3 отзыва оставили туристы

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Тайны Балаклавы

Знакомство с историей древней бухты

5
3 отзыва
Иван
Иван – Гид из Ялты
Всего в часе езды от Ялты находится 2500-летняя Балаклава, которую древние греки окрестили бухтой символов.

Говорят, именно ее упоминает Гомер в “Одиссее” как “бухту листригонов”.

Мы поедем с вами знакомиться с ее тайнами и историческими этапами, которые отразились в ее облике.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 12 500 ₽ за экскурсию

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Тайны Балаклавы
Тайны Балаклавы

Что вас ожидает

История 📖 генуэзской крепости Чембало
Чембало строилась итальянцами из Генуи в XIV-XVвв, это самая южная генуэзская крепость Крыма. Здесь вы узнаете историю 📖 появления других сооружений, полюбуетесь прекрасными видами на Балаклавскую бухту и окрестности, а потом пройдетесь по балаклавской набережной.

Морская экскурсия ⛳ по бухте и дегустация
Балаклава полностью раскроется выйдя в открытое море 🌊, полюбуетесь великолепными скалами мысов Ай-Я и Фиолент. Прямо с катера в сможете попробовать поймать рыбу 🐟. Позже в одном из местных кафе для вас приготовят блюда из рыбы, выловленной утром.

«Объект 825 ГТС»
Этот огромное подземное сооружение середины XX столетия было создан для укрытия и ремонта подводных лодок. Сейчас, конечно, субмарин вы здесь не увидите — разве что на старых фотографиях. В недрах горного массива находится музей 🖼, посвященный временам холодной войны, а в самом комплексе вы сможете познакомиться с буднями подводников.

Организационные детали

В стоимость экскурсии 🧭 не включено:

  • музей 🖼 825 объекта — 300 RUB,
  • морская экскурсия ⛳ от 350 RUB.
  • обед

Температура в музее 825го объекта около +17. Необходима тёплая одежда. В тёплое время года следует брать купальные принадлежности. На посещение музея действуют льготы и скидки.

Тайны Балаклавы
Тайны Балаклавы
Тайны Балаклавы
Тайны Балаклавы
Тайны Балаклавы
Тайны Балаклавы
Тайны Балаклавы
Тайны Балаклавы
Тайны Балаклавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Здравствуйте, друзья! Спасибо за ваш интерес. Меня зовут Иван, я аттестованный экскурсовод и гид-переводчик, стаж — с 2002 года. Провожу экскурсии по Крыму на собственном комфортабельном транспорте — микроавтобусе Ford Tourneo и легковом Volkswagen Jetta. Обращайтесь — будет интересно!
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3 отзыва оставили туристы

22 июн 2018
Оглядываясь назад по окончании отпуска, понимаешь насколько важными и интересными событиями были экскурсии с частным гидом. Контактное общение с экскурсоводом намного шире знакомит туристов с историей Крыма. Удобство путешествия в Балаклаву на просторном комфортном транспорте с кондиционером, интересные исторические подробности, посещение военно-морского музея, выход на катере в море, обед в уютном ресторане на берегу бухты, все это оставило неизгладимое впечатление. Большое спасибо Ивану за море впечатлений!!
27 апр 2018
Были с подругой на экскурсии 25 апреля 2018. Очень понравилось! Гид распланировал финальный день нашего путешествия максимально удобно и насыщено, а по окончании программы доставил в аэропорт. Иван забрал нас в удобном для нас месте Ялты, у него сияющий чистотой комфортабельный минивэн, на котором мы и поехали из Ялты в Балаклаву. Иван прекрасный водитель, так что даже я прекрасно перенесла переезды, хотя меня часто укачивает в машинах даже на прямых дорогах, не то что на южных серпантинах. В дороге не скучали, а слушали рассказ гида, который много знает об истории и настоящем Крыма (а не только Балаклавы), понятно и интересно излагает свои знания, подстраивается под интересы экскурсантов. Заехали по моей просьбе в Форос, посмотрели знаменитую церковь, увидели "ворота Крыма". По бывшему секретному военному объекту в Балаклаве экскурсии проводятся только с гидом этого музей. Экскурсия длится примерно полтора часа. Для нас они пролетели незаметно. Яркий памятник холодной войны и ядерной гонки. После уже с Иваном прогулялись по городку, посмотрели остатки крепости и послушали рассказ об истории этого места. Помимо Балаклавы мы успели ещё одним глазком посмотреть на Севастополь и побывать в ханском дворце и посмотреть на скальный монастырь в Бахчисарае. Всё это с увлекательными комментариями Ивана. Всем рекомендую! Иван сможет предложить действительно индивидуальную программу.
10 сен 2017
Если вы хотите много успеть, любите насыщать своё время яркими впечатлениями, то вам сюда. У нас был неполный день, чтобы вырваться из Ялты в Балаклаву. Иван организовал наше время так, что мы не только посмотрели секретный военный объект, но и дошли на катере до фантастического Фиолента, поплавали с маскам и трубками по кратеру древнего вулкана, поели вкуснейшей свежей рыбы, узнали много нового о казалось бы знакомом нам Крыме. Жаль только, что по военному объекту пришлось ходить в толпе - в нем нет индивидуальных экскурсий😥

Иван проводит ещё 1 экскурсию

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