Из Пхукета - к рассвету на Самет Нангше и энергии Тон Прай
Поприветствовать солнце на холме и искупаться в 25-метровом водопаде, преодолев дикие джунгли
5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Я покажу вам самые классные локации, которые можно найти в здешних местах. Со смотровой площадки Самет Нангше открывается живописнейший вид на залив Пхан Гна. А водопад Тон Прай — это сила природы, воплощённая в камнях и водных потоках. Вы насладитесь тропиками, увидите диковинные растения и почувствуете истинный тайский вайб.
Ближайшие даты:
29 сен
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
5 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самет Нангше — встретить великолепный рассвет
Мы побываем в одной из самых интересных локаций Таиланда — смотровой площадке Самет Нангше. Проснёмся очень рано и отправимся в путь — по дороге будем общаться, слушать музыку или мои рассказы о Пхукете, пить кофе, спать — решать вам! По прибытии мы пересядем в пикап, который поднимет нас на холм. С него мы и будем наблюдать за восходом солнца!
Вы сделаете невероятные снимки, по желанию помедитируете и просто получите эстетическое удовольствие от нахождения в красивом месте.
Водопад Тон Прай — восхититься силой воды и искупаться
Нам предстоит пройти через джунгли провинции Пханг-Нга — не волнуйтесь, тропа несложная. Вдоль чистого ручья, переступая камни и корни могучих деревьев, по ступенькам и мостикам мы преодолеем 680 метров пути. Увидим рыбок в ручье и экзотические растения, многие из которых подписаны на тайском языке. А потом перед нами появится стекающий с горы мощным потоком 25-метровый водопад!
Тон Прай обладает особой завораживающей силой. Можно долго наблюдать за падающей водой и слушать её шум — расслабляющее зрелище. По желанию вы искупаетесь и сделаете классные фото.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном седане с кондиционером
По запросу седан можно заменить на внедорожник — 6 мест, +$90, минибас — 10 мест, $+120
Дорога от места встречи до пикапа у Самет Нангше займёт от 30 до 90 минут, от Самет Нангше до водопада — 50 минут
Если планируете купаться, возьмите с собой купальники и полотенца
Дополнительные расходы
Подъём в гору (Самет Нангше) на пикапе — 90 бат/чел.
Вход в Национальный парк к водопаду Тон Прай — 100 бат/взрослые, 50 бат/дети
Обед, личные покупки — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид на Пхукете
Меня зовут Роман, я из Беларуси. Путешествуя по Европе, я всегда мечтал побывать в Азии — и вот моя мечта осуществилась! Пхукет стал моим новым домом, я сразу же влюбился в этот волшебный и такой разный остров, в его сочную зелень, тёплое море и доброжелательных жителей. Перебрался на Пхукет вместе с семьёй чуть больше 2 лет назад. Примерно столько же занимаюсь морскими и наземными экскурсиями на этом чудесном острове. Мои интересы — это семья, путешествия (Швейцария, Италия, Германия, Польша, Нидерланды, Грузия, Кипр и др.), спорт (регби, кроссфит, футбол, волейбол). В свободное время играю на гитаре и работаю с деревом. На экскурсии со мной будет легко и непринуждённо, так как моими приоритетами являются атмосфера и позитивный настрой)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ксения
30 авг 2023
Спасибо Роману за замечательную экскурсию на Самет Нангше на рассвете! Забрали на комфортной машине прям из отеля, налили вкусный чай из термоса, в машине была питьевая вода, печенье. Быстро добрались по пустой ночной дороге, и успели увидеть острова при мягком утреннем свете, застали первые лучи солнца 😍 Позавтракали в красивом кафе с шикарным видом. Сделали миллион фотографий. Нас не торопили, мы наслаждались видами. Заехали на очень красивый водопад, искупались, так же сделали фотографии. Очень здорово, что мы успели посетить все локации до приезда других туристов. В пути многое узнали о жизни на Пхукете и в принципе было интересно поговорить. Огромное спасибо за это приключение, в памяти останется навсегда! В следующий раз за экскурсиями только к вам ❤️
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