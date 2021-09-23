Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Ялта изнутри

Мы начнем прогулку у Николаевской часовни, где Ялта получила статус города. Я раскрою, как за несколько десятилетий никому не известная рыбацкая деревушка превратилась в лучший курорт страны и почему Ялту называли «столицей чахотки». А еще расскажу о местных доходных домах, фешенебельных гостиницах, торговых рядах, дачах и купальнях. Кроме того, покажу главную православную святыню города — собор Александра Невского.

Прошлое и настоящее города

Гуляя по набережной Ялты, вы оцените изысканные дома в стиле ренессанс, модерн и неогрек с могучими атлантами и загадочными кариатидами на фасадах. В Новом городе увидите, где жили и творили Мусоргский, Маяковский, Некрасов, Чехов и Леся Украинка. А также узнаете, кто и как рекламировал Крым в Российской империи. Затронем мы и печальные страницы истории города: Красный террор, годы оккупации и восстановление Ялты после войны.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.