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Входной билет в зоопарк Сингапура

5
1 отзыв
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Сингапура
В зоопарке Сингапура живет более 2500 животных, в том числе и редких.

Здесь для них созданы особые условия, которые напоминают их среду обитания.

Вы увидите обезьяну-носача, игуану, тапира и других животных, а также примете участие в их кормлении.

В зоопарке оборудованы зоны отдыха, работает ресторан, поэтому тут можно провести целый день.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • $30 за человека

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Входной билет в зоопарк Сингапура
Входной билет в зоопарк Сингапура

Что вы увидите

  • Зоопарк Сингапура
Знаменитый на весь мир Сингапурский Зоопарк призван защищать дикую природу и является частью тропического заповедника неземной красоты.
В сингапурском зоопарке у вас появится возможность взглянуть более чем на 2, 5 тысячи животных, многие виды которых находятся на грани исчезновения. Обезьяна-носач, огненная лисица, бегемот-пигми, игуан или тапир - согласитесь, вряд ли можно увидеть такой набор живности где-то еще. А если повезет и вы попадете на кормежку - вас могут пустить в загон и разрешить угостить некоторых животных прямо с руки.
Главная концепция Сингапурского зоопарка – содержание животных в условиях, максимально приближенных к их естественной природной среде, где они могут размножаться.
При зоопарке есть специальный научный ветеринарный центр международного масштаба.
Для посетителей зоопарка созданы условия комфортного отдыха. По зоопарку курсирует так называемый «трам» - электровозик (доступен за дополнительную плату), на котором можно полностью объехать зоопарк, чтобы осмотреться, а уж потом пешком исследовать заинтересовавшие территории. Для гостей зоопарка созданы места отдыха, навесы от дождя и комнаты с кондиционерами. Места отдыха оборудованы холодильниками с напитками (имейте при себе мелочь). Приняты безопасные меры от комаров – даже в такой густой тропической зелени их очень мало.
Зоопарк работает с 8. 30 до 18. 00 (последний посетитель в 17-30).
В дни государственных праздников Сингапура цена билета может быть выше на $3 (об этом сообщается дополнительно).
Что входит
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Детская коляска ( SGD9)
  • Одноместный электрокар (SGD35)
Начало и место завершения
🚩 80 Mandai Lake Road Singapore 729826
Входной билет в зоопарк Сингапура
Входной билет в зоопарк Сингапура
Входной билет в зоопарк Сингапура
Входной билет в зоопарк Сингапура
Входной билет в зоопарк Сингапура
Входной билет в зоопарк Сингапура

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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