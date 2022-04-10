Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками

Пройти по заповедным местам силы в окрестностях Ялты и наполниться энергией крымской природы

Индивидуальная
В походе по необыкновенному ущелью Трех гор нашей задачей будет не просто восхититься здешними красотами.

Мы направим внимание на взаимодействие с пространством через сердце, сонастраиваясь с мерным дыханием древних гор, яйлы и хвойного леса.

А помогать в этом будут практики, которые идеально выполнять именно здесь — в окружении целебных ароматов крымской сосны.
Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками
Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками
Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками
Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками
Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками
Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками
Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками
Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками
Ущелье Уч-Кош - треккинг с дыхательными практиками
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ущелье Трех гор: лечебный воздух и чистая энергетика

Уч-Кош — главные воздушные и погодные ворота в Ялту. Ущелья рек Бала и Мастреиз расположены в лесу, где растет знаменитая крымская сосна. Она занимает верхние строчки рейтинга «фитонцидности», обладая полезными бактерицидными и обеззараживающими свойствами, так ценными для наших легких. Потому не случайно, что первый советский противотуберкулезный санаторий был открыт недалеко от Уч-Коша. А кроме целебного воздействия хвойных растений, здесь вы откроете чудесное место, где многие отмечают заметное улучшение самочувствия, ощущая легкость и вдохновение.

Единение с Природой

Особенность моего подхода заключается в уважении и любви к тому месту, тропам и окрестностям, в которые мы отправимся. Я расскажу, как с помощью дыхательных упражнений и практик можно развить осознанность, научиться прислушиваться к своему сердцу и выйти на более глубокий уровень чувствования пространства. Все время вас будут сопровождать чарующие виды ущелья и гармоничные умиротворяющие звуки природы.

🏞 Я ходила в поход по ущелью десятки раз и всегда жду новой встречи с этим удивительным местом с приятным волнением. Уч-Кош прекрасен в любое время года и всегда наполняет красотой и силой своей заповедной природы.

Организационные детали

Расходы и трансфер

  • В стоимость прогулки включены все практики
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника — 150 руб. /человека. Оплату наличными нужно передать мне при встрече, я оформлю пропуска на всю группу перед началом маршрута.
  • Добраться до места начала вы сможете на такси или общественном транспорте

Подготовка к треккингу

  • Мы пойдем горными тропами, позаботьтесь об удобной нескользящей обуви на плоской подошве с фиксированной пяткой и комфортной одежде по погоде
  • Возьмите с собой головной убор, бутылку с водой (до литра на человека) и легкий перекус

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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