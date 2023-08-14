По 5 островам - на гидроциклах

Добраться с Пхукета к тропическому архипелагу за рулём премиального водного мотоцикла

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
Вокруг Пхукета столько островов — давайте их исследуем! В сопровождении русскоговорящего гида вы научитесь управлять мощным гидроциклом. В пути насладитесь скоростью и захватывающей дух красотой. А на острове отдохнёте на пляже, поплаваете в прозрачной воде и прогуляетесь по берегу. Всю поездку мы заснимем на экшн-камеру — на память о приключениях.
По 5 островам - на гидроциклах
По 5 островам - на гидроциклах
По 5 островам - на гидроциклах
По 5 островам - на гидроциклах
По 5 островам - на гидроциклах
По 5 островам - на гидроциклах
По 5 островам - на гидроциклах
По 5 островам - на гидроциклах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура

08:20 — встреча на причале Boat Lagoon, инструктаж, подписание договора.

09:00 — начало тура. Осматриваем остров Naka Noi и несколько живописных островков вокруг. Затем направляемся к Naka Yai, там высаживаемся и фотографируемся.

10:00 — едем гонять в наше секретное место без волн, где можно хорошо разогнаться. Далее осматриваем Coconut Island.

11:00 — причаливаем к Rang Yai — острову с райским пляжем, где можно отдохнуть, прогуляться и перекусить.

12:00 — катаемся вокруг частного острова Rang Noi (для туристов он закрыт, отдохнуть на нём возможно только если полностью арендовать его).

12:30 — возвращение на причал

Организационные детали

  • Перед началом тура необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат
  • Максимально допустимый вес на 1 гидроцикле — 200 кг. Кататься можно по одному или вдвоём.
  • К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)
  • Оплата принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счет, а также в рублях (перевод на Сбербанк)

Что входит в стоимость

  • Сопровождение двух гидов (среди них один русскоязычный)
  • Видеосъёмка Go Pro11 Hero
  • Маски для снорклинга
  • Спасательные жилеты
  • Питьевая вода
  • Страховка

в четверг и субботу в 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале Boat Lagoon
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Алексей
14 авг 2023
Во время шторма моей жене пришлось не сладко. В следующий раз возьмём каждому по гидрику. Маршрут довольно длительный, одевайте закрытую одежду, очки и головные уборы (могут слететь), мажьтесь цинком чтобы защитится от солнца. Мы были в первый раз в Тайланде и организатор не предупредил нас об этом, поэтому вы очень сильно поджарились. Но всё равно это было классное приключение!
Г
10 авг 2023
Отличная техника, дружелюбный общительный инструктор, живописный маршрут, в общем, 10 из 10 баллов.
Валентина
29 июля 2023
Находимся под большим впечатлением, все хорошо организовано, водные мотики в хорошем состоянии, мощные! Буду рекомендовать знакомым)
Aleksey
20 июля 2023
Круто покатались!!! Мы с женой в восторге 😁 обязательно к вам ещё приедем! А тем кто ещё думает ехать на водниках или нет, скажу что обязательно нужно ехать вы не пожалеете 100% 😉👍

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