Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00

Об экскурсии

Экскурсия проведет вас по основной экспозиции Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

За час вы узнаете все о создателях Воронцовского дворца. Послушаете о его архитектурных особенностях и познакомитесь с интерьерами. Вы пройдете через парадные залы дворца, увидите Парадный и Китайский кабинеты, Парадную столовую. Прогуляетесь по Зимнему саду и узнаете, какие необычные растения там выращиваются до сих пор. В бильярдной вы не только послушаете о развлечениях обитателей дворца, но и рассмотрите шедевры западноевропейского искусства XVI–XVIII веков.

Экскурсия так же включает в себя описание корпуса библиотеки Воронцова, которая создавалась на протяжении десятков лет и насчитывала около 25 тысяч томов.

Важно знать:

Трансфер не входит в стоимость

Организационные моменты: