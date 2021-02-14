64 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Именитое прошлое города: творческие люди в Ялте

Мы начнем экскурсию ⛳ в сердце Ялты — Старом городе, раскинувшемся на склонах Поликуровского холма. К его границам с конца XVIII века примыкали дворянские усадьбы — вы погуляете по парку одного из бывших имений, «Уч-Чам», и узнаете о роли княгини М. В. Барятинской в устройстве санаториев для легочных больных. В Старом городе увидите улицу, запечатленную Исааком Левитаном на одной из картин, и рассмотрите дом, в котором гостил композитор Рахманинов: именно здесь писался знаменитый «Второй концерт для фортепьяно с оркестром». Вы узнаете, где началась головокружительная карьера Фёдора Шаляпина и как в Российской империи зародилось экскурсионное дело.

Архитектура и чеховские места

Увидев храм Иоанна Златоуста, вы ощутите влияние духа романтизма на архитектуру Ялты 30-х годов XIX столетия. Вас удивит стилевое разнообразие декора в духе Средневековья и античности, крымско-татарской традиции и русской народной деревянной архитектуры. После Старого мы спустимся в Новый город 🏙️, созданный к концу XIX века, где вы полюбуетесь выразительным архитектурным образом ялтинской набережной в стиле Ренессанс. Я расскажу об истории 📖 устройства местного водопровода и распространении гостиничного дела в курортном городе, открою секрет, где находился павильон Верне, в котором состоялась встреча героев рассказа «Дама с собачкой», и познакомлю с чеховскими местами Ялты. А ещё мы обязательно прогуляемся по улицам Екатерининской, Пушкинской и Боткинской, где сохранились свободная планировка и своеобразный колорит Ялты рубежа 19-20 веков.