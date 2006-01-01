Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Что вас ожидает

Халфети: турецкая Атлантида

После раннего переплёта в Газиантеп и завтрака вы отправитесь в Халфети, основанный ещё в 9 веке до н.э. Его главная достопримечательность 🏛️ — затопленные селения: вы увидите дерево 🌲, дома и мечеть, укрытые водами Евфрата. Узнаете, какая связь между рекой и Раем, а ещё услышите о черных розах, которые растут только здесь.

Шанлыурфа: квинтэссенция древней истории 📖

Мы проследим, куда уходят ее корни, вспомним об Адаме и Еве, поговорим о принятии христианства и многочисленных народах, оставивших след на этих землях. Вас ждут старинные мечети и постройки, а также:

Мечеть Мевлид-и-Халиль, главная в городе: ведь в ее подвале находится пещера, где родился Авраам. Здесь мы поговорим о многоконфессиональном прошлом Урфы.

Пруд Авраама и плавающие в нем карпы — вы услышите легенду об этом месте и поймете, почему эти рыбы неприкосновенны.

Бедестан (крытый рынок) — пройдем по его коридорам, исследуем содержимое лавочек и проникнемся колоритом.

Адыяман; святилище и мавзолей на горе Немрут-Даг

Сюда мы отправимся на рассвете. С высоты 2150 метров н.у.м. вы полюбуетесь горами, окрашенными в нежные тона. Рассмотрите головы, покинувшие плечи статуй после землетрясений. Услышите о гордом царе Антиохе, который покоится в усыпальнице под насыпным курганом, и оцените его замыслы. А ещё вспомним легенду о Немруте, правнуке Ноя, и обсудим, как он связан с Вавилонской башней.

Вкусы Газиантепа

8 тысяч лет этот город 🏙️ был домом для многих цивилизаций и государств. От ассирийцев до османов — пробежимся по основным вехам в его истории 📖. Но главное — это местная кухня 🥧, которая отмечена даже ЮНЕСКО. Кебаб, пахлава, пицца 🍕 лахмаджун, арахисовое масло и др.: при желании вы погрузитесь в это буйство вкусов. А в кулинарном музее гастро-впечатления дополнит рассказ о блюдах, застольных традициях и влиянии разных культур на местное меню.

Программа

1 день

Прилет в Газиантеп, завтрак

Посещение города Халфети

Посещение города Шанлыурфа

Переезд в Адыяман, заселение в отель 🏨

2 день

Встреча рассвета на горе Немрут-Даг

Посещение города Газиантеп и кулинарного музея

Возвращение в Анталию

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды

Для детей до 7 лет при заселении в номер с 2 взрослыми — скидка 50 евро

Что входит в стоимость

Перелет Анталья-Газиантеп-Анталья

Трансфер из отеля и обратно, трансфер во время путешествия

Проживание в отеле (1 ночь)

Завтрак и ужин в отеле

Входные билеты 🎫

Услуги гида и сопровождающего

Дополнительные расходы