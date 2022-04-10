Уч-Кош — главные воздушные и погодные ворота в Ялту. Ущелья рек Бала и Мастреиз расположены в лесу, где растет знаменитая крымская сосна. Она занимает верхние строчки рейтинга «фитонцидности», обладая полезными бактерицидными и обеззараживающими свойствами, так ценными для наших легких. Потому не случайно, что первый советский противотуберкулезный санаторий был открыт недалеко от Уч-Коша. А кроме целебного воздействия хвойных растений, здесь вы откроете чудесное место, где многие отмечают заметное улучшение самочувствия, ощущая легкость и вдохновение.
Особенность моего подхода заключается в уважении и любви к тому месту, тропам и окрестностям, в которые мы отправимся. Я расскажу, как с помощью дыхательных упражнений и практик можно развить осознанность, научиться прислушиваться к своему сердцу и выйти на более глубокий уровень чувствования пространства. Все время вас будут сопровождать чарующие виды ущелья и гармоничные умиротворяющие звуки природы.
🏞 Я ходила в поход по ущелью десятки раз и всегда жду новой встречи с этим удивительным местом с приятным волнением. Уч-Кош прекрасен в любое время года и всегда наполняет красотой и силой своей заповедной природы.