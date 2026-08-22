Шопинг в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Каппадокии, цены от €55, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
На воздушном шаре
1 час
10 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Полюбоваться волшебными долинами с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Цена на сайте указана ориентировочно, так как стоимость полёта на шарах ежедневно меняется — на рынке нет стабильных цен»
Расписание: ежедневно в 04:15 и 04:30
27 авг в 04:15
29 авг в 04:15
€173 за человека
Большое путешествие по Каппадокии - от долин до подземных мастерских
6.5 часов
-
20%
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большое путешествие по Каппадокии - от долин до подземных мастерских
Начало: Ваш отель
«Христианские святыни и забытые цивилизации На центральном базаре Мустафапаши посетим церковь Константина и Елены и поговорим о жизни греческой общины»
€271.20€339 за всё до 10 чел.
Верблюжье сафари в Каппадокии
На верблюдах
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Верблюжье сафари в Каппадокии
Начало: Каппадокия
«Во время прогулки на верблюде вы сможете почувствовать атмосферу древних караванных путей и увидеть знаменитые долины так, как их когда-то видели торговцы и путешественники много веков назад»
€55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Идеальный полет во всех смыслах! Приехпли вовремя, почти не ждали, комфортный трансфер, хорошая логичная организация, быстрая дорога, приветливые водители! Невероятное
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предвкушение и очарование от ночного неба, плавно перетекающего в нежнейшие сумерки — самое плавное изменение цветов, которое только возможно в природе! А дальше - больше! Игра огней на окружающих и набирающих форму куполов воздушных шаров, будто волшебная игра ожидающих цирков, динамично и захватывающе окружающих со всех сторон!! И, наконец, незаметная организация, легкий и полный профессиональный инструктаж, плавный полет сначала в миллиметре от яблонь и абрикосовых деревьев, сопровождающийся экспоненциальным ростом освещенности и доверия к пилоту. Потом безумно, затаив дыхание взлет по плавной скользящей незаметной спирали, чтобы у всех была возможность все увидеть со всех сторон — даже меняться местами не нужно! А потом самое интересное: невероятное мастерство летчика, лавирование между красивейшими скалами и местными уникальными ландшафтами в миллиметре между ними со всех сторон!!! Такого больше нигде и ни с кем вы, дорогие читатели, не испытаете!!! Также по-настоящему заботливо и вдумчиво было даже предусмотрен очень комфортный перекус и предложены в праздничной атмосфере напитки после полета, а сам шар был с ювелирной точностью посажен прямо на прицеп пикапа, который нас довез до самой удобной точки для того, чтобы сойти на землю.

Идеальный полет во всех смыслах! Приехпли вовремя, почти не ждали, комфортный трансфер, хорошая логичная организация, быстрая
Идеальный полет во всех смыслах! Приехпли вовремя, почти не ждали, комфортный трансфер, хорошая логичная организация, быстрая
Идеальный полет во всех смыслах! Приехпли вовремя, почти не ждали, комфортный трансфер, хорошая логичная организация, быстрая
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Н
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Фырат - молодец, отлично все организовал, спасибо ему большое за фантастический полет.
Фырат - молодец, отлично все организовал, спасибо ему большое за фантастический полет.
Фырат - молодец, отлично все организовал, спасибо ему большое за фантастический полет.
Фырат - молодец, отлично все организовал, спасибо ему большое за фантастический полет.
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V
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Рекомендую Фырата- всегда на связи, оперативный в предоставлении информации, ответил на все наши вопросы, сервис комфортный, полет на шаре незабываемый - это было потрясающе!
Рекомендую Фырата- всегда на связи, оперативный в предоставлении информации, ответил на все наши вопросы, сервис комфортный,
Рекомендую Фырата- всегда на связи, оперативный в предоставлении информации, ответил на все наши вопросы, сервис комфортный,
Рекомендую Фырата- всегда на связи, оперативный в предоставлении информации, ответил на все наши вопросы, сервис комфортный,
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Оксана
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!

За день до экскурсии другой гид неожиданно отменил нам бронирование, и
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казалось, что увидеть знаменитые шары на рассвете уже не получится. По счастливой случайности мы познакомились с Фыратом. Он очень быстро нашел для нас места, всё организовал и постоянно был на связи.

