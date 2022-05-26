Что вас ожидает:

Лечебный воздух, аромат горных трав и завораживающая панорама

Начнём с водопада Учан-Су и несложного подъёма по красивейшей Штангеевской тропе, полюбуемся завораживающими видами на Ялту и горы, открывающимися со скалы Ставри-Кая, где я угощу вас ароматным чаем из крымских трав, и завершим наш путь пологим спуском по тенистой Боткинской тропе.

По пути я расскажу об усадьбах Багреевка, Глебовка, Мегафули и их владельцах, о летней даче Романовых Эриклик, о Крымском горном клубе, знаменитых врачах и партизанах.

Важная информация: