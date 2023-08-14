Вокруг Пхукета столько островов — давайте их исследуем! В сопровождении русскоговорящего гида вы научитесь управлять мощным гидроциклом. В пути насладитесь скоростью и захватывающей дух красотой. А на острове отдохнёте на пляже, поплаваете в прозрачной воде и прогуляетесь по берегу. Всю поездку мы заснимем на экшн-камеру — на память о приключениях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура

08:20 — встреча на причале Boat Lagoon, инструктаж, подписание договора.

09:00 — начало тура. Осматриваем остров Naka Noi и несколько живописных островков вокруг. Затем направляемся к Naka Yai, там высаживаемся и фотографируемся.

10:00 — едем гонять в наше секретное место без волн, где можно хорошо разогнаться. Далее осматриваем Coconut Island.

11:00 — причаливаем к Rang Yai — острову с райским пляжем, где можно отдохнуть, прогуляться и перекусить.

12:00 — катаемся вокруг частного острова Rang Noi (для туристов он закрыт, отдохнуть на нём возможно только если полностью арендовать его).

12:30 — возвращение на причал

Организационные детали

Перед началом тура необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат

Максимально допустимый вес на 1 гидроцикле — 200 кг. Кататься можно по одному или вдвоём.

К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)

Оплата принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счет, а также в рублях (перевод на Сбербанк)

Что входит в стоимость