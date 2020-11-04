4 отзыва оставили туристы

Извините, но я все-таки напишу. Это будет честно. Никакой полезной информации на экскурсии я не получила, а вот ляпов со стороны рассказчика было много. До места начала маршрута надо было ехать общественным транспортом. Это более 1 часа. Стоимость транспорта не входила в стоимость экскурсии. Виталий берет по 2460 с каждого участника экскурсии. Нас было 2 человека. Т. е. за его рассказы за жизнь он получил 5 тыс рублей. Маршрут несложный. Можно пройти самим. Передвигались медленно, за это время можно было успеть больше. И вернуться раньше. Я за профессионализм. Для сравнения, экскурсия с проходом по тропе, спуском в пещеру с профессиональным оборудованием, гиды-спортсмены (2 гида, я один турист) обошлась мне в 5 тыс руб. и рассказали все, и чаепитие организовали после спуска и до отеля довезли. Чатыр даг понравился. Виды шикарные. Проход с Виталием не рекомендую. Хотите работать гидом, старайтесь.
Виталий
Ответ гида:Ирина, если честно, я удивлён этим комментарием! Удивлён ещё тем, что вы меня поблагодарили и остались вполне довольны! Вежливый, культурный, общительный человек. Добирались мы действительно рейсовым автобусом. Но я об этом честно всех всегда предупреждаю, что проезд не входит в стоимость, и это написано на страничке похода. Добрались мы вполне быстро и комфортно! Кто-то приезжает на своей машине или сам добирается. Этот вариант всегда всех устраивал. По сложности маршрута, для вас он показался не сложным, для кого-то на грани возможностей силы, сравнивать тут очень сложно. По скорости - мы в умеренном темпе пешком прошли полный планируемый маршрут, так чтобы все успели полюбоваться шикарными видами и отдохнуть, а не бежать устраивая рекорды скорости и ничего не увидеть. Поэтому я специально никуда не спешил, и это очень многим нравиться! Про компанию, так вы же сами просили что не возражаете если будет ещё участница, чтобы было не скучно?? Про ляпы вообще непонятно... Какие именно? Это очень важно и интересно. Так как не помню чего то критичного, улыбались и наслаждались видами. "Про рассказы за жизнь" так я отвечал на те вопросы которые мне задавали, попутно общались о достопримечательностях. о истории Крыма, о современности. Темы помню перетекали как река.... и мы обсудили довольно много тем. К оплате у вас была скидка и второй участницы тоже. Так что общая сумма вышла не 5 тыс как написали, а всего 4 тыс. Очень надеюсь, что ответил на все ваши вопросы. С уважением, Виталий