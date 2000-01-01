Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)

Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека

5
1 отзыв
Пройдитесь по склону горы, которую покрывает белоснежное покрывало травертин.

Ощутите минеральные воды, которые до сих пор медленно стекают по этим склонам, наполняя «аквамарином» травертиновые бассейны.

Прогуляйтесь по античному городу Иераполис, посетите огромный античный амфитеатр, который до сих пор готов давать театральные представления.

Окунитесь в целебные воды бассейнов, оздоровившись тем самым и получив максимум расслабления и умиротворения от этих вод.
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)

Что вы увидите 🤩

  • Белоснежные травертины Памуккале, словно спустившееся на землю пушистое облако, в террасах которых можно искупаться
  • Античный Бассейн Клеопатры, с многочисленными пузырьками, словно от шаманского, температура воды которого держится постоянно 36 °C. В этих знаменитых минеральных радоновых ванных можно искупаться
  • Античный город Иераполис, некода славившийся своим величием
  • Самый большой Некрополь в Малой Азии, насчитывающий более 2000 различных захоронений
  • Хорошо сохранившийся амфитеатр вмещавший в себя около 40 000 зрителей
  • Ворота Домициана, построенные в честь Императора в 86 – 87 гг. н. э
  • Храм Мартириум – место захоронения апостола Святого Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа
  • Храм Плутоний – языческий храм, посвященный Богу подземного царства мертвых Плутону (Аиду)
  • Рассвет в Памуккале и полет воздушных шаров над белоснежными травертинами
Чудо природы
Памуккале — потрясающий феномен, созданный самой природой! Горные породы, которые образуют современное Памуккале, от землетрясений подвиглись сдвигам и разломам, дали путь к поверхности земли множеству источников подземных вод. На протяжении тысяч лет вода, перенасыщенная минералом кальций, изливается на землю и, испаряясь под жаркими солнечными лучами, медленно осаживается на невысокий горный склон.
Так медленно возникли травертины Памуккале — белоснежная ломкая поликристаллическая порода, образовавшая замысловатые террасы и бассейны, насыщенные прозрачной водой цвета аквамарин. В 1988 году Памуккале внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фешенебельный курорт древности
Это место упоминается в святых писаниях, летописях древних историков и географов. Город Иераполис построенный во II веке до н. э. около травертин, стал популярным римским курортом и стал быстро развиваться. Минеральная термальная вода широко применялась для лечения самых различных болезней. В период наибольшего рассвета, Иераполис получил статус фешенебельного бальнеологического курорта древности.
Так как в период Рима Иераполис был крупным и богатым городом в его архитектуре присутствуют все признаки зажиточности: большой амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и многие другие строения. Иераполис также известен христианам как место, где погиб один из двенадцати апостолов — Филлип. Самыми популярными являются два бассейна «Античный бассейн Клеопатры» и «Горячие источники Карахаит», которые полны полезных минеральных веществ и благоприятно влияют на нашу кожу.
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта, особенно детям 7-8 лет), принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту);
  • Ознакомитесь с температурой в регионе на время посещения и оденьтесь соответственно;
  • Расстояние от центра Белека до Памуккале: 277 км
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входной билет в «Памуккале» (посещение Античного города Хиераполис, посещение Белоснежных травертин)
  • Завтрак (чай включен безлимитно)
  • Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • Полет на воздушном шаре в Памуккале (45 мин - 1 час).
 Что не входит
  • <b>Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:</b>
  • Напитки
  • Входной билет «Античный бассейн Клеопатры» (взрослый 12+) – 100 TL, (дети 07-11 лет) – 50 TL
  • Параглайдинг в Памуккале, если выбран пакет,, не включающий полет (450 метров, полет 15-20 мин) – 60 USD
  • Фото и Видео при полете на воздушном шаре / Параглайдинге – 25 USD
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта, особенно детям 7-8 лет), принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту
  • Ознакомитесь с температурой в регионе на время посещения и оденьтесь соответственно
  • Расстояние от центра Сиде до Памуккале: 310 км
Время проведения: 00:00 – 00:30 трансфер из отелей в регионе Белек
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tunar T.
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