Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Бухта Ласпи

По лесным тропинкам вы подниметесь к одной из вершин, с которой открывается прекрасный вид на бухту. Вы также оцените панорамный вид на Байдарскую долину, где раскинулось огромное водохранилище, и скалу Святого Ильи на противоположном склоне, где недалеко находится почитаемый Храм солнца. А под ногами будет 500-метровый скальный обрыв, добавляющий «адреналиновых» впечатлений.

Навстречу затерянному миру

Далее вы пройдете через вольер с кабанами, косулями, лисицами, зайцами и другими дикими животными. Если идти тихо, их даже можно будет встретить. На одной из возвышенностей по пути посетите старую заброшенную военную часть. С нее открывается еще один живописный вид — на ущелье «Затерянный мир», на дне которого расположилась большая и дикая песчаная бухта.

Новые ракурсы и набережная Балаклавы

Через лес 🌳 вы доберетесь до тропы над морем, идущей по отвесным скалам. Горные просторы настолько живописны, что манят провести здесь весь остаток дня. Но мы, тем не менее, двинемся дальше. Минуя несколько возвышенностей, вы подниметесь на последнюю смотровую, у самой Балаклавы, где находится старый военный бункер военных времен и знаменитая «Бочка смерти». А завершится трекинг на набережной Балаклавы.

Интересные истории 📖 и фото в подарок

По пути я расскажу о достопримечательностях 🏛️ на маршруте и интересную историю 📖 этих мест. Покажу локации прошлых военных событий и открою некоторые их тайны, неизвестные или строго секретные во времена СССР. Кроме того, я буду рад сделать для вас красивые 🤩 снимки профессионального качества на память.

Организационные детали