Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Фаселис — античный город 🏙️, основанный в VII веке до нашей эры колонистами с острова Родос. Вы исследуете руины торговых площадей, оцените старинный амфитеатр и отыщете гимназию и римские бани. Кроме того, полюбуетесь сосновым лесом, искупаетесь на местном пляже с чистой и прозрачной водой и понаблюдаете за стаями маленьких рыбок у побережья. А мы расскажем о взлетах и падениях Фаселиса и об известных личностях, творивших его историю 📖.

Тахталы: от моря 🌊 к небу

После исторических открытий вас ждет подъем на фуникулере на гору Тахталы. Вы услышите связанные с ней мифы и легенды и насладитесь с высоты 2365 метров панорамой Кемера и окрестных поселков. Древнее название Тахталы — Олимпос. Мы раскроем, какие греческие боги здесь жили и каким образом Гомер упоминал его в знаменитой Илиаде.

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