Знаменитый на весь мир Сингапурский Зоопарк призван защищать дикую природу и является частью тропического заповедника неземной красоты.

В сингапурском зоопарке у вас появится возможность взглянуть более чем на 2, 5 тысячи животных, многие виды которых находятся на грани исчезновения. Обезьяна-носач, огненная лисица, бегемот-пигми, игуан или тапир - согласитесь, вряд ли можно увидеть такой набор живности где-то еще. А если повезет и вы попадете на кормежку - вас могут пустить в загон и разрешить угостить некоторых животных прямо с руки.

Главная концепция Сингапурского зоопарка – содержание животных в условиях, максимально приближенных к их естественной природной среде, где они могут размножаться.

При зоопарке есть специальный научный ветеринарный центр международного масштаба.

Для посетителей зоопарка созданы условия комфортного отдыха. По зоопарку курсирует так называемый «трам» - электровозик (доступен за дополнительную плату), на котором можно полностью объехать зоопарк, чтобы осмотреться, а уж потом пешком исследовать заинтересовавшие территории. Для гостей зоопарка созданы места отдыха, навесы от дождя и комнаты с кондиционерами. Места отдыха оборудованы холодильниками с напитками (имейте при себе мелочь). Приняты безопасные меры от комаров – даже в такой густой тропической зелени их очень мало.

Зоопарк работает с 8. 30 до 18. 00 (последний посетитель в 17-30).

В дни государственных праздников Сингапура цена билета может быть выше на $3 (об этом сообщается дополнительно).