Онлайн-прогулка по колониальному центру расскажет об истории 📖 Сингапура XIX-го века, о том что привлекло британцев сделать рыбацкую деревню портом Ост-Индской компании, какие исторические события происходили на площади Паданг, когда был создан первый парламент, его современное устройство и многое другое.
Мы увидим исторические здания, Верховный суд, Парламент, соборы и монатырь. Экскурсия ⛳ заканчивается в отеле Раффлс, где Вы узнаете об истории отеля, его мифах и знаменитых постояльцах.
Важно знать:
Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию в реальном времени.
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Начало
🚩 Экскурсия пройдёт онлайн
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.