Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

Музей мадам Тюссо на Сентозе входит в общую сеть музеев восковых фигур, объединённых этим названием, которые можно найти в разных частях света.

Музей поделен на восемь тематических разделов, которые наполнены удивительно точными копиями звёзд с мировым именем. Так, в секции «Спорт» можно увидеть Дэвида Бекхэма. В секции «Музыка»можно запрыгнуть на сцену и сфотографироваться с Майклом Джексоном. А в разделе «Кино» гостей дожидаются легенды экрана в самых каноничных своих образах.

В конце вас ждет прогулка 👣 на лодке ⚓ Spirit of Singapore. Вы прокатитесь по фантазийному сингапурскому саду, который внезапно превратится в ревущую ночную трассу F1. Китайские фонарики и призраки, ароматы жасмина и запах палёных покрышек — все детали продуманы, чтобы впечатление было максимально полным и воистину необычным.