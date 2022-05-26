Ялтинский горный амфитеатр: истории и легенды

Приглашаем вас на горную прогулку по Штангеевской тропе здоровья, которая является частью Боткинской тропы

Приглашаем вас на горную прогулку по Штангеевской тропе здоровья, которая является частью Боткинской тропы.

Насладится ароматным чаем, любуясь на живописные виды на Ялту со скалы Ставри-Кая, а по пути послушать интереснейшие рассказы от гида.
Ялтинский горный амфитеатр: истории и легенды
Ялтинский горный амфитеатр: истории и легенды
Ялтинский горный амфитеатр: истории и легенды
Ялтинский горный амфитеатр: истории и легенды
Ялтинский горный амфитеатр: истории и легенды
Ялтинский горный амфитеатр: истории и легенды
Ялтинский горный амфитеатр: истории и легенды

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Учан-Су
  • Штангеевская тропа
  • Горная речка Яузлар
  • Гора Ставри-Кая
  • Боткинская тропа

Что вас ожидает:

Лечебный воздух, аромат горных трав и завораживающая панорама
Начнём с водопада Учан-Су и несложного подъёма по красивейшей Штангеевской тропе, полюбуемся завораживающими видами на Ялту и горы, открывающимися со скалы Ставри-Кая, где я угощу вас ароматным чаем из крымских трав, и завершим наш путь пологим спуском по тенистой Боткинской тропе.
По пути я расскажу об усадьбах Багреевка, Глебовка, Мегафули и их владельцах, о летней даче Романовых Эриклик, о Крымском горном клубе, знаменитых врачах и партизанах.

Важная информация:

  • Наденьте удобную спортивную обувь, возьмите с собой воду и головной убор.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чай на крымских травах
Что не входит
  • Проезд на такси до места начала экскурсии и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: водопад Учан-Су, Ялта
Завершение: зоопарк «Сказка», Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Наденьте удобную спортивную обувь
  • Возьмите с собой воду и головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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