки Александра II стал миллионером. К кому любила ходить в гости первая в мире женщина-министр Александра Коллонтай и как сложилась судьба майоликового дома «фарфорового короля» Матвея Кузнецова. А также вы узнаете о связанных с Ялтой голливудских звездах: экстравагантной актрисе Алле Назимовой и режиссере фильмов ужасов Вэле Льютоне.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.