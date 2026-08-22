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Групповая
до 24 чел.
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Полюбоваться волшебными долинами с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Цена на сайте указана ориентировочно, так как стоимость полёта на шарах ежедневно меняется — на рынке нет стабильных цен»
Расписание: ежедневно в 04:15 и 04:30
27 авг в 04:15
29 авг в 04:15
€173 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Большое путешествие по Каппадокии - от долин до подземных мастерских
Начало: Ваш отель
«Христианские святыни и забытые цивилизации На центральном базаре Мустафапаши посетим церковь Константина и Елены и поговорим о жизни греческой общины»
€271.20
€339 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Верблюжье сафари в Каппадокии
Начало: Каппадокия
«Во время прогулки на верблюде вы сможете почувствовать атмосферу древних караванных путей и увидеть знаменитые долины так, как их когда-то видели торговцы и путешественники много веков назад»
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Идеальный полет во всех смыслах! Приехпли вовремя, почти не ждали, комфортный трансфер, хорошая логичная организация, быстрая дорога, приветливые водители! Невероятное
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Н
Фырат - молодец, отлично все организовал, спасибо ему большое за фантастический полет.
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V
Рекомендую Фырата- всегда на связи, оперативный в предоставлении информации, ответил на все наши вопросы, сервис комфортный, полет на шаре незабываемый - это было потрясающе!
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Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
За день до экскурсии другой гид неожиданно отменил нам бронирование, и
За день до экскурсии другой гид неожиданно отменил нам бронирование, и
+2
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Полетели с сыном на шарах в Каппадокии. Организатор мероприятия Фырат. С момента заказа, Фырат постоянно был на связи, отвечал на
+2
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С
Супер экскурсия. Рекомендую.
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Д
Мы были на экскурсии "Большое сердце Каппадокии" с гидом Муратом. Все понравилось. Удобная, комфортная машина, продуманный маршрут. Мурат предложил нам
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В
Второй день в Каппадокии провели с Муратом. Огромное спасибо в том числе и за помощь с организацией полета на воздушном
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Е
Очень рекомендую дополнить этим маршрутом своё путешествие по Каппадокии, тк здесь меньше туристов, чем на красном и зеленом маршрутах, а
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Т
Мурат все оперативно организовал! Маршрут подстроили под наше ограниченное время и желание увидеть максимум! Саму экскурсию вел Доган. Очень приятный парень и водитель автобуса тоже очень аккуратный! Старались, чтобы нам понравилось! Спасибо им всем за наши впечатления!
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Всего 16 отзывов в Каппадокии в категории "Шопинг"
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Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Шопинг»
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