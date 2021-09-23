Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Ялта историческая и современная

Главные достопримечательности, культура и архитектура южной столицы Крыма на обзорной экскурсии

5
64 отзыва
Ялта — это сочные краски, уютные парки, живописная набережная и непередаваемый запах моря.

Вы погуляете по старинным улочкам, узнаете о развитии города и поймете, почему его называют «Русской Ривьерой».

А также услышите небанальные истории о нашем волшебном курорте и получите полезные советы местного жителя.
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная
Ялта историческая и современная

Что вас ожидает

Ялта изнутри

Мы начнем прогулку у Николаевской часовни, где Ялта получила статус города. Я раскрою, как за несколько десятилетий никому не известная рыбацкая деревушка превратилась в лучший курорт страны и почему Ялту называли «столицей чахотки». А еще расскажу о местных доходных домах, фешенебельных гостиницах, торговых рядах, дачах и купальнях. Кроме того, покажу главную православную святыню города — собор Александра Невского.

Прошлое и настоящее города

Гуляя по набережной Ялты, вы оцените изысканные дома в стиле ренессанс, модерн и неогрек с могучими атлантами и загадочными кариатидами на фасадах. В Новом городе увидите, где жили и творили Мусоргский, Маяковский, Некрасов, Чехов и Леся Украинка. А также узнаете, кто и как рекламировал Крым в Российской империи. Затронем мы и печальные страницы истории города: Красный террор, годы оккупации и восстановление Ялты после войны.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

🚩 Начало и место завершения: у часовни Николая Чудотворца
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Приветствую, друзья! Меня зовут Оксана, я маркетолог и гид. Вот уже 24 года живу в Ялте, считаю это привилегией и готова разделить ее с вами. Я обожаю планету Крым! С радостью расскажу о любимом городе: его достопримечательностях, истории, природе, парках, культурной жизни, пляжах и ресторанах. Сделаю все возможное, чтобы прогулка получилась интересной и полезной для вас, помогу увидеть Ялту глазами местного жителя и понять, каково это — «жить с видом на море».
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64 настоящих отзыва от туристов

