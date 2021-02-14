64 отзыва оставили туристы

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Ялта, или «Русская Ницца»

Вся прелесть знаменитого курорта, его архитектура и культурная история — в обзорной экскурсии

4.9
64 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Ялты
Особый колорит «города-сада», романтика ялтинских улиц, богатое прошлое и, конечно, яркое крымское солнце ☀️ уже несколько столетий манят отдыхающих в Ялту.

Вместе мы перелистаем ялтинские страницы жизни и творчества талантливых людей, рассмотрим выразительную архитектуру.

И за время прогулки вы поймёте, как всего за 60 лет из никому не известного поселения Ялта превратилась в лучший курорт Российской империи — «Русскую Ниццу».
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»

Что вас ожидает

Именитое прошлое города: творческие люди в Ялте
Мы начнем экскурсию ⛳ в сердце Ялты — Старом городе, раскинувшемся на склонах Поликуровского холма. К его границам с конца XVIII века примыкали дворянские усадьбы — вы погуляете по парку одного из бывших имений, «Уч-Чам», и узнаете о роли княгини М. В. Барятинской в устройстве санаториев для легочных больных. В Старом городе увидите улицу, запечатленную Исааком Левитаном на одной из картин, и рассмотрите дом, в котором гостил композитор Рахманинов: именно здесь писался знаменитый «Второй концерт для фортепьяно с оркестром». Вы узнаете, где началась головокружительная карьера Фёдора Шаляпина и как в Российской империи зародилось экскурсионное дело.

Архитектура и чеховские места
Увидев храм Иоанна Златоуста, вы ощутите влияние духа романтизма на архитектуру Ялты 30-х годов XIX столетия. Вас удивит стилевое разнообразие декора в духе Средневековья и античности, крымско-татарской традиции и русской народной деревянной архитектуры. После Старого мы спустимся в Новый город 🏙️, созданный к концу XIX века, где вы полюбуетесь выразительным архитектурным образом ялтинской набережной в стиле Ренессанс. Я расскажу об истории 📖 устройства местного водопровода и распространении гостиничного дела в курортном городе, открою секрет, где находился павильон Верне, в котором состоялась встреча героев рассказа «Дама с собачкой», и познакомлю с чеховскими местами Ялты. А ещё мы обязательно прогуляемся по улицам Екатерининской, Пушкинской и Боткинской, где сохранились свободная планировка и своеобразный колорит Ялты рубежа 19-20 веков.

Начало и место завершения
🚩 на улице Свердлова
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»
Ялта, или «Русская Ницца»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте, друзья! Работаю гидом в Крыму с 2012 г. Жизнерадостная, люблю дарить людям хорошее настроение. Историк по профессии. Близка тема древней истории Херсонеса, Балаклавы, Фиолента и дореволюционная история городов Южного берега Крыма и Севастополя. Работаю в формате прогулки. Люблю находить живописные городские пейзажи и показывать на прогулке. Пешеходные маршруты посвящаю истории Ялты и Севастополя рубежа 19-20 столетия. Знакомлю с литературной и музыкальной историей Ялты и Севастополя, показываю своеобразие архитектурного образа крымских городов.
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64 отзыва оставили туристы

