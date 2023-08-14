Добраться с Пхукета к тропическому архипелагу за рулём премиального водного мотоцикла
Вокруг Пхукета столько островов — давайте их исследуем! В сопровождении русскоговорящего гида вы научитесь управлять мощным гидроциклом. В пути насладитесь скоростью и захватывающей дух красотой. А на острове отдохнёте на пляже, поплаваете в прозрачной воде и прогуляетесь по берегу. Всю поездку мы заснимем на экшн-камеру — на память о приключениях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа тура
08:20 — встреча на причале Boat Lagoon, инструктаж, подписание договора.
09:00 — начало тура. Осматриваем остров Naka Noi и несколько живописных островков вокруг. Затем направляемся к Naka Yai, там высаживаемся и фотографируемся.
10:00 — едем гонять в наше секретное место без волн, где можно хорошо разогнаться. Далее осматриваем Coconut Island.
11:00 — причаливаем к Rang Yai — острову с райским пляжем, где можно отдохнуть, прогуляться и перекусить.
12:00 — катаемся вокруг частного острова Rang Noi (для туристов он закрыт, отдохнуть на нём возможно только если полностью арендовать его).
12:30 — возвращение на причал
Организационные детали
- Перед началом тура необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат
- Максимально допустимый вес на 1 гидроцикле — 200 кг. Кататься можно по одному или вдвоём.
- К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)
- Оплата принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счет, а также в рублях (перевод на Сбербанк)
Что входит в стоимость
- Сопровождение двух гидов (среди них один русскоязычный)
- Видеосъёмка Go Pro11 Hero
- Маски для снорклинга
- Спасательные жилеты
- Питьевая вода
- Страховка
в четверг и субботу в 09:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Boat Lagoon
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и субботу в 09:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 18 туристов
Мы — небольшая, но дружная команда, которая стремится сделать ваш тур уникальным и незабываемым приключением! В нашу команду входят капитан корабля и моряк с 15-летним опытом, поэтому можете быть уверенны, что вы в надежных руках! Также на протяжении всего тура вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который снимет лучшие моменты вашего приключения на экшн-камеру.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
14 авг 2023
Во время шторма моей жене пришлось не сладко. В следующий раз возьмём каждому по гидрику. Маршрут довольно длительный, одевайте закрытую одежду, очки и головные уборы (могут слететь), мажьтесь цинком чтобы защитится от солнца. Мы были в первый раз в Тайланде и организатор не предупредил нас об этом, поэтому вы очень сильно поджарились. Но всё равно это было классное приключение!
Г
Геннадий
10 авг 2023
Отличная техника, дружелюбный общительный инструктор, живописный маршрут, в общем, 10 из 10 баллов.
Валентина
29 июля 2023
Находимся под большим впечатлением, все хорошо организовано, водные мотики в хорошем состоянии, мощные! Буду рекомендовать знакомым)
Aleksey
20 июля 2023
Круто покатались!!! Мы с женой в восторге 😁 обязательно к вам ещё приедем! А тем кто ещё думает ехать на водниках или нет, скажу что обязательно нужно ехать вы не пожалеете 100% 😉👍
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