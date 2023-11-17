Побывать на острове Джеймса Бонда, отдохнуть в горячих источниках и прокатиться на плоту по джунглям
Дорогие гости, предлагаю вашему вниманию насыщенную и динамичную программу, подходящую путешественникам всех возрастов.
Вас ждёт первозданная природа тропических джунглей на острове Джеймса Бонда, захватывающие дух пейзажи на смотровой площадке Самет Нангши, а также свежий морской воздух, безлюдные пляжи и колорит нетуристического Таиланда.
Вас ждёт первозданная природа тропических джунглей на острове Джеймса Бонда, захватывающие дух пейзажи на смотровой площадке Самет Нангши, а также свежий морской воздух, безлюдные пляжи и колорит нетуристического Таиланда.
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наше утро начнётся с одной из красивейших локаций Южного Таиланда — смотровой площадки Самет Нангши, где мы насладимся великолепной панорамой множества островов залива Пханг-Нга.
- Посетим аутентичную деревню морских цыган и оттуда на национальной лодке — лонгтейле — отравимся на прогулку к легендарному острову Ко-Тапу (Джеймса Бонда). Расскажу вам, как это живописное место дало старт развитию туризма в регионе.
- Затем посетим первозданные джунгли, где по петляющей речке сплавимся на бамбуковых плотах.
- Перекусив фруктами, отдохнём у прохладного горного водопада, под струями которого можно сделать великолепные фото.
- Продегустируем хиты тайской национальной кухни в пляжном ресторанчике.
- Прекрасным завершением нашего насыщенного дня будет релакс в лечебных горячих источниках.
По пути поговорим об истории, культуре и быте провинциального Таиланда, также вас ждёт подробный рассказ о каждой из достопримечательностей на маршруте.
Организационные детали
- Я заберу вас от отеля и отвезу обратно. Время в пути до первой локации составит 30-90 минут.
- Экскурсия пройдет на вместительном 7-местном кроссовере
- Обед включён в стоимость. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Возьмите с собой брекфаст-бокс, головные уборы, полотенца, солнцезащитный крем, деньги на сувениры
- Стоимость указана для 1-4 чел, максимальное количество путешественников — 6. Доплата — $50 долларов за каждого следующего участника.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 46 туристов
Всем здравствуйте! Меня зовут Ринат. Шесть лет проживаю в Таиланде и работаю в сфере туризма на прекрасном острове Пхукет. Изучил его вдоль и поперёк. Имею огромный опыт в организации и проведении экскурсий и накопленный багаж знаний об истории, культуре, традициях этой замечательной страны. Обращайтесь, и ваш день пройдёт весело и познавательно, а главное безопасно и комфортно. Не обращайте внимание на малое количество отзывов здесь, на данном ресурсе я совсем недавно.
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