4 отзыва оставили туристы

Извините, но я все-таки напишу. Это будет честно. Никакой полезной информации на экскурсии я не получила, а вот ляпов со стороны рассказчика было много. До места начала маршрута надо было ехать общественным транспортом. Это более 1 часа. Стоимость транспорта не входила в стоимость экскурсии. Виталий берет по 2460 с каждого участника экскурсии. Нас было 2 человека. Т. е. за его рассказы за жизнь он получил 5 тыс рублей. Маршрут несложный. Можно пройти самим. Передвигались медленно, за это время можно было успеть больше. И вернуться раньше. Я за профессионализм. Для сравнения, экскурсия с проходом по тропе, спуском в пещеру с профессиональным оборудованием, гиды-спортсмены (2 гида, я один турист) обошлась мне в 5 тыс руб. и рассказали все, и чаепитие организовали после спуска и до отеля довезли. Чатыр даг понравился. Виды шикарные. Проход с Виталием не рекомендую. Хотите работать гидом, старайтесь.

Виталий