Василиса проводит ещё 1 экскурсию

Тетраполис Раньше Кибира, объединившись с тремя ближайшими городами, входила в крупный центр Тетраполис, и здесь даже чеканились монеты. Мы пройдёмся вдоль римских бань, увидим греко-римский театр, Стадион 🏟️ и торговую площадь Агора. Рассматривая артефакты под рассказы о быте и укладе горожан Кибира, вы погрузитесь в прошлое и почувствуете себя жителем древнего полиса. На данный момент часть города все еще скрыта землей, так что мы погадаем, что может находиться под нами и какие находки ждут археологов.
Медуза Горгона В античном парламенте Одеон сохранился Горгонейон в виде Медузы Горгоны. Гид расскажет о маске-талисмане и ее особенностях: материале, особой технике и сакральном значении, и вы поймете, почему эта мозаика единственная в своем роде.
Организационные детали
Трансфер на комфортабельном авто из Белека и обратно входит в стоимость экскурсии
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Возьмите с собой воду и наличные на личные нужды
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов в Турции. С большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем все самое интересное о богатом прошлом и настоящем этой чудесной республики.