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предвкушение и очарование от ночного неба, плавно перетекающего в нежнейшие сумерки — самое плавное изменение цветов, которое только возможно в природе! А дальше - больше! Игра огней на окружающих и набирающих форму куполов воздушных шаров, будто волшебная игра ожидающих цирков, динамично и захватывающе окружающих со всех сторон!! И, наконец, незаметная организация, легкий и полный профессиональный инструктаж, плавный полет сначала в миллиметре от яблонь и абрикосовых деревьев, сопровождающийся экспоненциальным ростом освещенности и доверия к пилоту. Потом безумно, затаив дыхание взлет по плавной скользящей незаметной спирали, чтобы у всех была возможность все увидеть со всех сторон — даже меняться местами не нужно! А потом самое интересное: невероятное мастерство летчика, лавирование между красивейшими скалами и местными уникальными ландшафтами в миллиметре между ними со всех сторон!!! Такого больше нигде и ни с кем вы, дорогие читатели, не испытаете!!! Также по-настоящему заботливо и вдумчиво было даже предусмотрен очень комфортный перекус и предложены в праздничной атмосфере напитки после полета, а сам шар был с ювелирной точностью посажен прямо на прицеп пикапа, который нас довез до самой удобной точки для того, чтобы сойти на землю.