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Онлайн-экскурсия «Исторический центр Сингапура»

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9 отзывов
Ирина И.
Ирина И. – Гид из Сингапура
Приглашаю вас на онлайн-прогулку по центру Сингапура.

Я буду в прямом эфире с места событий, а вы — дома на диване.

Поговорим об истории 📖 этого региона в XIX веке, о том, что привлекло британцев сделать Сингапур портом Ост-Индской компании, какие исторические события происходили на площади Паданг и на набережной Сингапур-реки и как такая маленькая страна добилась экономического успеха, став одной из сильнейших экономик мира.
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Онлайн-экскурсия «Исторический центр Сингапура»
Онлайн-экскурсия «Исторический центр Сингапура»

Что вы увидите

  • Набережная Марина Бэй
  • Панорама на отель Марина Бэй
  • Символ города Мерлион
  • Набережная Сингапур-реки
  • Деловой район
  • Исторический отель Фуллертон
  • Колониальный центр
  • Виктория Концерт Холл
  • Место высадки Раффлс
  • Верховный суд
  • Армянская церковь
Сингапурский рай
Онлайн-прогулка по колониальному центру расскажет об истории 📖 Сингапура XIX-го века, о том что привлекло британцев сделать рыбацкую деревню портом Ост-Индской компании, какие исторические события происходили на площади Паданг, когда был создан первый парламент, его современное устройство и многое другое.
Мы увидим исторические здания, Верховный суд, Парламент, соборы и монатырь. Экскурсия ⛳ заканчивается в отеле Раффлс, где Вы узнаете об истории отеля, его мифах и знаменитых постояльцах.

Важно знать:

  • Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию в реальном времени.
  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
  • Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало
🚩 Экскурсия пройдёт онлайн
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Исторический центр Сингапура»
Онлайн-экскурсия «Исторический центр Сингапура»
Онлайн-экскурсия «Исторический центр Сингапура»
Онлайн-экскурсия «Исторический центр Сингапура»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина И.
Ирина И.
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9 отзывов оставили туристы

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