Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

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Билет в Музей мадам Тюссо

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сингапура
Билет в Музей мадам Тюссо
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  • 🧒Подходит для детей

  • $37 за человека

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Билет в Музей мадам Тюссо
Музей мадам Тюссо на Сентозе входит в общую сеть музеев восковых фигур, объединённых этим названием, которые можно найти в разных частях света.
Музей поделен на восемь тематических разделов, которые наполнены удивительно точными копиями звёзд с мировым именем. Так, в секции «Спорт» можно увидеть Дэвида Бекхэма. В секции «Музыка»можно запрыгнуть на сцену и сфотографироваться с Майклом Джексоном. А в разделе «Кино» гостей дожидаются легенды экрана в самых каноничных своих образах.
В конце вас ждет прогулка 👣 на лодке ⚓ Spirit of Singapore. Вы прокатитесь по фантазийному сингапурскому саду, который внезапно превратится в ревущую ночную трассу F1. Китайские фонарики и призраки, ароматы жасмина и запах палёных покрышек — все детали продуманы, чтобы впечатление было максимально полным и воистину необычным.
Что входит
  • входной билет
Что не входит
  • трансфер
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Imbiah Road, 40

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Спутник С.
Спутник С.
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