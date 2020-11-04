4 отзыва оставили туристы

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Трекинг к вершинам Чатыр-Дага

Полюбоваться фантастической панорамой Крыма и узнать о нем интересные факты

4.5
4 отзыва
Виталий
Виталий – Гид из Ялты
Чатыр-Даг — одна из самых красивых 🤩 природных смотровых площадок Крыма.

Вы покорите ее вершины Ангар Бурун и Эклизи Бурун и рассмотрите с высоты местные города, поселки и горные склоны.

А я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет не пропустить главное и расскажет о крымских традициях, истории 📖 и легендах.
Задать вопросОбычно отвечает за 40 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 400 ₽ за экскурсию

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Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага

Что вас ожидает

День в окружении природы
Вы пройдете по живописным тропинкам соснового и букового леса и подниметесь на большое горное плато Чатыр-Даг. Немного отдохнув, отправитесь дальше: рассмотрите огромное ущелье Холодный Кулуар и покорите две вершины — Ангар Бурун и Эклизи Бурун высотой 1548 метров над уровнем моря 🌊. С них в ясную погоду вам откроются завораживающие дух виды на Симферополь, Белые скалы, поселок Новый Свет и горы ⛰️ Меганом и Демерджи.

Местные тайны
Крымский полуостров 🏝️ хранит множество секретов и легенд — и Чатыр-Даг не исключение. Вы узнаете, как и когда образовался этот красивый горный массив, действительно ли именно здесь Кутузов потерял глаз и что произошло в таинственной пещере «Тысячи черепов», где по сей день находят остатки скелетов. А также раскроете, почему несколько веков назад Эклизи считалась самой высокой точкой Крыма и какая вершина формально обогнала ее в наши дни.

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрута — 12-13 километров
  • По желанию я могу пофотографировать вас на профессиональную камеру (без доплаты)
  • Проезд не входит в стоимость. До точки старта вы можете добраться из разных городов Крыма личным или общественным транспортом вместе с гидом или самостоятельно, подробности уточняйте в переписке.
Начало и место завершения
🚩 в Ялте
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Виталий. Я живу в Крыму, более 15 лет увлекаюсь пешим горным туризмом и организую походы различной сложности. Хорошо знаком с историей, архитектурой и достопримечательностями любимой Тавриды. Поэтому нам всегда будет о чем поговорить!
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4 отзыва оставили туристы

4 ноя 2020
Путь к вершине Чатыр Дага даже больше интересен, чем на самой вершине... Начало пути через красивейший лес. Лес закончился, пошла каменная тропа с можжевельником, который раскрывает лёгкие до появления чувства полёта. Нагрузка от подъёма не ощущается совсем, поэтому наслаждение маршрутом в полной мере. На вершине можно покормить воронов и насладиться движением облаков под ногами. Народу на маршруте единицы, поэтому мозг и душа отдыхают от цивилизации.
29 окт 2020
Извините, но я все-таки напишу. Это будет честно. Никакой полезной информации на экскурсии я не получила, а вот ляпов со стороны рассказчика было много. До места начала маршрута надо было ехать общественным транспортом. Это более 1 часа. Стоимость транспорта не входила в стоимость экскурсии. Виталий берет по 2460 с каждого участника экскурсии. Нас было 2 человека. Т. е. за его рассказы за жизнь он получил 5 тыс рублей. Маршрут несложный. Можно пройти самим. Передвигались медленно, за это время можно было успеть больше. И вернуться раньше. Я за профессионализм. Для сравнения, экскурсия с проходом по тропе, спуском в пещеру с профессиональным оборудованием, гиды-спортсмены (2 гида, я один турист) обошлась мне в 5 тыс руб. и рассказали все, и чаепитие организовали после спуска и до отеля довезли. Чатыр даг понравился. Виды шикарные. Проход с Виталием не рекомендую. Хотите работать гидом, старайтесь.
Виталий
Ответ гида:Ирина, если честно, я удивлён этим комментарием! Удивлён ещё тем, что вы меня поблагодарили и остались вполне довольны! Вежливый, культурный, общительный человек. Добирались мы действительно рейсовым автобусом. Но я об этом честно всех всегда предупреждаю, что проезд не входит в стоимость, и это написано на страничке похода. Добрались мы вполне быстро и комфортно! Кто-то приезжает на своей машине или сам добирается. Этот вариант всегда всех устраивал. По сложности маршрута, для вас он показался не сложным, для кого-то на грани возможностей силы, сравнивать тут очень сложно. По скорости - мы в умеренном темпе пешком прошли полный планируемый маршрут, так чтобы все успели полюбоваться шикарными видами и отдохнуть, а не бежать устраивая рекорды скорости и ничего не увидеть. Поэтому я специально никуда не спешил, и это очень многим нравиться! Про компанию, так вы же сами просили что не возражаете если будет ещё участница, чтобы было не скучно?? Про ляпы вообще непонятно... Какие именно? Это очень важно и интересно. Так как не помню чего то критичного, улыбались и наслаждались видами. "Про рассказы за жизнь" так я отвечал на те вопросы которые мне задавали, попутно общались о достопримечательностях. о истории Крыма, о современности. Темы помню перетекали как река.... и мы обсудили довольно много тем. К оплате у вас была скидка и второй участницы тоже. Так что общая сумма вышла не 5 тыс как написали, а всего 4 тыс. Очень надеюсь, что ответил на все ваши вопросы. С уважением, Виталий
Елена
23 окт 2020
Сегодня закончилась наша индивидуальная экскурсия с Виталием. Что хотелось бы отметить: 1. Виталий пунктуальный и ответственный гид. За день до экскурсии сам позвонил и проговорил все моменты предстоящего мероприятия. В день экскурсии прибыл в назначенное место без опозданий. 2. Сам Виталий открытый, общительный и легкий человек. Найдет общий язык со всеми. 3. Сам маршрут проходил по живописнейшим пейзажам, но нужно учитывать свою физическую подготовку, так как большую часть пути нужно подниматься в гору. А также приготовьте соответствующую обувь. У меня подошва была без протектора, поэтому были определенные неудобства. 4. Хорошее настроение, классные фото и приятная усталость после вам обеспечены.
16 окт 2020
Замечательный дружелюбный гид, прекрасный маршрут. Супер поход у нас получился!Впечатления самые приятные. Шикарнейшие панорамы открываются туристам, фотографии - просто улет! Убеждена, что оздоровительный эффект от такой позитивной во всех смыслах прогулки велик. Для нас с 17-летним сыном нагрузка оказалось оптимальной. И "усталые, но довольные мы вернулись домой". Подготовьте правильную одежду для подъема и нахождении на горе и удобную обувь для ходьбы по камням - и вперед! Виталию - большое спасибо!

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