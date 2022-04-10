Что вас ожидает

Ущелье Трех гор: лечебный воздух и чистая энергетика

Уч-Кош — главные воздушные и погодные ворота в Ялту. Ущелья рек Бала и Мастреиз расположены в лесу, где растет знаменитая крымская сосна. Она занимает верхние строчки рейтинга «фитонцидности», обладая полезными бактерицидными и обеззараживающими свойствами, так ценными для наших легких. Потому не случайно, что первый советский противотуберкулезный санаторий был открыт недалеко от Уч-Коша. А кроме целебного воздействия хвойных растений, здесь вы откроете чудесное место, где многие отмечают заметное улучшение самочувствия, ощущая легкость и вдохновение.

Единение с Природой

Особенность моего подхода заключается в уважении и любви к тому месту, тропам и окрестностям, в которые мы отправимся. Я расскажу, как с помощью дыхательных упражнений и практик можно развить осознанность, научиться прислушиваться к своему сердцу и выйти на более глубокий уровень чувствования пространства. Все время вас будут сопровождать чарующие виды ущелья и гармоничные умиротворяющие звуки природы.

🏞 Я ходила в поход по ущелью десятки раз и всегда жду новой встречи с этим удивительным местом с приятным волнением. Уч-Кош прекрасен в любое время года и всегда наполняет красотой и силой своей заповедной природы.

Организационные детали

Расходы и трансфер

В стоимость прогулки включены все практики

Дополнительно оплачивается вход на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника — 150 руб. /человека. Оплату наличными нужно передать мне при встрече, я оформлю пропуска на всю группу перед началом маршрута.

Добраться до места начала вы сможете на такси или общественном транспорте

Подготовка к треккингу