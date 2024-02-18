Всё о Пхукет-Тауне: где погулять и что поесть
Индивидуальная экскурсия на Пхукете

По секретным местам столицы острова - со знатоком местной истории и гастрономии

5
2 отзыва
Приготовьтесь ненадолго заблудиться среди запутанных улочек Пхукет Тауна — некогда богатейшего города юга Таиланда.

Рассматривая фасады старинных особняков и шоп-хаусов, вы представите, какой была столица острова раньше, а затем раскроете её нынешний характер.

Необычные архитектурные детали, кинолокации и кафе — шаг за шагом вы погрузитесь в местный быт и проникнетесь духом города.
Всё о Пхукет-Тауне: где погулять и что поесть
Всё о Пхукет-Тауне: где погулять и что поесть
Всё о Пхукет-Тауне: где погулять и что поесть
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Архитектура Старого города

Для начала поговорим о том, с чего начиналось развитие и застройка острова, что являлось главным источником его дохода. А затем детально изучим его главные достопримечательности:

  • колониальные особняки, где проживали владельцы и управляющие оловянных шахт
  • улицу «красных фонарей»
  • одно из мест съёмок фильма «Пляж»

Гастрономический восторг

Переходим к самой вкусной части пограммы — посмотрим, обсудим и при желании посетим заведения, которые пользуются наибольшей популярностью среди как местных жителей, так и гостей острова:

  • семейное кафе-мороженое, где подают лакомства по традиционным рецептам с использованием местных продуктов
  • фруктовое кафе, в котором все блюда приготовлены с использованием «короля фруктов» — дуриана
  • рестораны из списка рекомендаций Мишлен, где за весьма скромную сумму (200-300 батов за блюдо) можно сытно пообедать или поужинать

Организационные детали

Посещение заведений общепита оплачивается самостоятельно и не входит в стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Dibuk road
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Maria
18 фев 2024
Спасибо Денису за оперативно организованную экскурсию. Я обратилась к Денису с вопросом про экскурсию около 11 часов дня и Денис оперативно ответил и предложил провести экскурсию в тот же день, так как это был последний день празднования китайского нового года в старом городе (несмотря на то, что в его календаре этот день был отмечен как «занятый»). Мое основное требование к экскурсии было, чтобы не заскучали ни дети (активные мальчишки 10 и 12 лет), ни взрослые (от 40 до 75 лет), и Денис с этим отлично справился. Рассказал как о том, мимо чего мы проходили, так и общие факты и истории про тайский народ, культуру, быт, язык, королевскую семью. Мы этой экскурсией открыли наш отпуск, оставив острова, слонов и другие поездки на следующие дни. Особенно понравились терпеливость и внимательность Дениса: встретил с холодной водичкой для всех, ждал нас когда мы изучали магазинчики и аптеку, сделал кучу семейных снимков на мой телефон, помог с заказом такси и подождал пока оно за нами приедет после окончания экскурсии, подарил на прощание небольшие сувениры деткам. Спасибо, Денис. Всегда приятно проводить время с приятными людьми
Ольга
10 фев 2024
Мы с мужем в каждом отпуске заказываем индивидуальные экскурсии в формате «прогулка с другом города» и приехав в Тайланд, впервые, мы поставили себе задачу- найти друга Пхукета.
Благодарим Трипстер за выбор экскурсий и гидов.
Здесь мы познакомились с нашим гидом.
Выражаем большую благодарность Денису за:
- оперативно отвечал на наши вопросы по экскурсии и помог с такси
- гостеприимную встречу (встретил нас с бутылочками охлаждающей воды)
- интересно рассказывал про город, про короля, про архитектуру, про религию и про быт тайцев.
- без скучных исторических дат
- параллельно заходили во вкусные заведения, заглядывали в сувенирные лавки
- Денис показал нам секретные места Пхукета
- благодарим за фотографии в кинематографичных местах
Видно, что Денис любит Тайланд и с удовольствием влюбляет в него гостей города.

Мы получили огромное удовольствие от прогулки с другом города Пхукет.
Желаем много туристов и новых маршрутов!
Мы с мужем в каждом отпуске заказываем индивидуальные экскурсии в формате «прогулка с другом города» иМы с мужем в каждом отпуске заказываем индивидуальные экскурсии в формате «прогулка с другом города» иМы с мужем в каждом отпуске заказываем индивидуальные экскурсии в формате «прогулка с другом города» иМы с мужем в каждом отпуске заказываем индивидуальные экскурсии в формате «прогулка с другом города» иМы с мужем в каждом отпуске заказываем индивидуальные экскурсии в формате «прогулка с другом города» иМы с мужем в каждом отпуске заказываем индивидуальные экскурсии в формате «прогулка с другом города» иМы с мужем в каждом отпуске заказываем индивидуальные экскурсии в формате «прогулка с другом города» и

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