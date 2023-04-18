Трансфер до порта и обратно. Морская рыбалка.
Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, пляжное полотенце, солнцезащитный крем.
Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, пляжное полотенце, солнцезащитный крем.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта!
Экскурсия почти индивидуальная благодаря группе до 9 человек.
Чтобы застать активную рыбу и сделать рыбалку максимально продуктивной, яхта отправляется из Белека в 06:45 и возвращается обратно в 13:00. Опытный персонал яхты поделится с вами секретами морской ловли и покажет лучшие рыбные места!
На борту яхты включен завтрак и безалкогольные напитки. В свободное время желающие смогут загорать и плавать в открытом море.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание. Аренда снастей. Завтрак и безалкогольные напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Белеке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Дата и количество участников выбирается при бронировании