Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

Вы увидите около 100 000 морских животных более 800 видов. В центре расположен аквариум, который является ареалом открытого океана!!! Он имеет самую большую в мире панорамную панель обзора шириной 36 м и высотой 8, 3 м. Вам будет казаться, что вы пребываете на морском дне.
В океанариуме представлена крупнейшая в мире коллекция мант, здесь также можно увидеть дельфинов 🐬 афалин, бронзовых молотов-рыб, японских крабов-пауков, а также редкие виды морских животных, таких как рохлевые скаты или наутилус помпилиус.
Что входит
входной билет
Начало и место завершения
🚩 8 Sentosa Gateway #01-085/086 Resorts World Sentosa, Singapore 098269
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