Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Рафтинг 🚣 по реке Кёпрючай. Мы заберем вас из отеля и отвезем к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых. А ещё вы проплывете под живописным каменным мостом Олук возрастом в 1800 лет.
Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.
Джипинг и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет полчаса, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.
По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.
Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг 🚣 подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.
Программа
Как проходит экскурсия ⛳
— Обратите внимание: это видовая прогулка 👣 без сопровождения гида. С вами на протяжении всего сплава будет русскоговорящий куратор, который перед сплавом даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов.
— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора
— К Тазы каньону мы добираемся на джипах Land Rover
— На прогулке 👣 будут гости из разных стран
Что входит в стоимость
— Трансфер от отеля и обратно
— Страховка во время экскурсии 🧭
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла
— Обед (жареная курица, рис, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки
— Аренда обуви для рафтинга (6 USD) и гидрокостюма (6 USD)
— Доплата за байдарку на двоих (10 USD)
— Печатное фото с прогулки (1 шт. — 5 USD, 3 шт. — 12 USD) и видео на флешке (30 USD; продолжительностью от 15 минут в зависимости от количества рафтов)