М
23 сен 2021
Экскурсия очень понравилась - содержательная и много интересных фактов об истории города, укладе жизни, а также знаменитых жителях и гостях Ялты царской, советской, современной. Очень приятный гид. Экскурсия для нас приоткрыла Ялту с точки зрения жителя города, истинно любящего свой край. Очень рекомендуем познакомиться с Ялтой в прочищении гида-Оксаны!
Всем прекрасного отдыха в Крыму и Ялте!
Е
22 сен 2021
Спасибо Оксане за замечательную экскурсию. Нас было 6 человек, экскурсия была пешеходная и она очень хорошо учла наши пожелания относительно небольших остановок-отдыхов. Поэтому было комфортно и интересно. Всем рекомендую
Ирина
21 сен 2021
Все мы смотрим на новые места глазами гида. И если повезёт с экскурсоводом, то возникают сильные чувства вплоть до любви к городу. В данном случае задача перед гидом стояла неимоверно сложная. Во-первых, все мы (четверо взрослых людей) уже неоднократно Бывали в Ялте. И неплохо её знаем. А Во-вторых, двое из нас (я и мой муж) давно и всерьёз занимаемся индивидуальным экскурсиями в Сочи. Я даже возглавляю рейтинг сочинских гидов в течение последних трёх лет.
Ну и надо сразу сказать, что Оксана виртуозно справилась с задачей. Мало того, что ей удалось на протяжении трех с половиной часов держать наше внимание, вполне профессионально чередуя фактологию с юмором, архитектуру с персонажами и картинками из жизни. Так Оксана к тому же пошла мне на встречу и изменила день экскурсии, проявив гибкость и таким образом, расположив к себе ещё до начала прогулки.
И да, мы приобрели новые знания о Ялте. И прекрасно провели время. И теперь я знаю, что в одном из любимейших городов страны у меня есть "свой гид".
Татьяна
20 сен 2021
Оксана провела экскурсию по Ялте. Очень красивая девушка, грамотная речь, интересные рассказы о городе, улицах, зданиях, истории … Невероятно приятно, комфортно и познавательно прошел вечер в сопровождении Оксаны по улицам Ялты))
Сергей
18 сен 2021
Экскурсия очень интересная, узнали про Ялту и окрестности много фактов и увлекательных историй. Также получили несколько практических советов не только на «день сегодняшний», но и с точки зрения дальнейшего путешествия по достопримечательностям Крыма.
Спасибо, Оксана!
Я
16 сен 2021
Очень интересная экскурсия. Оксана - прекрасный рассказчик, отлично знает историю Ялты. Мы узнали много нового и интересного. Однозначно только положительные рекомендации!
Е
13 сен 2021
Вчера мы провели три великолепных часа, с очень умным, внимательным и отзывчивым гидом Оксаной. Нас провели по историческим местам и улицам Ялты, рассказали очень много интересной и необычной информации о городе. Оксана ответила на все наши вопросы, показала исторические фото города. Была вежлива, улыбчива и мила. Если мы ещё раз приедем в Ялту, то обязательно ещё раз ей напишем. Также, будем рекомендовать Оксану друзьям.
М
10 сен 2021
Сегодня были на экскурсии по Ялте с обаятельной и доброжелательной Оксаной. Она очень интересно рассказала об Ялте (истории, архитектуре, особенностях), показала много интересных мест, в которые мы бы сами не попали или просто прошли не обращая внимания. Очень рекомендуем Оксану как высококлассного гида.
Д
8 сен 2021
Оксана провела для нас очень увлекательную и насыщенную экскурсию. Три часа пролетели незаметно, мы открыли для себя много новых интересных фактов и много новых мест, хотя в Ялте уже 3 раз. Рекомендую всем!
И
6 сен 2021
В Ялте отдыхаем не первый год, но благодаря Оксане узнали много новых интересных мест и даже места где уже были она показала с другой, новой, интересной стороны… Спасибо большое, всем советую сходить, не пожалейте. )
М
30 авг 2021
Впечатления только положительные! Оксана великолепно знает историю города. Замечательно и интересно рассказывает. Познавательно будет всем: и тем кто впервые в городе, и для тех кто уже знаком с Ялтой. Отдельное спасибо за внимание и заботу о нашем комфорте во время экскурсии, это было очень мило и очень приятно:) Хочу пожелать всем путешественникам интересного отдыха с этим гидом, а Оксане - общительных и весёлых экскурсантов:)
О
29 авг 2021
Знаете ли вы, кто такая Алла Назимова? А где чаевничал Гуров из "Дамы с собачкой"?
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Многой информации в принципе с наскока нет в путеводителях и интернете. Экскурсовод с особой любовью рассказывает об архитектуре города и отвечает на различные сопутствующие вопросы о людях, природе и истории столицы ЮБК.

Важно: экскурсия дрвольно продолжительная, это нужно учитывать и верно рассчитывать свои силы.
К
26 авг 2021
От экскурсии я в восторге! Не заметила как пролетело время. Каждый уголок сопровождался удивительным рассказом. И исторические факты, и даты, и национальные и культурные особенности, и архитектура, и личности (отдельно заслуживают внимания. ) - в рассказе было все! Я за несколько часов с помощью Оксаны влюбились в Ялту.
На мой взгляд, эта экскурсия не только для гостей города, но и коренные жители узнали бы много нового и интересного.
Отдельно хотела бы отметить личность Оксаны - обаятельная, приятная, интересная, веселая и эрудированная.
Искренне рекомендую экскурсию! Особенно если вы в Ялте впервые и хочется получить первое впечатление от города.
Е
26 авг 2021
Рассказ Оксаны очень помог понять Ялту, Приехав впервые в этот город, мы с удовольствием прогуляли 3 часа, слушая о том, как развивался город, о ее жителях, о исторических событиях, происходивших здесь, об архитектуре и живописи. Большое спасибо, Оксане за экскурсию, охватившую много аспектов жизни города.
С
24 авг 2021
Добрый день! Сегодня 24 августа Оксана провела нас по историческим местам Ялты😂👍! Нас было трое, в Ялте мы впервые, поэтому для нас все было интересно! Подробный рассказ с акцентом на интересные детали позволил нам окунуться в историю прекрасного города - курорта! Рекомендую всем кто впервые в Ялте😂👍
Ещё 49 отзывов

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