Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

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Билет в океанариум S. E. A Aquarium

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сингапура
Крупнейший в мире океанариум находится на острове 🏝️ Сентоза.

Посетители могут погулять по стеклянному потолку аквариума.

И по туннелю длиной 83 метра, проходящему по дну бассейна.

Особенный восторг 🔥 вызывает аквариум «Открытый океан».

Размер его передней панели – 36×8.

3 метра.

Вы увидите подводный мир, который населяют около 100 000 обитателей.

Здесь живут акулы, скаты, дельфины 🐬 и другие морские жители.

Всего более 800 видов.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты

  • $40 за человека

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Билет в океанариум S. E. A Aquarium
Вы увидите около 100 000 морских животных более 800 видов. В центре расположен аквариум, который является ареалом открытого океана!!! Он имеет самую большую в мире панорамную панель обзора шириной 36 м и высотой 8, 3 м. Вам будет казаться, что вы пребываете на морском дне.
В океанариуме представлена крупнейшая в мире коллекция мант, здесь также можно увидеть дельфинов 🐬 афалин, бронзовых молотов-рыб, японских крабов-пауков, а также редкие виды морских животных, таких как рохлевые скаты или наутилус помпилиус.
Что входит
  • входной билет
Начало и место завершения
🚩 8 Sentosa Gateway #01-085/086 Resorts World Sentosa, Singapore 098269

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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