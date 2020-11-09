8 отзывов оставили туристы

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Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!

Преодолеть горно-скальный маршрут Виа Феррата и полюбоваться уникальными видами

5
8 отзывов
Юрий
Юрий – представитель из Ялты
Виа Ферратами в мире альпинизма называют маршруты, оборудованные металлическими конструкциями в скалах.

Это идеальный вариант для новичков, чья душа лежит к скалолазанию.

И для ценителей захватывающих пейзажей с высоты.

Вдохновляйтесь приключением, а я стану вашим надежным проводником к загадочному Храму Солнца в горах ⛰️.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 4 200 ₽ за экскурсию

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Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!

Что вас ожидает

Безопасное приключение
В начале пути к вершине Ильяс-Кая я выдам вам оборудование, научу им пользоваться и расскажу обо всех правилах безопасности. Наши «дороги» оборудованы металлическими скобами, железными площадками и другими стационарными элементами, прочно закрепленными в скале. Также идти поможет страховочный трос вдоль участка, который фиксируется через определенное расстояние анкерными точками. Так, даже без специальных знаний и высокой физической подготовки вы почувствуете себя скалолазами.

Красоты Крыма
На протяжении трекинга вы будете любоваться бухтой Ласпи — её лучшие панорамы видят только путешественники, идущие по маршруту Виа Феррата. Оказавшись наверху, мы спустимся к Храму Солнцу, где я расскажу о создании и значении этого таинственного места. Обратно мы вернемся по лесной тропе.

Кому подойдет трекинг

Взрослым и юным путешественникам старше 12 лет с нормальной спортивной формой.

Организационные детали

  • Вы получите полный комплект сертифицированного снаряжения для прохождения маршрута — это включено в стоимость
  • Обувь обязательно должна быть спортивной и застегивающейся, с рифленой подошвой (сланцы не подойдут)
  • Мы встречаемся на Южнобережном шоссе. По желанию возможен трансфер:
    — из Гаспры, Мисхора, Алупки, Симеиза, Кацивели или Фороса (бесплатно)
    — из Ялты (1000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 в районе Большой Ялты
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Мультиспортсмен. Инструктор по горному туризму и пешеходному трекингу. Горный бег, походы, туризм — это то, что мне нравится и чем я хочу делиться с другими людьми. На трекингах с вами буду я или другой гид-инструктор из моей команды.
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8 отзывов оставили туристы

9 ноя 2020
Огромное спасибо Юрию за трекинг! Четкие инструкции перед началом трекинга, надежное оборудование, готовность помочь и объяснить (в моем случае это было важно))) все это про Юрия. А так же шикарные виды, фото, настроение, новый опыт. И Особое спасибо за помощь на сложных для меня участках маршрута. Всем рекомендуем эту экскурсию !!
1 сен 2020
Треккинг классный! Это маршрут по горе, чем выше тем круче виды! Жаль, что не смогли осилить пару самых сложных участков. Маршрут очень грамотный, можно варьировать в зависимости от степени физической подготовки. Для нас, впервые покоряющих гору таким образом, это было незабываемо! Мы потом проезжали на машине мимо Ильяс-Кая и удивились сами себе - неужели мы были вон на той верхушке?! Спасибо большое Юрию за проведение треккинга и за отличные фотографии!
20 авг 2020
Очень интересная экскурсия. Инструктор Юрий все подробно объясняет про технику трекинга и окружающую природу. Все очень понравилось.
24 июл 2020
Ходили сегодня на трекк с дочкой (10 лет) под чутким руководством Юрия. Конечно не забываемые виды, которые хотелось впитывать в себя с каждым взором на пейзаж. Но, отдельно хочу сказать спасибо Юрию. Честно признаюсь было страшновато за дочь, особенно на определенных этапах и Юрий очень заботится о безопасности своих подопечных! Выбирал маршрут по нашим силам, не торопил, позволил нафотографироваться от души. Очень рекомендую!
22 июл 2020
Это просто фантастика! Горы, воздух, преодоление себя и в награду шикарные виды. Юрий - просто волшебник. Не смотря на наши страхи и нытьё он всех нас смог довести до самого верха и показал нам удивительные красоты Крыма. Рекомендую всем без исключения. Этот день сделал наш отпуск! 👍👍👍
22 июл 2020
Юрий, человек влюбленный в горы и хорошо знающий свое дело. Экскурсия прошла интересно, получили массу впечатлений, второй день только и говорим о них. Юрий был внимательным, спокойным и терпеливым к нам, тк наша физическая подготовка была на среднем уровне. Ему большое спасибо и удачи тем, кто еще собирается в горы!
15 июл 2020
Отличная экскурсия! Отличный и четкий инструтаж, прекрасный тайминг, надёжное оборудование. Юрий прекрасно знаком с маршрутами. Виды завораживающие, опыт незабываемый. Не сомневайтесь, идти ли - просто записывайтесь!
11 июл 2020
Восхитительно!! Выражаю огромную благодарность Юрию за трекк, поддержку и помощь на сложных для меня участках маршрута. Было крайне приятно пообщаться и получить эти потрясающие впечатления на протяжении всего времени!

Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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