Все прошло идеально: комфортный трансфер, четкая организация и очень профессиональная команда. Сам полет стал одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Каппадокии. Рассвет, десятки воздушных шаров в небе и невероятные пейзажи — это воспоминания на всю жизнь.

Фырат — человек, которому можно полностью доверять. Он действительно заботится о своих гостях и делает всё, чтобы поездка прошла безупречно.

От всей души рекомендуем! Если хотите получить незабываемые эмоции и быть уверенными, что всё пройдет идеально, смело обращайтесь к Фырату.

Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!+2
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
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Василий
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Полетели с сыном на шарах в Каппадокии. Организатор мероприятия Фырат. С момента заказа, Фырат постоянно был на связи, отвечал на
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все вопросы. С гостиницы до места взлёта и обратно отвозит комфортабельный автобус. Сам полёт-восторг. Неописуемая красота, доброжелательный персонал, с юмором. По окончании полёта было поздравление и вручение сертификатов. Всем советую. Фырату огромное спасибо, все было на высоте во всех смыслах!

Полетели с сыном на шарах в Каппадокии. Организатор мероприятия Фырат. С момента заказа, Фырат постоянно был
Полетели с сыном на шарах в Каппадокии. Организатор мероприятия Фырат. С момента заказа, Фырат постоянно был
Полетели с сыном на шарах в Каппадокии. Организатор мероприятия Фырат. С момента заказа, Фырат постоянно был
Полетели с сыном на шарах в Каппадокии. Организатор мероприятия Фырат. С момента заказа, Фырат постоянно был+2
Полетели с сыном на шарах в Каппадокии. Организатор мероприятия Фырат. С момента заказа, Фырат постоянно был
Полетели с сыном на шарах в Каппадокии. Организатор мероприятия Фырат. С момента заказа, Фырат постоянно был
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С
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Супер экскурсия. Рекомендую.
Супер экскурсия. Рекомендую.
Супер экскурсия. Рекомендую.
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Д
Большое путешествие по Каппадокии - от долин до подземных мастерских
Мы были на экскурсии "Большое сердце Каппадокии" с гидом Муратом. Все понравилось. Удобная, комфортная машина, продуманный маршрут. Мурат предложил нам
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вариант микса трех маршрутов (синий, зелёный и красный) и мы за день успели посмотреть все самое интересное! Поездка была насыщенная, но не утомительная. А еще большое спасибо жене и маме Мурата за милые подарки на память о Каппадокии! Однозначно рекомендую!

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В
Большое путешествие по Каппадокии - от долин до подземных мастерских
Второй день в Каппадокии провели с Муратом. Огромное спасибо в том числе и за помощь с организацией полета на воздушном
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шаре - это было незабываемо. Очень впечатлил подземный город и монастырь. Огромнейшая благодарность за рекомендацию нескольких ресторанов, особенно ферму форели! Очень рады, что провели два незабываемых дня именно с Муратом! До новых встреч!

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Е
Большое путешествие по Каппадокии - от долин до подземных мастерских
Очень рекомендую дополнить этим маршрутом своё путешествие по Каппадокии, тк здесь меньше туристов, чем на красном и зеленом маршрутах, а
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возможности прикоснуться к старине - больше.
Ранне-христианские церкви в пещерах, старинные фрески, античные города, прекрасный обед на природе в саду.
Это очень комфортное, информационно-насыщенное и красивое путешествие.

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Т
Большое путешествие по Каппадокии - от долин до подземных мастерских
Мурат все оперативно организовал! Маршрут подстроили под наше ограниченное время и желание увидеть максимум! Саму экскурсию вел Доган. Очень приятный парень и водитель автобуса тоже очень аккуратный! Старались, чтобы нам понравилось! Спасибо им всем за наши впечатления!
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Всего 16 отзывов в Каппадокии в категории "Шопинг"

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Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Каппадокия: полёт на воздушном шаре;
  2. Большое путешествие по Каппадокии - от долин до подземных мастерских;
  3. Верблюжье сафари в Каппадокии.
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви;
  2. Крепость Учхисар;
  3. Аванос;
  4. Долина монахов Пашабаг;
  5. Долина Голубей;
  6. Парк Гёреме;
  7. Крепость Ортахисар;
  8. Долина Соганлы;
  9. Долина Ихлара;
  10. Монастыри Гёреме.
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 271.20 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2026 год по теме «Шопинг», 16 ⭐ отзывов, цены от €55. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь