Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Трекинг по Большой Севастопольской тропе

Пройти от бухты Ласпи до Балаклавы по впечатляющим горным тропинкам, ущельям и смотровым площадкам

Виталий
Виталий – Гид из Ялты
В компании опытного проводника вы проведете целый день среди захватывающих пейзажей Южного Крыма.

Откроете множество панорамных возвышенностей, взглянете на Байдарскую долину, скалу Святого Ильи, ущелье «Затерянный мир» и дикие бухты.

Познакомитесь с историей 📖 этих мест и даже услышите военные тайны эпохи СССР.

А в подарок получите от меня качественные снимки.
Задать вопросОбычно отвечает за 55 мин.
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе

Что вас ожидает

Бухта Ласпи
По лесным тропинкам вы подниметесь к одной из вершин, с которой открывается прекрасный вид на бухту. Вы также оцените панорамный вид на Байдарскую долину, где раскинулось огромное водохранилище, и скалу Святого Ильи на противоположном склоне, где недалеко находится почитаемый Храм солнца. А под ногами будет 500-метровый скальный обрыв, добавляющий «адреналиновых» впечатлений.

Навстречу затерянному миру
Далее вы пройдете через вольер с кабанами, косулями, лисицами, зайцами и другими дикими животными. Если идти тихо, их даже можно будет встретить. На одной из возвышенностей по пути посетите старую заброшенную военную часть. С нее открывается еще один живописный вид — на ущелье «Затерянный мир», на дне которого расположилась большая и дикая песчаная бухта.

Новые ракурсы и набережная Балаклавы
Через лес 🌳 вы доберетесь до тропы над морем, идущей по отвесным скалам. Горные просторы настолько живописны, что манят провести здесь весь остаток дня. Но мы, тем не менее, двинемся дальше. Минуя несколько возвышенностей, вы подниметесь на последнюю смотровую, у самой Балаклавы, где находится старый военный бункер военных времен и знаменитая «Бочка смерти». А завершится трекинг на набережной Балаклавы.

Интересные истории 📖 и фото в подарок
По пути я расскажу о достопримечательностях 🏛️ на маршруте и интересную историю 📖 этих мест. Покажу локации прошлых военных событий и открою некоторые их тайны, неизвестные или строго секретные во времена СССР. Кроме того, я буду рад сделать для вас красивые 🤩 снимки профессионального качества на память.

Организационные детали

  • Проезд до места начала похода не входит в стоимость. Добраться можно на общественном, вашем или моем транспорте.
  • Пеший маршрут составляет 18-19 км и займет 7 часов, без учета времени на проезд к месту начала
  • Трекинг доступен для людей без специальной физической подготовки. Вы также можете взять с собой детей с 8 лет.
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Ялты
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе
Трекинг по Большой Севастопольской тропе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Виталий. Я живу в Крыму, более 15 лет увлекаюсь пешим горным туризмом и организую походы различной сложности. Хорошо знаком с историей, архитектурой и достопримечательностями любимой Тавриды. Поэтому нам всегда будет о чем поговорить!
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Виталий проводит ещё 3 экскурсии

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