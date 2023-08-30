Я покажу вам самые классные локации, которые можно найти в здешних местах. Со смотровой площадки Самет Нангше открывается живописнейший вид на залив Пхан Гна. А водопад Тон Прай — это сила природы, воплощённая в камнях и водных потоках. Вы насладитесь тропиками, увидите диковинные растения и почувствуете истинный тайский вайб.

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Описание

Что вас ожидает

Самет Нангше — встретить великолепный рассвет

Мы побываем в одной из самых интересных локаций Таиланда — смотровой площадке Самет Нангше. Проснёмся очень рано и отправимся в путь — по дороге будем общаться, слушать музыку или мои рассказы о Пхукете, пить кофе, спать — решать вам! По прибытии мы пересядем в пикап, который поднимет нас на холм. С него мы и будем наблюдать за восходом солнца!

Вы сделаете невероятные снимки, по желанию помедитируете и просто получите эстетическое удовольствие от нахождения в красивом месте.

Водопад Тон Прай — восхититься силой воды и искупаться

Нам предстоит пройти через джунгли провинции Пханг-Нга — не волнуйтесь, тропа несложная. Вдоль чистого ручья, переступая камни и корни могучих деревьев, по ступенькам и мостикам мы преодолеем 680 метров пути. Увидим рыбок в ручье и экзотические растения, многие из которых подписаны на тайском языке. А потом перед нами появится стекающий с горы мощным потоком 25-метровый водопад!

Тон Прай обладает особой завораживающей силой. Можно долго наблюдать за падающей водой и слушать её шум — расслабляющее зрелище. По желанию вы искупаетесь и сделаете классные фото.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном седане с кондиционером

По запросу седан можно заменить на внедорожник — 6 мест, +$90, минибас — 10 мест, $+120

Дорога от места встречи до пикапа у Самет Нангше займёт от 30 до 90 минут, от Самет Нангше до водопада — 50 минут

Если планируете купаться, возьмите с собой купальники и полотенца

Дополнительные расходы