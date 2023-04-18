Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта!

Экскурсия почти индивидуальная благодаря группе до 9 человек.

Чтобы застать активную рыбу и сделать рыбалку максимально продуктивной, яхта отправляется из Белека в 06:45 и возвращается обратно в 13:00. Опытный персонал яхты поделится с вами секретами морской ловли и покажет лучшие рыбные места!

На борту яхты включен завтрак и безалкогольные напитки. В свободное время желающие смогут загорать и плавать в открытом море.