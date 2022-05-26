Лечебный воздух, аромат горных трав и завораживающая панорама
Начнём с водопада Учан-Су и несложного подъёма по красивейшей Штангеевской тропе, полюбуемся завораживающими видами на Ялту и горы, открывающимися со скалы Ставри-Кая, где я угощу вас ароматным чаем из крымских трав, и завершим наш путь пологим спуском по тенистой Боткинской тропе.
По пути я расскажу об усадьбах Багреевка, Глебовка, Мегафули и их владельцах, о летней даче Романовых Эриклик, о Крымском горном клубе, знаменитых врачах и партизанах.
Важная информация:
Наденьте удобную спортивную обувь, возьмите с собой воду и головной убор.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Чай на крымских травах
Что не входит
Проезд на такси до места начала экскурсии и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: водопад Учан-Су, Ялта
Завершение: зоопарк «Сказка», Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Наденьте удобную спортивную обувь
Возьмите с собой воду и головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Ялте
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