Сингапурский рай

Онлайн-прогулка по колониальному центру расскажет об истории 📖 Сингапура XIX-го века, о том что привлекло британцев сделать рыбацкую деревню портом Ост-Индской компании, какие исторические события происходили на площади Паданг, когда был создан первый парламент, его современное устройство и многое другое.

Мы увидим исторические здания, Верховный суд, Парламент, соборы и монатырь. Экскурсия ⛳ заканчивается в отеле Раффлс, где Вы узнаете об истории отеля, его мифах и знаменитых постояльцах.

Важно знать: