1 отзыв оставили туристы

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Закат на Короне Ай-Петри

Проводить день в красивейшей точке Южного Крыма и поймать в объектив первые звезды

5
1 отзыв
Наташа
Наташа – представитель из Ялты
Покорить Ай-Петри — значит побывать в сердце Южного Крыма и его главном центре притяжения.

Но мы не просто поднимемся к Короне горных зубцов — мы окажемся здесь в самое удачное время, когда вы в полной мере ощутите единение с природой без суеты и туристов, вдохновитесь роскошными видами, встретите без преувеличения великолепный закат и первые россыпи звезд.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 10 400 ₽ за экскурсию

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Закат на Короне Ай-Петри
Закат на Короне Ай-Петри

Что вас ожидает

Прокатиться по горному серпантину
По дороге к вершине Ай-Петри мы преодолеем несколько километров горного серпантина, делая остановки в самых живописных точках. Вы прогуляетесь 👣 к горному озеру, побываете на смотровой площадке с видом на неприступные хребты Ай-Петринской яйлы. После мы сможем подъехать к водопаду Учан-Су и немного погуляем по горному плато, но так, чтобы никто не устал, ведь впереди самое интересное — проводы заката!

Корона в лучах заката
Еще немного — и мы уже поднимаемся на Корону, зубцы горы ⛰️ Ай-Петри. В это время суток здесь можно застать невероятные пейзажи, а холод, который поднимется на вершину к вечеру, разгонит туристические автобусы и позволит нам насладиться уединением. Мы будем пить горячий чай и любоваться с высоты зубцов, как солнце ☀️ садится за линию горизонта, после — поприветствуем первые звезды (а если группа стойкая, то и не первые) и полюбуемся, как загораются далеко внизу огни ночной Ялты. Конечно, вечерние и ночные панорамы Ай-Петри вдохновят вас на чудесные фотографии: недаром это место входит в must-have пейзажных фототуров по Крыму.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Любителям фотосъемки и природных локаций, которые хотят разнообразить пляжный 🏖️ отдых чем-то нестандартным.

Организационные детали

Как проходит фототур

  • Поездка не предполагает насыщенного рассказа: ваш гид будет проводником, водителем и помощником в съемке
  • Фототур для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Вечером местные кафе уже не работают, поэтому мы организуем для вас перекус: сладкое (шоколад), бутерброды с курицей и чай/кофе. Если у вас есть ограничения по питанию, сообщите об этом заранее.

Что взять с собой

  • Одеваться надо очень тепло, ориентируясь на температуру +5 +10 градусов. Желательно взять шапочку, а начиная со второй половины августа еще и перчатки. Мы можем захватить теплые пледы, но это будет не так комфортно, как правильно подобранная одежда.
  • Если вы хотите сделать красивые 🤩 кадры, таймлапс или просто фото заката или звезд, обязательно берите штатив. А если у вас его нет, скажите нам, и мы возьмем его для вас.
Закат на Короне Ай-Петри
Закат на Короне Ай-Петри
Закат на Короне Ай-Петри
Закат на Короне Ай-Петри
Закат на Короне Ай-Петри
Закат на Короне Ай-Петри
Закат на Короне Ай-Петри
Закат на Короне Ай-Петри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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1 отзыв оставили туристы

17 сен 2020
Великолепное путешествие! Идея, как и реализация, на высоте. Несмотря на то, что в таких путешествиях я новичок, организаторы постарались и смогли сделать подъем в гору увлекательным и веселым приключением. Закат был бесподобен. Отдельная благодарность за фотографии. Однозначно рекомендую!

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