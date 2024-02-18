Приготовьтесь ненадолго заблудиться среди запутанных улочек Пхукет Тауна — некогда богатейшего города юга Таиланда. Рассматривая фасады старинных особняков и шоп-хаусов, вы представите, какой была столица острова раньше, а затем раскроете её нынешний характер. Необычные архитектурные детали, кинолокации и кафе — шаг за шагом вы погрузитесь в местный быт и проникнетесь духом города.

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Описание

Что вас ожидает

Архитектура Старого города

Для начала поговорим о том, с чего начиналось развитие и застройка острова, что являлось главным источником его дохода. А затем детально изучим его главные достопримечательности:

колониальные особняки, где проживали владельцы и управляющие оловянных шахт

улицу «красных фонарей»

одно из мест съёмок фильма «Пляж»

Гастрономический восторг

Переходим к самой вкусной части пограммы — посмотрим, обсудим и при желании посетим заведения, которые пользуются наибольшей популярностью среди как местных жителей, так и гостей острова:

семейное кафе-мороженое, где подают лакомства по традиционным рецептам с использованием местных продуктов

фруктовое кафе, в котором все блюда приготовлены с использованием «короля фруктов» — дуриана

рестораны из списка рекомендаций Мишлен, где за весьма скромную сумму (200-300 батов за блюдо) можно сытно пообедать или поужинать

Организационные детали

Посещение заведений общепита оплачивается самостоятельно и не входит в стоимость экскурсии.