14 фев 2021
Экскурсия очень понравилась. Мы увидели творения известных архитекторов, таких как Краснов, Вегенер. Узнали про жизнь княгини Барятинской, графа Мордвинова, известных врачей и художников. Поразило разнообразие архитектуры особняков. Светлана проводила параллели, показывая старые фотографии мест, по которым мы гуляли. Это помогало представить, как менялись с историей и временем улицы, набережные. Хочу поблагодарить Светлану за то, что даже в непривычную для Ялты погоду (снег и 0 градусов) она провела для нас многочасовую экскурсию. С этой прогулкой я для себя открыла совсем другую Ялту !
Мария
12 янв 2021
Отличная экскурсия для любителей архитектуры, истории и прогулок!
9 янв 2021
Познакомились с Ялтой вместе с экскурсоводом Светланой. Новогодняя Ялта в сопровождении Светланы показалась сказочной. Тихие улочки, сады вокруг старинных особняков - мы увидели историю Города - архитектурную и поэтическую. Светлана грамотно выстроила маршрут, мы увидели характерные дворики Ялты, услышали рассказы о ее знаменитых жителях. Несмотря на дождь, получили прекрасные эмоции и незабываемые впечатления о Русской Ницце!
Анна
9 янв 2021
Очень рада, что удалось попасть на эту увлекательную экскурсию. Прекрасная прогулка по уголкам Ялты. Светлана - интересный рассказчик и очень позитивная. Прогулка прошла в приподнятом настроении, спасибо большое!
5 янв 2021
Очень содержательная и познавательная экскурсия для любителей истории и архитектуры. Увидели много интересных мест, куда сами бы не зашли и много красивых объектов, на которые не обратили бы внимания. Большое спасибо Светлане!
4 янв 2021
Все прекрасно!
29 ноя 2020
Прошла весь маршрут со Светланой с большим удовольствием, эстетическим наслаждением. Полное культурное погружение в архитектурную, ландшафтно- природную красоту и атмосферу. Спасибо
16 ноя 2020
Рассказ гида очень насыщен информацией о людях, внесших свой вклад в развитие Ялты. Светлана очень много рассказывает об архитектуре зданий, о том кто в них жил. Мне не хватило современных фактов о Ялте, экскурсия больше историческая, но хотелось бы узнать, как и сейчас живут ялтинцы:где школы, где больницы, где работают. Из общей рассказано информации мало что запомнилось. Для детей не стала бы рекомендовать. Для взрослых можно, но в сравнении с другими не сильно захватывает. Если вы подъедете к месту начала экскурсии на машине, то от места её окончания добираться назад надо либо 2. 9 км пешком, часть дороги будет в крутую горку. Или доехать на автобусе пару остановок. Учитывайте, это.
9 ноя 2020
Замечательная экскурсия, не требующая спортивной физической формы. Интересная, информативная и спокойная прогулка по старым улочкам. Спасибо большое Светлане!!!
23 сен 2020
Экскурсия началась в парке возле старого имения. Сначала мы не поняли почему так, вроде как обзорная по Ялте, но потом стало все ясно. Светлана очень интересно не просто рассказывала и показывала достопримечательности, но и проводила хронометражные параллели, воспроизводила события, увлекала историей былых времён. Очень много узнали, увидели, очень интересно. Хорошо спланированная и подготовленная экскурсия. Почти 4 часа пролетели на одном дыхании. Спасибо Светлане. Всем рекомендуем!!!
21 сен 2020
Экскурсия знакомит с Ялтой, его историей и культурой. Очень много информации, интересных рассказов, фактов. Насыщенная прогулка среди живописных улочек со множеством усадеб. Спасибо, Светлана, за прекрасную возможность познакомиться с милым и уютным городом!
10 сен 2020
8 сентября были на экскурсии в Ялте. Экскурсовод - Светлана, очень милая, дружелюбная женщина. Хорошая подача материала, хороший язык, знает много и, судя по уточняющим вопросам, намного больше, чем досталось нам. Но нам с избытком хватило и информации, которую Светлана попыталась вложить в наши головы за три с лишним часа путешествия по городу, пролетевшие почти незаметно. У меня вообще сложилось впечатление, что Светлана, будучи человеком увлечённым, могла бы продолжать ещё столько же, просто темнота помешала. Узнали очень много и про казавшиеся до этого не очень примечательными здания, и про сам город, его историю и развитие. Очень наглядно рассказ сопровождали старинные фотографии и гравюры: на протяжении всей экскурсии мы постоянно имели возможность сравнить очаровывающее прошлое с суровым, особенно на переполненной и громогласной набережной, настоящим. Все очень понравилось. Единственный минус (хотя это субъективная точка зрения) - очень большое количество показанных объектов. Для молодой головы это, конечно, не проблема, а вот в моей к концу экскурсии начался некоторый сумбур. Я бы предпочёл более подробные рассказы по меньшему количеству зданий, тем более, что Светлана явно знает гораздо больше, чем рассказывает. Но, повторюсь, это сугубо индивидуально - кто-то, скорее всего, сочтёт вышесказанное плюсом, а не минусом. Огромное спасибо за доставленное удовольствие. Без колебаний готовы рекомендовать всем, кто захочет побольше узнать о Ялте, нашего позитивного и компетентного экскурсовода. Александр и Наталья, Ялта, сентябрь 2020.
1 авг 2020
Нам всё очень понравилось Светлана - пунктуальный и заботливый человек Обладает широким спектром знаний Грамотно построенная экскурсия Рассказ иллюстрировала фото, картинами Мы не устали Узнали много интересного Ходим по улицам мимо особняков и домиков ---- и даже не догадывались к каким истерическим сокровищам прикасаемся Великолепно Светлане огромное спасибо
30 июл 2020
Информации было много, но подача не понравилась. Монотонно, не интересно.
16 июл 2020
Экскурсия прошла замечательно, маршрут составлен удобно. Посмотрели на Ялту с разных сторон. Экскурсовод знает тему от и до. Может быть хотелось услышать информацию о современной Ялте, но это, видимо не входило в данную тему. Маршрут пеший, ходить много, это необходимо учитывать тем, кто собирается на эту экскурсию.
Ещё 49 отзывов

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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