Елена проводит ещё 5 экскурсий

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Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры

Сияющие на солнце травертины, античные руины и пузырьки в ваннах с целебными водами

Елена
Елена – экскурсионное агентство из Белека
Геотермальный комплекс Памуккале — уникальное творение природы, и во время этой экскурсии 🧭 вы увидите его своими глазами.

На фоне кальциевых бассейнов получатся удивительные фотографии 📸.

Вы узнаете о появлении минеральных источников, познакомитесь с античным Иераполисом и осмотрите огромный амфитеатр.

А после сможете отдохнуть в целебном бассейне, достойном самой царицы.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €43 за человека

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Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры

Что вас ожидает

Каскады с термальной водой
Памуккале — действительно must-visit-place для гостей Турции. Столетиями минеральные воды стекали по холмам — благодаря их особому составу с частицами кальция травертины приобрели белоснежный цвет. Отсюда и название этого места, которое в переводе с турецкого означает «хлопковая крепость». Фотографии 📸 на фоне этого чуда получаются фантастическими. Вы услышите историю 📖 образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, а также познакомитесь с легендами о греческих богах.

На обломках древности
После мы отправимся в Иераполис, священный город 🏙️, где сохранилось немало памятников античности. Вы узнаете предание о святых апостолах Филиппе и Варфоломее и увидите руины церкви, воздвигнутой на месте их казни. Храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и словно возвращают назад в прошлое.

Бассейн Клеопатры: вы этого достойны
И хотя Клеопатра не купалась в этих ваннах, настоятельно рекомендуем их посетить. Целебные воды бассейна имеют сложный состав и способствуют улучшению при костных заболеваниях. Стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. А мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения.

Программа

  • 06:30 Сбор и отправление.
  • Остановка для завтрака ланч-пакетом.
  • Посещение текстильного магазина.
  • Дегустация вин в винном центре.
  • Посещение магазина кожаных изделий.
  • Обед в ресторане (шведский стол, без напитков).
  • Прибытие в Памуккале, прогулка 👣 в течение часа по травертиновым террасам.
  • Часовая прогулка по Иераполису.
  • Посещение бассейна Клеопатры в течение часа.
  • Остановка на Кепезе, ужин в ресторане.
  • 21:30 Возвращение в отель 🏨.

Путешественники, которые не идут в бассейн Клеопатры, могут провести свободное время на Травертинах или в Иераполисе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер, обед и ужин (без напитков), входной билет 🎫 в Памуккале
  • Отдельно оплачиваются напитки, а также по желанию посещение бассейна Клеопатры (13$ — 15$) и Красного бассейна (13$ — 15$).
  • Мы выезжаем рано утром около 5 часов, поэтому необходимо попросить в отеле ланч-пакет и взять его с собой; по пути мы остановимся на перекус.
  • При недоборе группы экскурсия ⛳ не предполагает сопровождения русскоговорящего гида: группа может быть присоединения к туристам из Европы, в этом случае экскурсия пройдет на английском. Подробности уточняйте в переписке.
  • Возьмите с собой удобную легкую одежду и обувь, солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор, купальные принадлежности, а также деньги для оплаты дополнительных услуг.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Белека — к Памуккале, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 06:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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Елена проводит ещё 5 экскурсий

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