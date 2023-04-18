Морская рыбалка

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Трансфер до порта и обратно. Морская рыбалка.

Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, пляжное полотенце, солнцезащитный крем.
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта!

Экскурсия почти индивидуальная благодаря группе до 9 человек.

Чтобы застать активную рыбу и сделать рыбалку максимально продуктивной, яхта отправляется из Белека в 06:45 и возвращается обратно в 13:00. Опытный персонал яхты поделится с вами секретами морской ловли и покажет лучшие рыбные места!

На борту яхты включен завтрак и безалкогольные напитки. В свободное время желающие смогут загорать и плавать в открытом море.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Аренда снастей. Завтрак и безалкогольные напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Активный отдых
Природа и пейзажи
Животные
Рыбалка

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