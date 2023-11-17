Ринат — ваш гид на Пхукете

Провёл экскурсии для 46 туристов

Всем здравствуйте! Меня зовут Ринат. Шесть лет проживаю в Таиланде и работаю в сфере туризма на прекрасном острове Пхукет. Изучил его вдоль и поперёк. Имею огромный опыт в организации и проведении экскурсий и накопленный багаж знаний об истории, культуре, традициях этой замечательной страны. Обращайтесь, и ваш день пройдёт весело и познавательно, а главное безопасно и комфортно. Не обращайте внимание на малое количество отзывов здесь, на данном ресурсе я совсем недавно.

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